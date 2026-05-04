Cígler a Sandberg opět nakupovali. Seyfor vstoupil do tuzemského Raynetu s plány na další expanzi

CEO Raynetu Martin Bazala (vlevo) a zakladatel a CEO Seyforu Martin Cígler (vpravo) Zdroj: Seyfor

  • Seyfor kupuje podíl v Raynetu a vstupuje do segmentu cloudových CRM řešení pro malé firmy. 
  • Raynet zůstává samostatný, Seyfor hledá synergie a rozšíření portfolia produktů. 
  • Partnerství by mělo urychlit inovace, vývoj AI a expanzi Raynetu na zahraniční trhy. 

Druhá největší česká IT skupina Seyfor (dříve Solitea) pokračuje v akviziční expanzi a vstupuje do segmentu cloudových CRM řešení. Nově získává 40procentní podíl ve firmě Raynet, která patří mezi přední české dodavatele CRM systémů pro malé a střední podniky. Seyfor, který je vlastněn Martinem Cíglerem a skupinou Sandberg Capital, potvrdil pro e15, že valuace Raynetu použitá pro transakci se přibližuje jedné miliardě korun. 

Raynet bude i nadále fungovat jako samostatná společnost pod vedením CEO Martina Bazaly, přičemž stávající vlastníci si ponechají většinový 60procentní podíl. Partnerství má Seyforu otevřít prostor pro posílení produktového portfolia a rozvoj v oblasti řízení vztahů se zákazníky. 

Dosud Seyfor pokrýval CRM segment především prostřednictvím řešení Microsoft Dynamics CRM zaměřených na velké podniky. Raynet jeho nabídku rozšiřuje směrem k menším firmám, kde je dlouhodobě etablován. Integrace s ERP systémy Seyforu má zároveň přinést technologické synergie a umožnit vývoj komplexnějších firemních řešení. 

Pokračující expanze

„Akvizice Raynetu je dalším krokem v naší strategii budování silné evropské skupiny. Získáváme partnera s kvalitním produktem a silnou pozicí na trhu,“ uvedl zakladatel a CEO Seyforu Martin Cígler. Podle něj chce firma využít potenciál Raynetu i na zahraničních trzích. 

Transakce zapadá do širší expanzní strategie Seyforu, který v posledních letech realizoval řadu akvizic napříč Evropou. Skupina posilovala zejména na Balkáně prostřednictvím společnosti M&I Systems, vstoupila na maďarský trh akvizicí Revolution Software a rozvíjí aktivity i v dalších oblastech, včetně telematiky, umělé inteligence nebo pokladních systémů. 

Firma zároveň uvádí, že má za sebou silný rok, kdy její provozní zisk EBITDA dosáhl téměř jedné miliardy korun. Růst kombinuje s pokračující akviziční aktivitou. 

Pro Raynet znamená vstup investora možnost urychlit vývoj produktu i zahraniční expanzi. „Získáváme silného partnera, který nám umožní rychleji inovovat a více se zaměřit na zapojení AI i rozvoj na zahraničních trzích,“ uvedl Bazala. Spolupráce se má zaměřit mimo jiné na sdílení know-how, integraci produktů a využití zákaznické základny obou firem. 

