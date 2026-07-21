Škoda Group po 170 letech změní značku, představí ji na veletrhu InnoTrans
- Škoda Group musí do června 2029 opustit značku Škoda i logo s okřídleným šípem.
- Novou identitu chce firma představit v září 2028 na veletrhu InnoTrans v Berlíně.
- Rebranding má navázat na historii podniku a zároveň odstranit záměnu se Škodou Auto.
Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, připravuje novou korporátní identitu. Nové jméno a logo musí mít firma ze skupiny PPF nejpozději do konce června 2029. Novou značku chce představit v září 2028 na berlínském veletrhu InnoTrans, což je největší světová přehlídka dopravní techniky, řekl mluvčí Škody Group Jan Švehla.
Plzeňským strojírnám, které zaměstnávají po světě 10 000 lidí, skončí za tři roky licence na značku Škoda i na logo s okřídleným šípem, které už dříve prodaly automobilce Škoda Auto ze skupiny Volkswagen. Od července 2029 už je budou smět používat jen automobily.
Dohodu Škody Group na prodeji práv ke značce s automobilkou Škoda Auto oznámila PPF v červnu 2022. Skončily tak podle PPF spory o užívání názvu Škoda a znaku s okřídleným šípem, což odstraní problémy častého zaměňování značek plzeňských strojíren a mladoboleslavského výrobce osobních automobilů. Cenu transakce PPF ani Škoda Auto nikdy nezveřejnily. PPF tehdy uvedla, že získané peníze přispějí hlavně ke snížení zadlužení Škody Group a k rozvoji jejího podnikání. PPF převzala plzeňské strojírny v roce 2018.
Logo s okřídleným šípem si nechala Škodovka zaregistrovat jako ochrannou známku v prosinci 1923 a v roce 1937 k němu připojila text Škoda. Mladoboleslavská automobilka používala značku Škoda od roku 1925.
„Vybrali jsme českou brandingovou agenturu Dynamo design,“ uvedl v úterý mluvčí. Škoda Group a Dynamo design vytvoří nový brand, obchodní firmu, vizuální podobu značky a pravidla pro její postupné zavedení napříč skupinou. Kompletní přechod musí být dokončen v červnu 2029.
„V roce 2029 si připomeneme 170 let historie Škoda Group, na kterou jsme hrdí. Je to symbolický okamžik nejen k ohlédnutí za tím, co během téměř dvou století dokázaly vybudovat generace našich zaměstnanců, ale také k tomu, abychom vytvořili nový brand připravený na dalších 100 let,“ řekl generální ředitel Petr Novotný.
Změna značky je podle něj závazkem vůči lidem, kteří stáli a stojí za úspěchem plzeňské Škodovky, a stejně důležité je zachovat důvěru zákazníků, obchodních partnerů i milionů cestujících, kteří využívají škodovácká vozidla a technologie. „Změní se naše jméno, ale nezmění se to nejdůležitější - naši lidé, technické know-how, kvalita ani ambice posouvat moderní veřejnou dopravu dál,“ uvedl.
Michal Richtr, jednatel Dynamo design, uvedl, že jejich ambicí je pomoci vytvořit značku, na níž budou moci být zaměstnanci stejně hrdí jako na tu současnou a která dokáže navázat na vybudovanou důvěru jak v ČR, tak na trzích po světě. „Součástí projektu bude také úzká spolupráce se specializovanou namingovou agenturou Name & Fame, která povede proces hledání nového názvu,“ dodal.
Škoda Group je přímým nástupcem strojíren založených hrabětem Valdštejnem v roce 1859. O deset let později je koupil významný český technik a průmyslník Emil Škoda, který menší továrnu přeměnil na strojírenský gigant - největší strojírenský podnik v Rakousku-Uhersku.
Skupina teď vyrábí hlavně tramvaje, příměstské vlaky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale také řídicí a pohonné systémy. Zaměstnává 10 000 lidí ve výrobních závodech v ČR, Finsku i Turecku a obchodní jednotky má v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině.
Škoda Group loni utržila téměř 36 miliard korun, provozní zisk EBITDA měla 3,5 miliardy Kč a čistý profit téměř 950 milionů Kč.