Evropská komise bez podmínek schválila převzetí Commerzbank italskou skupinou UniCredit
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- Evropská komise bez podmínek schválila plán italské skupiny UniCredit na převzetí německé Commerzbank, což představuje největší přeshraniční bankovní fúzi v Evropě od globální finanční krize.
Podle bruselských regulátorů transakce nenaruší hospodářskou soutěž na společném evropském trhu ani v klíčovém financování německých středně velkých podniků.
Zelená z Bruselu otevírá italské bance cestu k faktickému ovládnutí německého konkurenta, a to i přes dřívější odpor samotné Commerzbank a kritiku německé vlády.
Evropská komise (EK) bez podmínek schválila italské bankovní skupině UniCredit záměr převzít německou Commerzbank. Transakce obavy z narušení hospodářské soutěže na společném evropském trhu nevyvolává, uvedla dnes EK v tiskové zprávě. Spojení obou bank představuje největší přeshraniční bankovní transakci v Evropě od globální finanční krize.
Komise při šetření posuzovala dopady transakce na německý bankovní trh. UniCredit na něm působí prostřednictvím dceřiné HypoVereinsbank. Podle EK budou mít obě banky po spojení na většině trhů pouze střední podíl a nadále budou čelit dostatečnému konkurenčnímu tlaku dalších poskytovatelů.
Zvláštní pozornost komise věnovala financování středně velkých podniků, takzvaného německého Mittelstandu, a obchodnímu financování. I v těchto oblastech podle ní zůstanou klientům k dispozici alternativní poskytovatelé.
Potřeba silnějších bank
„Evropa potřebuje silnější banky, které mohou konkurovat, růst a podporovat naše podniky a rodiny. Přeshraniční fúze mohou pomoci tohoto cíle dosáhnout, umožňují bankám fungovat efektivněji a lépe odolávat ekonomickým otřesům. Růst však nesmí být na úkor zákazníků,“ uvedla místopředsedkyně EK Teresa Riberaová.
Schválení podle ní ukazuje, že je možné posilovat evropský bankovní sektor a zároveň chránit hospodářskou soutěž i možnost výběru pro zákazníky.
UniCredit v červenci dokončila nepřátelskou nabídku na odkup akcií, s jejíž pomocí zvýšila svůj podíl v německém konkurentovi na 48 procent se záměrem do konce letošního roku získat přibližně polovinu hlasovacích práv a fakticky převzít řízení banky.
Italská banka začala do Commerzbank investovat před více než dvěma lety. Navzdory silnému odporu ze strany vedení Commerzbank a kritice německé vlády si UniCredit zajistila dostatek akcií k ovládnutí běžných akcionářských rozhodnutí.
Plánované převzetí přichází v době, kdy evropští představitelé stále hlasitěji vyzývají k hlubší integraci bankovního sektoru. Roztříštěnost finančního trhu EU podle nich brání evropským bankám lépe konkurovat velkým hráčům na světových trzích.
UniCredit je italská bankovní skupina působící v několika evropských zemích, mimo jiné v Itálii, Německu a ve střední a východní Evropě. Commerzbank se zaměřuje na retailové i firemní bankovnictví, zejména v Německu. Transakci obdržela EK k posouzení letos 9. října.