Smíchov čeká dopravní megastavba. Praha vybrala firmu, která postaví terminál za 6,2 miliardy
- Dopravní terminál na smíchovském nádraží postaví pro hlavní město sdružení vedené firmou SMP Construction za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH. Výběr v pondělí schválili pražští radní.
- Plánovaný terminál má propojit na jednom místě vlaky, metro, městské i meziměstské autobusy a tramvaje.
- Město má na starosti část projektu, která se týká přesunu autobusů z nádraží Na Knížecí na platformu nad železniční stanicí. Další práce na nádraží zajišťuje Správa železnic (SŽ).
Zakázka podle schváleného materiálu zahrnuje výstavbu P+R parkovacího domu západně od železniční stanice, vybudování terminálu autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu nad nástupišti železnice či přestavbu přednádražního prostoru v Nádražní ulici. Původně předpokládaná hodnota zakázky byla 7,12 miliardy korun bez daně. SŽ již koncem roku 2023 zahájila modernizaci vlakové stanice a kolejišť za 5,1 miliardy korun a plánuje také rekonstrukci nádražní budovy.
Pražští radní v pondělí také schválili nové vypsání tendru na dozor plánované stavby terminálu. V původním tendru město v minulosti vybralo vítěze, ale kvůli námitkám výběr zrušilo a nový výběr podle dnes schváleného materiálu nestihlo schválit v původní lhůtě, takže nyní musí magistrát zakázku vypsat znovu. To musí ještě schválit zastupitelstvo, které se nicméně sejde až po nadcházejících volbách v novém složení.
Z Nádražní ulice povedou podchody železnice k nástupištím. V druhé úrovni bude samotná stanice, která bude na stejné rovině jako dnes, a nad ní je v plánu autobusový terminál přesunutý z nynějšího nádraží Na Knížecí. Pod terminálem bude metro. Všechny úrovně a druhy dopravy budou vzájemně propojeny.
Smíchovské nádraží bylo otevřeno jako druhá velká stanice v Praze v roce 1862. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech minulého století, původní budovy se i kvůli poškození za druhé světové války nezachovaly. Nádraží patří k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze, spolu s nádražím hlavním - na které bylo napojeno deset let po svém vzniku - a Masarykovým.