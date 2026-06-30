Titanic by vedle ní vypadal jako drobeček. Nová největší loď světa brzy dorazí do Evropy
- Flotila největších výletních lodí světa třídy Icon se rozrostla o třetí obří koráb Legend of the Seas.
- Tato moderní monstra svými rozměry i kapacitou totálně zastiňují legendární Titanic.
- Na svých 20 palubách nabízejí tisícům pasažérů nevídaný luxus včetně největšího plovoucího akvaparku a surfovací vlny, píše Živě.cz.
Koncem ledna roku 2024 vstoupila do služby z pohledu tonáže největší výletní loď na světě Icon of the Seas. O rok a půl později jej doplnila sesterská Star of the Seas a teprve před pár dny, 10. června 2026, se flotila třídy Icon rozšířila o třetí monstrum Legend of the Seas. Koncem tohoto týdne dopluje do Barcelony.
Tím to ale nekončí, ve finských docích loďařské společnosti Meyer Turku se jede naplno, takže do konce desetiletí by mělo světové oceány brázdit rovnou sedm kousků. Příští léto dorazí Hero of the Seas (lístky jsou už v prodeji) a pak každý rok ještě jedna loď. Všechny budou sloužit společnosti Royal Caribbean.
Icon vs. RMS Titanic
Co to ale znamená v praxi, když se řekne největší výletní loď na světě? Byť podobná monstra rádi a intuitivně srovnáváme s Titanikem, po více než sto letech to už moc nedává smysl.
Britská ikona byla legendou počátku 20. století, dnes by ji ale prakticky ve všech parametrech strčila do kapsy drtivá většina velkých parníků podobné kategorie jako Icon.
Titanic a Icon v číslech:
- Titanic měl délku 269 metrů, třída Icon disponuje 365 metry (1,36× více)
- Titanic měl prostornost 46 329 BRT, třída Icon má 248 663 GT (5× více)
- Titanic měl šířku 28,2 metrů, třída Icon 48,5 metrů (1,7× více)
- Titanic měl 9 palub, Icon jich má 20 (2,2× více)
- Titanic měl kapacitu 2435 cestujících, Icon až 7600 (3× více)
- Titanic měl 892 členů posádky, Icon potřebuje 2 350 (2,6× více)
Dvacet pater a skoro tři tísíce kajut
Jaká jsou další lákadla pro turisty? V podstatě stejná jako kdysi v případě Titaniku. Luxusní ubytování, jídlo, hudba a společenské akce pro nejmovitější klientelu. Ale to už dnes nestačí, a tak první Icon of the Seas přidala také největší plovoucí akvapark s několika nejdelšími skluzavkami a sedmi bazény, přičemž Royal Bay je největší plovoucí bazén na světě.
Nechybí bruslařský ring, lezecká stěna, umělá vlna na surfování a řada dalších adrenalinových atrakcí, jako je procházka po visuté lávce přímo nad oceánem.
To vše naskládané do 20 pater, jejichž plán si můžete prohlédnout v této mapce. Obří koráb má dále k dispozici 2805 kajut a při maximální obsazenosti dokáže pojmout až 7600 pasažérů a 2350 členů posádky. Bez problémů by se tak na ni vešli všichni obyvatelé Ivančic či Frýdlantu nad Ostravicí.
A jen pro představu, aktuální sedmidenní zájezdy na poslední chvíli (přelom srpna a září) začínají na 1208 dolarech. Vyrazíte z Miami, budete se potulovat v Karibiku, navštívíte Bahamy a to vše po přepočtu zhruba za 26 tisíc korun. Za kajutu s okýnkem si ještě pár tisíc připlatíte.
Dvoupalivový generátor a elektrický motor
Všechny lodě třídy Icon mají šest dvoupalivových generátorů Wärtsilä na zkapalněný zemní plyn nebo naftu. Vyrábějí elektřinu jak pro elektromotory pohonné části, která může udělit lodi rychlost až 22 uzlů (41 km/h), tak všechny ostatní systémy na palubě. Do budoucna se počítá i s možností nasazení palivových článků na výrobu elektřiny a vody.
Volba LNG se sice na první pohled jeví jako ekologičtější varianta oproti naftě, krátce po premiérové plavbě ale Mezinárodní rada pro čistou dopravu (ICCT) vydala zprávu, ve které tvrdila, že emise metanu byly vyšší, než předpokládaly tehdejší předpisy.
Vložené video v úvodu článku je plné 3D grafiky. Pokud chcete reálné záběry a lepší představu o tom, jak megalomanský projekt lodí třidy Icon vlastně je, podívejte se na seriál Making an Icon.