Sněmovna schválila mimořádnou daň pro rafinerie. Státu má letos přinést 5,5 miliardy korun, dopadne hlavně na Orlen
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- Poslanecká sněmovna schválila zavedení mimořádné padesátiprocentní daně na zvýšené marže rafinerií za letošní a příští rok, která letos do státního rozpočtu přinese zhruba 5,5 miliardy korun.
Opatření v Česku dopadne prakticky jen na rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou patřící skupině Orlen Unipetrol, která varuje před ohrožením svých investic.
Ministryně financí Alena Schillerová daní kompenzuje rozpočtové náklady na dřívější opatření proti drahým pohonným hmotám, zatímco opozice tvrdí, že ji nakonec zaplatí zákazníci.
Sněmovna schválila vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Důvodem je podle vlády nárůst marží rafinerií v důsledku situace na trhu s ropou. V tuzemsku dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to na rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Obě vlastní Orlen Unipetrol, který s daní nesouhlasí a varuje, že ohrozí jeho investice. Návrh musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. Sněmovna schválila daň beze změny. Opozice neuspěla se žádným ze svých pozměňovacích návrhů. Vznesla jich tři desítky.
Pro daň hlasovalo 89 koaličních poslanců. Opozice hlasovala proti, nebo se zdržela. Daň se bude uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025, a to sazbou 50 procent. Jen za letošní rok by podle ministerstva financí měla daň do státního rozpočtu přinést asi 5,5 miliardy korun. Výnos za příští rok bude možné zpřesnit až v roce 2027 podle vývoje cen.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) argumentuje ve prospěch daně hlavně tím, že nejde o zisky plynoucí z inovací nebo lepšího hospodaření, ale o mimořádné výnosy, s nimiž nemohla korporace předem počítat. Podle opozičních stran však tuto daň v konečném důsledku zaplatí zákazníci.
Nepříznivá geopolitická situace
Ministryně uvedla, že návrh vyvolala geopolitická situace, hlavně krize na Blízkém východě, které způsobila výrazný růst cen pohonných hmot. Vláda na to zareagovala například odpuštěním spotřební daně nebo stanovením maximálních cen. Zopakovala, že půjde o výlučný příjem státního rozpočtu a stát se nebude dělit s kraji nebo obcemi, protože nese náklady na kompenzace růstu cen. Do konce roku si podle ní tyto náklady vyžádají asi sedm miliard korun. „Bude to jakási částečná kompenzace výdajů státního rozpočtu,“ popsala ministryně.
Opozice se ve druhém čtení přihlásila ke třem desítkám pozměňovacích návrhů, z nichž některé s rafinerskou daní nesouvisely. Týkaly se třeba zemědělství nebo zdanění elektřiny z uhelných elektráren. Žádný koaliční návrh na rozšíření daně na jiné sektory ve Sněmovně během projednávání zákona nepadl.