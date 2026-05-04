Vzpoura na palubě Ferretti. Šéf jachtařské legendy se vzepřel Pekingu, ostrá slova nahrávají Komárkovi
- Ve výrobci jachet Ferretti vrcholí mocenský boj mezi čínským státním vlastníkem Weichai a skupinou KKCG Karla Komárka.
Šéf loděnice Alberto Galassi otevřeně zkritizoval hlavního akcionáře z Číny.
Mezitím se jachtařská akcie stala v posledních měsících investorským hitem.
Boj o vliv v legendárním italském výrobci jachet Ferretti mezi českým miliardářem Karlem Komárkem a vládou v Pekingu nabral na obrátkách. Šéf loděnice Alberto Galassi totiž v závěru dubna otevřeně zkritizoval hlavního akcionáře Ferretti, čínský státní konglomerát Weichai. Číňanům vyčetl neochotu riskovat a absenci strategické vize.
Ostrý souboj o ovládnutí Ferretti
Na blížící se valné hromadě se tak schyluje k ostrému souboji o ovládnutí podniku, ve kterém hraje klíčovou roli právě Komárek a jeho investiční skupina KKCG. Ta se snaží vliv asijského akcionáře omezit a prosadit vlastní strategii pro další růst. Souboj těžkých vah se mezitím stal motorem pro masivní růst jachtařských akcií na burze.
„Změny ve vedení společnosti Weichai omezily rozhodování uvnitř Ferretti. Nedostatek strategické vize má na celou naši skupinu negativní dopad,“ uvedl v mimořádně ostrém vyjádření pro britský deník Financial Times Alberto Galassi. Generální ředitel Ferretti se tak bezprecedentně opřel do největšího akcionáře firmy, který jej přitom v roce 2014 do funkce sám jmenoval.
Kritika přichází v nejvypjatějším možném okamžiku. Již příští týden se totiž uskuteční klíčová výroční valná hromada italského výrobce ikonických lodí Riva, na které se střetnou dva největší akcionáři: čínská skupina Weichai s podílem 39 procent a česká investiční skupina KKCG Karla Komárka, která má v loděnici podíl mírně převyšující 23 procent. Obě strany již předložily zcela odlišné návrhy na složení představenstva Ferretti.
Zatímco Číňané navrhují Galassiho odvolat a nahradit jej bývalým šéfem výrobce baterií Duracell Stassim Anastassovem, Komárek chce současného ředitele ve funkci podržet. Společnost Weichai svůj krok obhajuje tvrzením, že „většinoví akcionáři obměňují vedení ve chvíli, kdy věří, že lze dosáhnout lepších, nikoli horších výsledků.“
Komárek v ofenzivě
Rozkol mezi akcionáři doutná již od loňského prosince. Tehdy Komárkova KKCG podala nabídku na převzetí dalších akcií s cílem posílit svůj vliv na strategické směřování Ferretti. Podle KKCG současný způsob řízení, nad kterým má díky dosazení všech devíti členů představenstva faktickou kontrolu Weichai, brzdí další růst byznysu.
Český magnát avizoval, že jeho cílem je poskládat představenstvo tak, aby skutečně odráželo vlastnickou strukturu společnosti a mělo pravomoc jednat. Pokud by návrh KKCG na valné hromadě uspěl, stal by se Komárek novým předsedou představenstva. Skupina navíc navrhuje, aby v něm kromě ředitele Galassiho zasedli i další prominentní členové, mezi jinými například dědic automobilky Ferrari Piero Ferrari nebo šéf Formule 1 Stefano Domenicali. Komárkovu kandidátku již podpořila vlivná poradenská společnost Institutional Shareholder Services, která radí institucionálním investorům.
Čínská brzda a zásah státu
Napětí ve Ferretti podle agentury Reuters ilustruje širší trend v evropském byznysu. Evropské společnosti s čínskými státem kontrolovanými akcionáři si v posledních letech stále častěji stěžují na těžkopádné rozhodování. To zpravidla vázne na pravidlech, jimiž jsou svázáni manažeři dosazení Pekingem, což jim znemožňuje jednat operativně a v nejlepším zájmu podniku. Podobný spor o kontrolu se odehrál například u výrobce pneumatik Pirelli, kde figuruje čínský státní konglomerát Sinochem. Rozpory tehdy vyústily až k tomu, že italská vláda vliv čínského investora omezila.
Čínská Weichai přitom do Ferretti vstoupila jako zachránce v roce 2012, kdy italská firma balancovala na pokraji krachu. „Weichai převzala Ferretti ve chvíli, kdy nepřišel žádný italský bílý rytíř. Naše země jim hodně dluží,“ připouští Galassi. Jedním dechem však dodává, že „doba se úplně změnila.“ Odchod bývalého šéfa Weichai Tana Xuguanga na začátku roku 2024 pak podle něj odstartoval rozhodovací paralýzu čínského akcionáře.
Jako příklad selhání Galassi uvádí hrubou chybu v podobě zrušení bezpečnostní divize Ferretti vyrábějící rychlé čluny pro ozbrojené složky, nebo stažení plánovaného odkupu vlastních akcií. Weichai se brání, že odkup nebyl pro veřejný trh dostatečně připraven a že firma musí jednat s přísným ohledem na finanční disciplínu.
Příležitost k nákupům
Pro Ferretti přichází mocenský boj v náročném období. Geopolitická nestabilita, zejména válka na Blízkém východě, a turbulence na finančních trzích nutí řadu bohatých klientů odkládat nákupy luxusních lodí. Podle analytiků společnosti Kepler se objednávky Ferretti v prvním čtvrtletí meziročně propadnou o 30 procent.
Právě kvůli horší situaci na trhu je podle Galassiho nesmyslné spoléhat se pouze na organický růst, jak prosazují Číňané. Ředitel má zájem o akvizice distributorů a dodavatelů, u čínských členů představenstva však narazil.
„Nemůžeme prostě jen tak postavit o sto lodí více, náš obchodní model stojí na exkluzivitě,“ vysvětluje Galassi a varuje před promarněním šance: „Máme velké množství přebytečné hotovosti. Je to zlatá příležitost využít ji k fúzím a akvizicím, ale chybí tu ochota podstoupit jakékoliv riziko,"
Akciovému trhu se nicméně vidina změny poměrů v čele podniku zamlouvá. Akcie společnosti Ferretti, které po vstupu na milánskou burzu v roce 2023 dlouho stagnovaly pod upisovací cenou, od propuknutí bitvy o vliv vzrostly již o téměř 40 procent.