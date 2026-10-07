Ženy investují opatrněji, ale pravidelněji. Zajímají se i o společenský dopad
- Ženy při investování riskují méně než muži a více se zajímají o dopady svých investic, ukazuje průzkum.
- Podle některých dat se jim daří peníze zhodnocovat o něco lépe než mužům.
- Na konferenci, která se koná 3. listopadu v Praze, se sejde 400 žen se zájmem o investování. e15 je mediálním partnerem projektu.
Zájem Čechů o investování dlouhodobě výrazně roste. „Do akcií, dluhopisů nebo podílových fondů investuje 55 procent z nás. Nejoblíbenější jsou ale stále bezrizikové nástroje jako spořicí účty a penzijní spoření,“ ukazuje průzkum agentury Ipsos ve spolupráci s Českou spořitelnou v rámci Indexu prosperity a finančního zdraví.
„České portfolio stojí na hotovosti na účtech a nemovitostech. Zajímavé je, že nemovitost lidé vnímají jako konzervativní volbu, ve skutečnosti jde ale o vysokou koncentraci do jednoho typu aktiva a jednoho lokálního trhu. A když se pak rozhodnou diverzifikovat přes nemovitostní fond, tu koncentraci si ještě zvýší,“ doplňuje data Andrea Lauren, investiční partnerka Rockaway.
Sama mluví i z vlastní zkušenosti. „Začala jsem investovat asi ve 28 letech v Anglii, kde mě k systematickému investování přivedly zaměstnanecké penzijní fondy, které jsou tam samozřejmou součástí zaměstnaneckých benefitů tak, jako v Česku stravenky. Od té doby se navíc všechno zjednodušilo: existují aplikace, přes které investujete z mobilu, a velmi likvidní a levné ETF instrumenty, které vám dají expozici na celý trh jedním nákupem. Investování je dnes dostupné pro každého. Nemusíte čekat, až budete mít miliony,“ dodává.
I když jednodušší přístup k investování otevírá toto téma stále většímu počtu žen, i nadále do investování vstupují méně často než muži. „Brzdí je hlavně nižší sebedůvěra, menší zkušenost i opatrnější přístup k riziku,“ říká Jaroslav Kramer z projektu Winvesting, který se zaměřuje na expertní sdílení investičních zkušeností v ženské komunitě.
e15 je mediálním partnerem projektu, který 3. listopadu propojí na své úvodní konferenci v Praze 400 žen se zájmem o investování. „Ženy neodmítají investování. Častěji ale potřebují rozumět tomu, jaké riziko podstupují, proč je dané řešení vhodné a jak zapadá do jejich finanční situace a životních plánů. I proto se na e15 investičním tématům věnujeme pravidelně a v souvislostech,“ říká šéfredaktor e15 Nikita Poljakov.
Detailní a prověřený vhled do investic bude tématem konference Winvesting, kam budou mít všechny zájemkyně možnost dorazit zdarma. „Jedním z cílů Winvestingu je právě odstranit možné překážky žen v oblasti investic. I proto nabízíme možnost přijít zcela zdarma,“ dodává Jaroslav Kramer.
Sázka na dlouhodobost
„U žen často vidíme zajímavý paradox. Když už investují, bývají disciplinované, pravidelné a přemýšlejí dlouhodobě. Zároveň je ale právě větší opatrnost může brzdit v tom nejdůležitějším – vůbec začít. Přitom dnes není potřeba čekat na vysoký příjem nebo velký kapitál. Důležitější je začít včas, pravidelně a s řešením, kterému člověk rozumí,“ říká Laureen Höllge, CEO Direct Fondee.
To potvrzuje i Simona Kijonková, jedna z nejúspěšnějších podnikatelek v Česku a spoluzakladatelka investiční společnosti JSK Investments. „U žen často vidím promyšlenější a dlouhodobější přístup k investování. Zajímá je, čemu jejich kapitál pomáhá růst, kdo za projektem stojí a jakou má dlouhodobou perspektivu,“ říká s tím, že místo krátkodobých spekulací ženy preferují jasné finanční cíle, jako je zajištění nezávislosti či penze, a aktivně vyhledávají vzdělávání i bezpečné komunitní zázemí. „Stále častěji se také zajímají o alternativní aktiva a podporu projektů, které mají pozitivní společenský dopad,“ dodává.
Že jsou následně ženy do jisté míry v investicích úspěšnější než muži, potvrzují i data. Třeba podle dat britské investiční platformy Hargreaves Lansdown investorky dosáhly za tříleté období v průměru o 0,81 procentního bodu vyššího výnosu než muži. Podobné závěry přinesly i průzkumy Warwick Business School nebo společnosti Fidelity Investments.
Bezpečně i za cenu nižšího výnosu
Průzkum Ipsos pro Direct Investments poukázal na tři vzájemně propojené tendence. První je výrazná preference bezpečí. „59 procent žen popisuje své portfolio jako převážně konzervativní a 34 procent říká, že chce investovat bezpečně i za cenu nižšího výnosu. Dynamické portfolio uvádí pouze 7,5 procent žen, zatímco u mužů je to téměř 26 procent,“ stojí v průzkumu.
Druhým trendem je pravidelnost. „Více než 44 procent žen investuje pravidelně stejnou částku a u žen ve věku 25–34 let tento podíl dosahuje přes 55 procent,“ průzkum. To naznačuje, že ženám může vyhovovat systematický a předvídatelný způsob investování více než hledání krátkodobých příležitostí.
Třetím trendem je význam důvěry a srozumitelnosti. Banku jako zdroj informací uvádí přes 37 procent žen, rodinu a přátele necelých 30 procent a finančnímu poradci nejvíce důvěřuje 33 procent.
Opatrnost žen tedy není totéž co nezájem o investování. Naopak – když se ženy rozhodnou investovat, velmi často to dělají systematicky. Výzvou proto není ženy přesvědčovat, aby více riskovaly, ale pomoci jim najít investiční strategii, které rozumějí a která odpovídá jejich cílům. Sebedůvěra pak přichází se zkušeností.
To potvrzuje i Kateřina Jánská, regionální ředitelka Erste Private Banking. „I z naší zkušenosti ženy často přistupují k investování konzistentně a dlouhodobě. Zároveň bývají otevřenější v komunikaci se svým bankéřem – mluví nejen o svých úspěších, ale také o obavách, nejistotách nebo neúspěších. A právě tuto otevřenost považuji za velkou hodnotu. Investování totiž není o tom mít vždy správnou odpověď. Je především o schopnosti ptát se, rozumět svým rozhodnutím a průběžně je přizpůsobovat tomu, co v dané životní fázi skutečně potřebujeme,“ říká Jánská.