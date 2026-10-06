Klienti Air Bank budou moci poprvé investovat do fondů PPF. Ta získala klíčovou licenci
- Skupina PPF získala od České národní banky licenci pro novou investiční společnost pod značkou Arvum.
- Nový hráč má oslovit nejen drobné, ale i kvalifikované investory.
- Stane se konkurencí pro investiční paže J&T či Penty.
Na český investiční trh vstupuje nový velký hráč. Skupina PPF podle zjištění e15 získala povolení k činnosti investiční společnosti a připravuje investiční fondy pro klienty Air Bank a PPF banky. Působit bude pod značkou Arvum.
PPF o budované investiční společnosti informovala v srpnu s tím, že chce významně posílit své kapacity v oblasti investic a správy aktiv. Za tímto účelem najala portfolio manažery Michala Semotana a Patrika Hudce. Nyní tento záměr posvětila i Česká národní banka (ČNB).
„Chceme budovat investiční společnost, která klientům nabídne srozumitelná investiční řešení založená na aktivní správě a dlouhodobém vytváření hodnoty. Stejně důležité pro nás bude, aby klienti věděli, kdo jejich prostředky spravuje a podle jakých principů investiční rozhodnutí vznikají,“ uvedl Michal Semotan, předseda představenstva Arvum.
Fondy budou následovat
Jaké produkty bude společnost nabízet, zatím nechce on ani ředitel korporátní komunikace skupiny PPF Leoš Rousek specifikovat. Získání licence ČNB podle Rouska představuje důležitý milník v budování nové investiční společnosti skupiny PPF. Licence je nezbytným předpokladem pro schvalování jednotlivých investičních fondů a následné uvedení jejich produktů na trh.
„Regulace nicméně vyžaduje schválení i samotných jednotlivých produktů. V této přípravné fázi proto nechceme podrobnosti komentovat,“ uvedl Rousek s tím, že o konkrétní nabídce bude společnost informovat v následujících měsících. Jak ale zjistila e15 z regulatorních oznámení, společnost PPF Financial Holdings si pro svou investiční společnost zajistila povolení spravovat fondy jak pro retailové, tak kvalifikované investory. PPF by se tím zařadila například po bok velkých českých bank, Penty nebo třeba J&T, kde dříve působil právě Semotan.
Právě investiční nabídce Penty a J&T by přitom mohly být připravované fondy PPF nejblíže. „Lze očekávat, že PPF postupně nabídne celou šíři investic. Kromě akciových titulů se nabízí i nemovitostní či private equity investice do realit a společností z portfolia PPF. Na konkrétní produkty si ale budeme muset počkat,“ myslí Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace kapitálového trhu AKAT ČR. J&T pod značkou J&T ARCH Investments dnes spravuje největší fond kvalifikovaných investorů v Česku, jeho aktiva dosahují hodnoty 213 miliard korun. Fondy Penty, které nabízejí investice do celé skupiny nebo vlastních nemovitostí, spravují aktiva v souhrnné výši zhruba 45 miliard korun.
Investice přímo v aplikaci
PPF má podle Brodani výhodnější výchozí pozici. Díky Air Bank a PPF bance bude moci nabízet investice přímo v aplikaci svých klientů. Těch je přitom podle nejnovějších dat okolo dvou milionů. Na druhou stranu nemá ambice oslovovat širší veřejnost a investiční příležitosti chce nabízet striktně jen svým klientům.
Arvum podle PPF spojuje investiční zkušenosti skupiny PPF a svých portfolio manažerů s digitálním prostředím Air Bank a expertízou PPF banky v oblasti správy majetku. „Věříme v aktivní investiční správu a rozhodování založené na zkušenostech portfolio manažerů, důsledné analýze trhu a disciplinovaném řízení rizik. Chceme dlouhodobě vyhledávat investiční příležitosti napříč trhy a třídami aktiv a přinášet klientům řešení odpovídající jejich investičním cílům,“ řekl Patrik Hudec, člen představenstva Arvum.
Název Arvum podle PPF vychází z latinského označení pro ornou půdu a úrodné pole. Odkazovat má na dlouhodobý přístup k budování hodnoty.
Skupina PPF Renáty Kellnerové je soukromý mezinárodní investiční holding s různorodým portfoliem aktiv. Působí ve 25 zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, průmyslu, biotechnologií a dalších odvětví. Vlastní aktiva v hodnotě 42,6 miliardy eur a celosvětově zaměstnává přibližně 37 tisíc lidí.