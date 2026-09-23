Škoda Group získala na Slovensku miliardovou zakázku. Nové vlaky mají jezdit mezi Bratislavou a Košicemi
- Slovenský národní vlakový dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podepsal s konsorciem firem Škoda Group a ŽOS Trnava smlouvu o nákupu osmi elektrických jednotek pro dálkovou dopravu v hodnotě 266,2 milionu eur (6,48 miliardy korun) s opcí na dalších sedm vlaků.
- Nové vlaky dopravce objedná, až na jejich koupi získá peníze.
- První vlaky z kontraktu očekává nejdříve v letech 2032 až 2033.
Podle dřívějšího oznámení o výsledku tendru na dodání uvedených vlaků včetně například servisu a náhradních dílů ZSSK vyhodnocovala jen jednu nabídku. Každá z ucelených elektrických jednotek nabídne 566 míst k sezení. ZSSK by je nasazovala především na trase mezi Košicemi a Bratislavou s možností pokračování do Rakouska. Pro případ využití opce smlouva počítá i se schválením vlaků pro jízdu v Česku a v Maďarsku.
„Nové jednotky EMU550 představují řešení navržené pro moderní dálkovou železniční dopravu. Kombinují rychlost až 200 kilometrů v hodině, vysokou kapacitu, komfort pro cestující a možnost provozu ve více evropských zemích a pod více napájecími soustavami," uvedl místopředseda představenstva firmy Škoda Group Tomáš Ignačák.
Podle generální ředitelky ZSSK Ivany Piňosové dopravce podpisem smlouvy vytvořil předpoklad k tomu, aby po zajištění financování kontraktu mohl pokračovat v jednom z nejvýznamnějších obnovování vozového parku pro dálkovou dopravu.
Výrobce vozidel pro veřejnou dopravu Škoda Group, jehož součástí je i společnost Škoda Transportation, vlaky na Slovensko dodával už v minulosti. Například loni v prosinci ZSSK s konsorciem firem Škoda Transportation a ŽOS Trnava uzavřela smlouvu o nákupu 16 vlaků s bateriovým a elektrickým pohonem s opcí na dalších 20 jednotek, a to v celkové hodnotě téměř 332 milionů eur (8,1 miliardy korun).