PVZP překonala plán a vyplatila dividendu. Daří se jí v autech, majetku i pojištění cizinců
- PVZP loni zvýšila předepsané pojistné na 1,77 miliardy korun, meziročně o 95 milionů více.
- Bez zdravotního pojištění cizinců rostla o 18 procent, u aut dokonce o 30 procent.
- Pojišťovna si udržela 46procentní podíl u pojištění cizinců a vyplatila dividendu 14 milionů korun.
Komerční pojištění v Česku je prostředím spojeným s velkými konkurenčními tlaky a cenovým soubojem o klienty. Podnikání v pojišťovnictví navíc oproti uplynulým desetiletím více ovlivňují externí faktory jako četné mezinárodní krize nebo situace způsobená pandemií.
Pro jednotlivé hráče na trhu to znamená nutnost přicházet nejen s inovacemi a novými marketingovými tahy, ale také mít schopnost stát nohama pevně na zemi. V tak tvrdé konkurenční situaci si vytyčila PVZP udržet trajektorii růstu. Výsledky roku 2025 ukazují, že se v tomto směru této dceřiné společnosti VZP daří. PVZP navíc funguje na principu vlastní ziskovosti. V rámci své komerční činnosti, si na svůj provoz vydělává sama a není přímo financována z žádných státních dotací.
Digitalizace se samozřejmě nemohla vyhnout ani pojišťovnictví a nové rychlé a pohodlné formy sjednávání pojistného rozšířily možnosti podnikání v oboru. Klient tak stojí před silným výběrem a je oslovován celou řadou marketingových akcí. Ukazuje se, že za takové situace může být silnou konkurenční výhodou sázka na tradici a poukaz na letitou zkušenost. Strategie zahrnuje zachování klasických poboček při jejich modernizaci a transformaci, rozvíjení osobnějšího kontaktu a zkvalitňování zpětné vazby.
Cestou kombinující moderní klientský přístup, rozvoj produktové nabídky, pružnou reakci na vývoj trhu a zachování osvědčených tradičních přístupů volí PVZP, která se tak snaží naplnit tezi o ryze české komerční pojišťovně. Tato dceřiná společnost největší zdravotní pojišťovny VZP si potvrdila správnost nastoupené cesty hospodářskými výsledky za rok 2025.
Zachování dominance u cizinců
„V loňském roce předepsané pojistné překonalo stanovený plán ve výši 1,715 miliardy korun. V PVZP jsme dosáhli na výsledek 1,770 miliardy korun. Je to meziročně o 95 milionů korun více. Opravdu můžeme označit růst 5,6 % jako povzbudivý. Dokazuje vysokou konkurenceschopnost PVZP na trhu s neživotním pojištěním,“ vyjmenoval pro e15 pozitiva uplynulého roku předseda představenstva PVZP Robert Kareš.
Trajektorii růstu podle něj potvrzují i další ukazatele. „Bez produktů zdravotního pojištění cizinců jsme vykázali dynamický růst o 18 %. U pojištění vozidel je růst o 30 %, u pojištění majetku a odpovědnosti občanů o 36 % a u pojištění podnikatelských rizik o 3 %. Došlo k významnému zvýšení profitability povinného ručení na vysoce konkurenčním trhu,“ doplnil Robert Kareš.
Schopnost PVZP obstát v konkurenci dosvědčují i další faktory. Turbulencemi v minulých letech prošlo zdravotní pojištění cizinců, kdy byla z rozhodnutí zákonodárců PVZP jeden čas výhradním pojistitelem, aby po čas bylo toto výsadní postavení zrušeno. Navzdory tomu si PVZP uchovala dominanci. „V oblasti zdravotního pojištění cizinců tržní podíl činí 46 %, a tady chci zdůraznit, že v opravdu mimořádně ostré konkurenci,“ dodal předseda představenstva pojišťovny.
Pojišťovna vyplatila dividendu
Ekonomické výsledky umožnily, po nějakém čase, opět přistoupit k vyplacení dividendy. „Mohu to potvrdit, šlo o výplatu čisté dividendy ve výši 14 milionů korun,“ konkretizoval Robert Kareš. Stoprocentním akcionářem PVZP je přitom VZP, která se nyní s novým vedením vydává na moderní cestu podpory preference prevence a screeningu v oblasti péče o zdraví a reaguje na nejnovější medicínské, ale i populační trendy.
Před PVZP je nyní podle Roberta Kareše jasný cíl trajektorii růstu udržet a dál posilovat. „Je povzbuzující, že jsme v roce 2025 dosáhli skvělého výsledku a poprvé dokonce vyplatíme dividendu. Nicméně pojišťovnictví je dynamický obor, a kdo chvíli stál, už stojí opodál. Budeme modernizovat a rozvíjet produktové portfolio, posilovat osvědčené produkty, posilovat sílu značky s důrazem na osvědčenou tradici, a zároveň budeme usilovat o zakomponování moderních trendů v podpoře prevence a péče o zdraví. Je toho hodně, ale jsme připraveni obstát,“ vypočetl předseda představenstva Robert Kareš.