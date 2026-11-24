Ryanair zavádí další chyták. Důležitou informaci řekne cestujícím až těsně před odletem
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- Aerolinka zesiluje tlak na cestující, aby za výběr místa v letadle platili.
- Nově už nebude přidělovat sedadlo při online odbavení.
- Od listopadu firma zavedla i několik dalších změn.
Nízkonákladová aerolinka Ryanair znovu mění pravidla. Cestující, kteří si nezaplatí za výběr konkrétního místa v letadle, ho nově dostanou přiděleno až tři hodiny před odletem. Dosud to bylo už během online odbavení až 24 hodin předem. Lidé tak měli v případě nespokojenosti s přiděleným místem dostatek času zakoupit si dodatečně jiné.
Právě takové vyčkávání chce firma zásadně omezit. Zesiluje proto tlak na to, aby si cestující své místo vybrali a zaplatili hned při koupi letenky. Změna proběhla v tichosti a firma o ní sama neinformovala, upozornil irský deník Irish Times.
Ryanair místa běžně přiděluje automaticky. Záměrně ale tak, aby lidé cestující společně neseděli vedle sebe, pokud si za to nepřiplatí. Za výběr místa si aerolinka účtuje od tří eur (zhruba 75 korun) u běžných míst až po 42 eur (tisíc korun) za nejdražší sedadla vpředu či s větším prostorem na nohy. Příplatek tak může převýšit i cenu samotné letenky.
Ryanair změnu obhajuje tím, že si ji přáli sami zákazníci. „Letos v létě jsme měli řadu stížností, že si cestující nemohli rezervovat preferované sedadlo v den cesty, protože jim bylo až 24 hodin před odjezdem náhodně přiděleno,“ řekla deníku mluvčí Ryanairu. Dodala, že když si cestující nechají zdarma přidělit náhodné místo, tak je jim „zjevně jedno, kde sedí“. Dostat informaci tři hodiny před odletem je podle ní plně dostačující.
Další změny v odbavení
Ryanair je častými změnami pravidel i snahou získat od zákazníků dodatečné peníze pověstný, mezi nízkonákladovými společnostmi často určuje trendy. Jen tento měsíc firma upravila dvě důležitá pravidla týkající se odbavení.
Od 3. listopadu prodloužila čas na bezplatné online odbavení z původních 24 až na 72 hodin před odletem, lidé se zakoupeným místem získají dokonce 60 dnů. Nadále je ale nutné dokončit check-in nejpozději dvě hodiny před odletem. Na letišti tento úkon vyjde na 55 eur.
Druhá změna se týká právě odbavení na letišti. Ryanair nově uzavírá přepážky pro odbavení i odevzdání zavazadel už 60 minut před odletem, o dvacet minut dříve než dosud. Cílem je zajistit dostatek času na průchod bezpečnostní a případně i pasovou kontrolou. Aerolinka tvrdí, že většiny zákazníků se změny nijak nedotknou. Více než 80 procent klientů létá bez odbaveného zavazadla a naprostá většina využívá online odbavení.
Irský Ryanair je počtem přepravených cestujících největší aerolinkou světa. Vloni prodal 208 milionů letenek, jedna stála v průměru 70 eur. Firma provozuje zhruba 650 letadel a létá do 230 destinací. V Česku provozuje pravidelné lety z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic. Nejčastější spoje míří do Londýna, Dublinu, Milána, Říma nebo Barcelony.