Platí drahou daň z úspěchu. Vlnu čínských aut do Evropy brzdí překvapivá překážka
- Čínské automobilky rapidně zrychlují export aut do světa, cílí především na bohatého Evropana.
- Tempu čínských továren však zdaleka nestačí námořní dopravci.
- Parkovací místo na lodích proto masivně zdražuje.
Čínský sen předbíhá realitu. Výrobní linky tamních automobilek jedou naplno, dokonce tak rychle, že pro prudce narůstající množství automobilů není dost nákladních lodí, které by je převezly k zákazníkům v Evropě nebo Jižní Americe. Dopravci jsou vyprodaní na roky dopředu, a přestože v posledních letech masivně investovali do rozšíření námořních flotil, poptávka po parkovacím místu na lodi nabídku drtivě převyšuje.
„Čína se během pouhých pěti let posunula z okrajového na největšího vývozce automobilů na světě,“ cituje The Wall Street Journal Andrease Engera, šéfa norské společnosti Höegh Autoliners, která provozuje lodní přepravu automobilů. Zatímco ještě v roce 2019 zamířilo z Číny do světa necelých šest set tisíc automobilů, za letošní první pololetí jich bylo 4,4 milionu.
Takový vývoj trh nečekal. Všeobecně se předpokládalo, že ceny za parkovací „flek“ na lodích letos klesnou díky nově pořízeným plavidlům za miliardy dolarů. Opak je ale pravdou. Zatímco ještě koncem loňského roku činila průměrná roční sazba za pronájem velké lodi pro převoz automobilů 42 500 dolarů denně, v červnu dosáhla 70 tisíc (1,5 milionu korun), uvedla brokerská společnost Clarksons.
Čína vyrábí, ale nenakupuje
Z jejích dat vyplývá, že se celosvětová kapacita lodních dopravců, kteří přepravují automobily, do roku 2023 výrazně neměnila. Stagnovala kolem čtyř milionů přepravených aut ročně. Až od roku 2024 začala rekordně růst na současných pět a čtvrt milionu vozů. To však zdaleka nestačí.
„Síla trhu v segmentu námořní dopravy je ohromující a stojí za ní bezprecedentní růst exportu z Číny,“ prohlásil Lasse Kristoffersen, ředitel společnosti Wallenius Wilhelmsen, která provozuje největší automobily přepravující flotilu 129 lodí.
Ani takové tempo však na hlad čínských automobilek nestačí, vyplývá z dat čínských asociací (CAAM a CPCA). Jen v prvním pololetí sjelo z továren v Číně 12,7 milionu nových osobních automobilů. Zhruba 4,4 milionu z nich zamířilo na export, meziročně o 72 procent více.
Trend zrychloval i v červenci, kdy se za jediný měsíc povedlo vyvézt téměř milion vozů, prakticky dvojnásobek oproti stejnému měsíci loni. Důležitý je v tomto případě kontext: čínský zákazník šetří, v pololetí si pořídil 8,7 milionu aut, meziročně o pětinu méně. Prodeje klesaly i v červenci, a to už desátý měsíc v řadě.
Automobilky tak musejí čím dál více vozů vyvážet do světa, a to i kvůli významné výrobní nadkapacitě, do níž v minulých letech investovaly obrovské prostředky. Zatímco vývoz do Spojených států prakticky znemožňují vysoká dovozní cla, v Evropě jsou násobně nižší. Proto je starý kontinent jedním z hlavních cílů čínských automobilek, které válčí o relativně bohatého zákazníka.
Boj o Evropany
A to v takové míře, která činí z omezených logistických kapacit významný problém. Představují natolik úzké hrdlo, že se jedna z největších čínských automobilek rozhodla budovat vlastní flotilu. První loď spustil výrobce BYD v roce 2024, nyní provozuje flotilu osmi plavidel. Jeho čísla zároveň dobře ilustrují současnou realitu: za prvních sedm měsíců roku se mu propadl prodej v Číně o 35 procent, pokles ale vyrovnal expanzí v zahraničí o 79 procent. Spoléhal hlavně na Brazílii a Británii.
V Evropě posiluje nejen BYD, ale i další významní čínští exportéři jako Chery nebo Leapmotor. Jen v červnu zvýšili své prodeje meziročně o 200, 271 a o 496 procent. Prudké nárůsty vyplývají ze stále relativně nízkých prodejů, tržní podíly čínských automobilek na starém kontinentu se stále pohybují jen na úrovni nižších jednotek procent, vyplývá z posledních dat Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).
Napříč branží však panuje přesvědčení, že jejich podíl poroste. Do roku 2030 by mohl přesahovat 20 procent, v případě elektromobilů dokonce 29 procent, odhaduje například analytická společnost Counterpoint Research.
Například v Česku loni BYD udal 54 nových osobních aut, letos do konce července 646, což z něj udělalo 28. nejžádanější značku. Chery vyrostla za stejné období z nuly na 889 vozů, Leapmotor z 10 na 262. MG, které na trhu působí dlouhodobě, si pohoršilo ze tří tisíc na dva, přesto zatím letos představuje 17. nejúspěšnější značku, vyplývá z dat Svazu dovozců automobilů.