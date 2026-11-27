Psychologické bezpečí ve sportu. Nejde o hon na trenéry, ale o profesionalizaci, říká expertka
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- Třetina lidí má podle výzkumu Ipsos osobní zkušenost s psychickým násilím a nátlakem v mládežnickém sportu, přičemž téměř polovina obětí o tom nikdy nikomu neřekla.
Odborníci a sportovní osobnosti na konferenci Sport & Business upozornili, že řešení nespočívá ve změkčení přípravy, ale v profesionalizaci prostředí, zavedení tzv. safeguardingu a inspiraci úspěšným norským modelem.
Česko navíc čelí nízké pohybové aktivitě dětí i dospělých, a podle ragbyové legendy Jana Macháčka by se proto státní podpora sportu měla přesunout ze svazů přímo do základních škol.
Jde o problém, který dlouho probublával pod povrchem. Psychologické bezpečí ve sportu bylo jedním z hlavních témat konference Sport & Business pod záštitou redakcí iSport a e15. „Mluví se o tom v poslední době častěji, ale to neznamená, že by problém dříve neexistoval,“ upozorňuje Markéta Pluhařová, zakladatelka a ředitelka iniciativy Trénujeme s respektem. Generálním partnerem akce byla loterijní společnost Allwyn, dalšími partnery byly banka ČSOB a pojišťovna D.A.S.
Nepříjemná osobní zkušenost jako matky tří dětí motivovala Markétu Pluhařovou, aby se stala tváří snahy o zvyšování psychologického bezpečí v českém sportu.
„Velmi mě ranilo, co se stalo. Nebyl to jeden incident. Přirozenou touhou se tomu postavit jsem zjistila, že je to poměrně komplexní záležitost, která se v zahraničí poměrně dlouho řeší,“ uvedla Pluhařová v panelové diskuzi během konference Sport & Business.
Sport je obecně po právu vnímán jako prostředí, které dětem pomáhá získat lásku k pohybu, učí je fair play a dalším důležitým životním hodnotám. Zároveň však má podle výzkumu agentury Ipsos pro iniciativu Trénujeme s respektem 33 procent lidí zkušenost s psychickým násilím a nátlakem v mládežnickém sportu.
Každý pátý zažil zanedbávání. A téměř polovina těch, kteří se setkali s některými formami nevhodného zacházení, o své zkušenosti nikomu neřekla.
Místo odolnosti outsiderství
„Sport může být prostředím, kde děti získávají kamarády na celý život, zvyšují si odolnost. Ale taky může být prostředím spojeným s ponižováním, se šikanou, někdy i s násilím. Pak místo odolnosti spíš zůstávají pocity outsiderství, šrámy na duši,“ řekl Lukáš Tomek, šéfredaktor iSport.cz a deníku Sport na konferenci Sport & Bussines.
Jejím generálním partnerem byla loterijní společnost Allwyn, která se v českém sportu zasazuje o zvyšování psychologického bezpečí a nově je i partnerem projektu Trénujeme s respektem. Dalšími partnery byly banka ČSOB a pojišťovna D.A.S.
„Problém je poměrně velký, spektrum jevů je velmi široké. Ale zároveň říkáme, že šedesát tři procent ho nezažilo,“ upozorňuje Pluhařová. „Sport prošel poměrně dynamickým vývojem. Dnes je to strašně důležité odvětví s velkým přesahem. Proto je na místě si říct, aby sport byl profesionálním odvětvím v pravém slova smyslu a nevyhýbal se pravidlům a přiměřené regulaci.“
Z již citovaného výzkumu rovněž vyplývá, že problémové chování či ubližování se dá rozdělit do několika kategorií. Psychické obtěžování, fyzické zneužívání, zanedbávání, sexuální obtěžování či zneužívání a šikanu.
Nejde přitom zdaleka jen o útoky ze strany trenérů. Jejich původci mohou být spoluhráči nebo třeba i rodiče.
Bezpečným prostředím nejen pro děti a mladistvé ve sportu se pak zabývá safeguarding, který se snaží o prevenci problémů a aktivní ochranu nejen mladistvých před fyzickým, emocionálním i psychickým poškozením. Často může jít i o situace, které si postižení vybaví až po letech.
„Zpětně jsem je vytáhla ze šuplíčku při různých workshopech. V té chvíli jsem si možná neuvědomovala, že to v pořádku není,“ uvedla Ivana Večeřová, bývalá reprezentantka a safeguard České basketbalové federace. „Pro sportovce je důležité vědět, co je v pořádku, co není. A že mají někde otevřené dveře, kde to můžou někomu říct. To je safeguarding. Bezpečné přístavy, někdo, komu se můžu svěřit. Často to rodič není.“
Pluhařová zdůrazňuje, že cílem projektu Trénujeme s respektem není vytvářet tlak na sportovní kouče: „V žádném případě to není hon a bič na trenéry. Nejedná se o změkčení sportu, ale profesionalizaci práce. Jde o to, jak chránit mladé sportovce před násilím a ponižováním, aniž bychom ze sportu odstranili náročnost, disciplínu a zdravou soutěživost."
Přílišný tlak na sportovní výkon však představuje svébytný problém, který může děti dostávat do nepříjemných situací. V současnosti přitom sbírá úspěchy norský systém, v němž v mladém věku není nikdo vyřazován z výkonnostních důvodů a klade se důraz na všestrannou přípravu.
Výsledkem je nejen norská dominance na zimních olympiádách, výchova hvězd typu Karstena Warholma, Joannese Hösflota Klaeba či Erlinga Haalanda, ale taky unikátní statistika – 93 procent norské populace se do svých pětadvaceti let zapojilo do organizovaného sportu.
Jak to je v Česku?
V Česku zatím aspoň jednou týdně sportuje pouze třetina populace. Podle statistiky z let 2024 a 2025 mělo 19,3 procenta dětí nadváhu či obezitu. Během covidové pandemie toto číslo stoupalo až ke 30 procentům!
„Neměli bychom na ně tlačit, ale vést je k tomu, že sport je zábava, prostředek rozvoje. Zájmem společnosti by mělo být zdraví populace,“ říká Jan Macháček, ragbyová legenda a spoluzakladatel projektu Trenéři ve škole, který podporuje i banka ČSOB.
Program umožňuje zapojení proškolených sportovních trenérů do hodin tělesné výchovy na prvním stupni základních škol a snaží se přispět k pestrému, efektivnímu a bezpečnému pohybovému rozvoji mladistvých. V Česku už zasáhl téměř 50 000 dětí na více než tři sta školách.
„Není to sebespásné, pohybu musí být víc. Aspoň to ukázalo, že to jde,“ říká Macháček. „Svazy nejsou dobrým nositelem programu kondice populace. Těžiště sportovního rozvoje ve vyspělých zemích je ve škole, nikoli v klubech. Školou procházejí všichni. Peníze bych dal školám, aby se staraly o celou populaci.“