Padesátimiliardová proměna Smíchova pokračuje. Sekyra už staví další bloky
- První domy na pozemcích, které dřív sloužily dráze, už stojí.
- Sekyra Group nyní začíná stavět další tři bloky Smíchov City, v běhu je také výstavba kampusu České spořitelny.
- Nejdražší byty stojí až přes šedesát milionů.
Na pražském Smíchově přibude dalších 800 bytů. Je to součást nové čtvrti, kterou v Praze 5 buduje Sekyra Group. Společnost už začala další etapu projektu stavět, náklady se vyšplhají k pěti miliardám. Celková investice do proměny brownfieldu dosahuje padesáti miliard.
Je to jedna z nejchválenějších nových čtvrtí v celé Praze. Odborníci na projektu Smíchov City oceňují blokovou zástavbu, rozmanitost jednotlivých budov, na nichž se podílejí různá architektonická studia, a také kvalitní veřejný prostor. První domy už vznikly u lokality Na Knížecí. Odtud se pokračuje dál směrem k smíchovskému nádraží, kde hlavní město aktuálně buduje nový dopravní terminál. Developer k tomu říká, že jde o největší urbanizaci metropole od vzniku Vinohrad. Nyní se Sekyra pouští do budování další etapy, klade si k tomu přitom stejné nároky, jaké měl i na první domy.
Celkem půjde o tři rezidenční budovy, které budou ohraničené teprve nedávno vzniklými ulicemi – Vackové, Albrightové a původní Nádražní třídou. Zástavba naváže právě na první etapu blíž k centru, ačkoli má pořadové číslo dvě, Sekyra začal dřív stavět etapu s číslem tři, která je blíž nádraží. Nyní tak vyplňuje střed.
Byty za desítky milionů
První blok už roste, má pracovní název SM8 a společnost ho pustila i do prodeje. Nejdražší byty s terasou a rozlohou bezmála 250 metrů čtverečních se prodávají i za 65 milionů korun. Byt 1+kk o 30 metrech čtverečních vychází na bezmála osm milionů. Celkem se tu bude nacházet 307 bytů s dispozicemi od 1+kk po luxusní penthousy.
O podobu prvního nového bloku se postaraly čtyři architektonické ateliéry: A69, které stojí za urbanismem nové čtvrti, dále ateliér Chapman Taylor a studio L. Z. Atelier. Všechny domy bloku mají svoji jedinečnou fasádu. „Jednotlivé sekce rezidenčních bloků se budou lišit výškou, proporcemi či barevností. Chtěli jsme, aby zástavba získala přirozenou architektonickou pestrost. Jde také o inspiraci historickou zástavbou Smíchova,“ líčí výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle.
Developer bude ještě letos pokračovat výstavbou bloku s pracovním názvem SM7. Vznikne v něm 264 bytů. I tady bude lokalita hrát rozličnými fasádami, o něž se postarají studia Siebert + Talaš, Šafer Hájek architekti a ateliér Pavla Hniličky. Ten je mimochodem také spoluautorem návrhu zástavby blíž smíchovskému nádraží, o níž ještě bude řeč. Třetí blok, který Sekyra nazývá SM10, začne růst až v roce 2028 a nabídne 226 bytů. Tentokrát jsou autory jednotlivých domů MS architekti a ateliéry majo a Shindler Seko.
Dohromady jde tedy o osm stovek bytů, což je dvojnásobek oproti kapacitě stávajících budov. Lokalitu doplní funkční parter s obchodními jednotkami. K dispozici bude podzemní parkování. Každý blok bude mít také vnitroblok, jenž bude plnit funkci zahrady.
Aktuálně se staví i v jižní části brownfieldu u nádraží. Tady vzniká kampus České spořitelny, což je soubor osmi projektů, jež budou mít kromě kancelářské funkce také veřejný aspekt. Spořitelna počítá s veřejnou pasáží napojenou na hlavní bulvár čtvrti, budou tu obchody i kavárny, lidem bude přístupná i zaměstnanecká restaurace banky. Zároveň by tu mělo být i multifunkční auditorium, kde se budou konat různé kulturní akce a pobytové schody. V zadní části Smíchov City Sekyra připravuje také nové sídlo státní společnosti ČEZ, které zahrne celkem tři budovy. Ve výstavbě je aktuálně také hotel s moderním tržištěm.
Developera čeká v lokalitě ještě jedna fáze. Ta bude přiléhat ulici Radlická, kde má vzniknout významný veřejný prostor. Doplní budovu Radlické kulturní sportovny, kterou se developer rozhodl zachovat nejen jako upomínku na někdejší nádražní budovu, ale i jako prostor vybudovaný z opuštěného domu skupinou nadšenců.
Byznysovou část s tou rezidenční má propojit zmiňovaná třída Albrightové, která je koncipovaná jako pěší bulvár plný obchodů, kaváren a různých služeb.
Projekty za sto miliard
Do celého brownfieldu zamíří investice v hodnotě padesáti miliard korun. Na ní se podílí právě Sekyra, který do projektu vloží 35 miliard, zbytek jsou veřejné investice. Celkem tu vznikne čtyři sta tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch. Žít nebo pracovat tu bude asi dvanáct tisíc lidí. Celá lokalita bude hotová do roku 2032.
Kromě Smíchova se Sekyra aktuálně zaměřuje na výstavbu na Rohanském ostrově v Karlíně. Čtvrť pojmenovanou Rohan City doplní dvě věže podle návrhu Al design Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Kromě nich se v lokalitě připravují také tři bytové bloky. Zároveň developer staví u Prokopského údolí a také v Čakovicích. Letos má tak společnost ve výstavbě na patnáct set bytů. Spolu s dalšími projekty aktuálně pracuje na projektech o celkové ploše přesahující jeden milion metrů čtverečních v hodnotě sto miliard korun. Součástí je například projekt Žižkov City na nákladovém nádraží Žižkov.