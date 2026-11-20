Polský InPost má nové majitele. Konsorcium včetně české PPF dokončilo převzetí firmy
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- Společnost InPost bude nadále fungovat samostatně pod svou stávající značkou.
- Vedení zůstává v Polsku, nemění se ani generální ředitel.
- InPost se připravuje k expanzi do západní i jižní Evropy.
Mezinárodní konsorcium firem, ve kterém je i česká investiční skupina PPF, dokončilo akvizici polské logistické společnosti InPost. Součástí konsorcia je rovněž investiční společnost Advent International, americká společnost FedEx a současní akcionáři, k nimž vedle PPF patří firma A&R generálního ředitele InPost Rafala Brzosky. InPost je nyní zcela vlastněný konsorciem a byl stažený z amsterdamské burzy. Konsorcium to oznámilo v tiskové zprávě.
Společnost bude i nadále působit jako samostatná, provozně nezávislá firma pod svou stávající značkou, přičemž její ústředí, řídící struktura i vývoj zůstanou v Polsku. Generálním ředitelem zůstane zakladatel Rafal Brzoska a v managementu bude nadále působit stávající tým.
InPost disponuje sítí 100 tisíc výdejních míst, která zahrnuje přes 70 tisíc automatizovaných výdejních boxů a téměř 30 tisíc míst pro vyzvednutí a odevzdání zásilek. Díky kapitálu konsorcia, odborným znalostem, rozsáhlým zkušenostem v oboru a společné vizi plánuje společnost svou pozici v Polsku dál posilovat a zároveň expandovat například ve Velké Británii, Itálii, Francii, Španělsku, Portugalsku a regionu Beneluxu.
Vedle toho se InPost a FedEx dohodly na využití globální sítě FedExu nebo sdílení sítě výdejních míst InPostu v Evropě. „FedEx je srdcem globální průmyslové ekonomiky a společnost InPost si vybudovala vedoucí postavení v evropském segmentu doručování mimo domov. Propojení naší globální sítě tří milionů podniků a 225 milionů příjemců se schopnostmi společnosti InPost v oblasti doručování v rámci poslední míle poskytuje oběma společnostem potenciální odrazový můstek pro ziskový růst,“ uvedl prezident FedExu Raj Subramaniam.
„Když jsme před téměř třemi lety do společnosti InPost poprvé investovali, spatřovali jsme v ní silný obchodní model s potenciálem dlouhodobého růstu, podpořený pokračující celoevropskou expanzí e-commerce a sílícího trendu doručování do výdejních míst. Naše důvěra v tuto společnost od té doby ještě vzrostla,“ řekl generální ředitel PPF ve sdílené funkci Didier Stoessel.
V konsorciu má Advent 37 procent, FedEx dalších 37 procent, A&R 16 procent a PPF deset procent.
Společnost InPost byla založena pod jménem Integer v roce 1999 a v roce 2006 změnila název na ten současný. Postupně se z domácího provozovatele zásilkových služeb přeměnila ve významného logistického hráče na evropském trhu. Působí v devíti zemích včetně Británie, Francie a Nizozemska. Společnost je známá především rozsáhlou sítí automatizovaných výdejních boxů, které jsou zákazníkům k dispozici nepřetržitě.