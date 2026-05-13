Práce, kterou v Česku dělá jen hrstka lidí a bere za ni čtrnáctkrát víc než uklízečky. O jaký obor jde?
- Zdravotnictví a letectví mají v žebříčku hned dvě pozice.
- Nejvíce míst obsadili řídící pracovníci. Čeho všeho?
- Jaká byla loni nejlépe placená práce v Česku?
Zatímco za nejhůře placené práce v Česku berou lidé nejčastěji něco přes dvacet tisíc korun měsíčně, žebříček nejlépe placených míst začíná nad 100 tisíci korun měsíčně. Jaké profese na takové peníze podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí dosáhnou?
10. Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
Medián mezd v roce 2025 (hrubá měsíční mzda): 106 470 Kč
Zdravotnictví má v tomto žebříčku hned dva zástupce. Prvním z nich jsou ředitelé nemocnic, další manažerské pozice, ale také například primáři. Kromě odborných znalostí musejí tito pracovníci zvládat i řízení personálu, sestavování rozpočtů a práci v každodenním provozu, při které jsou často pod velkým tlakem a nesou odpovědnost za zdraví pacientů. Právě kombinace vysoké odpovědnosti, dlouholeté praxe a nedostatku zkušených lidí v oboru se promítá i do nadstandardního finančního ohodnocení.
9. Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
Medián mezd v roce 2025: 107 257 Kč
Na podobnou úroveň dosahuje medián mezd lidí, kteří vedou výzkumné týmy v oblastech technologií, průmyslu, farmacie nebo IT. Právě schopnost řídit projekty a koordinovat práci specialistů tlačí mzdy těchto řídících pracovníků vzhůru. Úspěch výzkumu může firmám přinést obrovskou konkurenční výhodu, a právě proto jsou zkušené manažerské pozice v této oblasti velmi ceněné.
8. Piloti, navigátoři a palubní technici
Medián mezd v roce 2025: 111 523 Kč
Mezi nejlépe placené profese se tradičně řadí také piloti, navigátoři a palubní technici. Už samotná cesta k této kariéře je mimořádně náročná, protože vyžaduje roky výcviku, vysokou odbornou způsobilost i pravidelné zdravotní a bezpečnostní prověrky. Kromě samotného řízení letadel nesou piloti odpovědnost za bezpečnost desítek až stovek cestujících a pracují v prostředí, kde není prostor pro chybu.
7. Nejvyšší představitelé společností a institucí
Didier Stoessel, CEO PPF Group na konferenci Shifts 2026. |
Medián mezd v roce 2025: 111 959 Kč
Generální ředitelé, manažeři a další představitelé velkých firem asi nejsou překvapením. Právě oni nesou odpovědnost za směřování firem, hospodářské výsledky i zásadní obchodní rozhodnutí, která mohou ovlivnit tisíce dalších zaměstnanců. Jejich práce bývá spojena s vysokým pracovním nasazením, neustálým tlakem na výsledky a často i veřejnou odpovědností.
6. Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
Medián mezd v roce 2025: 112 196 Kč
Mezi nadstandardně ohodnocené pozice patří také řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů. Personální management už dnes zdaleka neznamená jen nábor nových zaměstnanců, ale také práci s firemní kulturou, vzděláváním, motivací lidí nebo řešením nedostatku pracovníků na trhu. Ve větších firmách mají HR manažeři zásadní vliv na fungování celé organizace a často rozhodují o tom, jak úspěšně firma dokáže přilákat a udržet kvalitní zaměstnance. V době nízké nezaměstnanosti a rostoucí konkurence mezi zaměstnavateli jejich význam ještě vzrostl.
5. Řídící pracovníci v oblasti financí
Medián mezd v roce 2025: 117 195 Kč
Vysoko v žebříčku figurují také řídící pracovníci v oblasti financí. Tito manažeři mají na starosti finanční zdraví firem – od rozpočtů až po investice, cash flow nebo komunikaci s bankami a investory. Ve velkých společnostech jde o pozice s obrovskou odpovědností, protože špatná finanční rozhodnutí mohou mít dopad na fungování celé firmy. Finanční management navíc vyžaduje kombinaci odborných znalostí a schopnosti rychle reagovat na ekonomické změny.
4. Lékaři specialisté
Medián mezd v roce 2025: 128 040 Kč
Mezi nejlépe placené profese v Česku dlouhodobě patří také lékaři specialisté. Za vysokými příjmy ale stojí mimořádně náročná a dlouhá cesta. Lékaři musejí projít dlouhým studiem medicíny, další roky trvá získání praxe a atestace, teprve poté může přijít specializace v konkrétním oboru. Ruku v ruce s tím navíc tráví spoustu času v nemocnicích na přesčasech a službách ve dne i v noci.
3. Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb
Medián mezd v roce 2025: 131 891Kč
Tito manažeři působí například v bankách, pojišťovnách nebo investičních společnostech a odpovídají za produkty a služby, které spravují miliardové objemy peněz. Vedle odborných znalostí finančních trhů musejí zvládat i přísnou regulaci, řízení rizik a rychlé reakce na ekonomické výkyvy. Finanční sektor navíc patří dlouhodobě k nejlépe placeným odvětvím v celé ekonomice, což se promítá i do mezd vedoucích pracovníků.
2. Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
Medián mezd v roce 2025: 147 726Kč
Mezi vůbec nejlépe placené profese dnešní doby patří řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií. Digitalizace firem, kybernetická bezpečnost nebo vývoj nových systémů dnes představují klíčové oblasti fungování prakticky každé větší společnosti, a manažeři v IT tak mají stále větší význam. Vedou týmy vývojářů, analytiků či specialistů na infrastrukturu a často rozhodují o projektech za desítky či stovky milionů korun. Technologický sektor navíc dlouhodobě trpí nedostatkem kvalifikovaných lidí, což tlačí mzdy vzhůru napříč celým oborem.
1. Řídící letového provozu
Medián mezd v roce 2025: 289 559 Kč
Na samotném vrcholu žebříčku se objevují řídící letového provozu. Jde o profesi, která patří dlouhodobě k vůbec nejlépe placeným nejen v Česku, ale i v zahraničí. Takových lidí v tuzemsku mnoho není – podle dat MPSV připadá 0,5 pracovníka na tisíc obyvatel. Řídící letového provozu zodpovídají za bezpečný pohyb letadel ve vzdušném prostoru i na letištích a jejich práce vyžaduje absolutní koncentraci, rychlé rozhodování a schopnost zvládat enormní psychický tlak. Každé rozhodnutí může mít přímý dopad na bezpečnost stovek cestujících, a právě proto patří výběr i výcvik řídících letového provozu k nejnáročnějším vůbec. Profese navíc vyžaduje nepřetržitý provoz, práci v noci i o víkendech a dlouhodobě ji vykonává jen velmi omezený počet lidí.