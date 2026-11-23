Smartwings začnou pravidelně létat do Londýna a Amsterodamu, na přelomu roku přidají i další města
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- Do obou západoevropských měst budou létat čtyřikrát týdně.
- Aerolinky posílí spojení také do Španělska nebo na Madeiru.
- Od 22. prosince obnoví také lety do Dubaje.
Aerolinky Smartwings začnou v zimním letovém řádu pravidelně létat čtyřikrát týdně z Prahy do Londýna i Amsterodamu. První let do Londýna zamíří 18. prosince, do Amsterodamu o dva dny později. Do obou nových destinací i zpět bude možné letět v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a neděli. Od března plánuje dopravce létat do Amsterodamu denně. Letenky jsou už v prodeji. Na konci roku a začátku nového budou letadla Smartwings létat také do Košic a Kišiněva.
„Londýn a Amsterdam jsou důležitými destinacemi pro obchodní cestující i turisty a našim zákazníkům nabídnou širší výběr přímých spojení. Naši síť budeme i nadále rozvíjet uvážlivě, s ohledem na poptávku a tržní příležitosti,“ uvedl generální ředitel společnosti Emre Pekesen.
V reakci na poptávku společnost rozšíří nabídku v souvislosti s vánočními svátky a začátkem nového roku. Od 18. prosince do 4. ledna nabídne každý den lety mezi Prahou a Košicemi a od 19. prosince do 12. ledna dvakrát týdně do moldavského Kišiněva. Společnost také navýší na období na přelomu roku počet letů do vybraných destinací, například do španělské Malagy nebo do Portugalska na Madeiru.
Tento týden ve čtvrtek Smartwings zahájí pravidelnou linku do Bukurešti. Do hlavního města Rumunska budou létat čtyřikrát týdně, v úterý, čtvrtek, pátek a neděli. Od 22. prosince společnost plánuje obnovit lety do Dubaje.
Od října 2026 patří skupina Smartwings včetně Českých aerolinií turecké společnosti Pegasus Airlines, která dokončila její převzetí. Smartwings nadále provozuje lety pod svou dosavadní značkou. Vedle Česka působí také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.