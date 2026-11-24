Nová americká pravidla prodražují byznys. Německá Commerzbank zvažuje odchod z tamního trhu s repo operacemi
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- Německá bankovní skupina Commerzbank zvažuje omezení svých aktivit na americkém trhu se státními dluhopisy, včetně možného úplného odchodu z tamního trhu s repo operacemi.
Hlavním důvodem jsou rostoucí náklady spojené s novou americkou regulací, která přesouvá obchodování s dluhopisy do centrálních clearingových systémů.
Úvahy o ústupu ze zámoří navíc přicházejí v době, kdy se banka připravuje na převzetí italskou skupinou UniCredit, jež počítá se zeštíhlením zahraničních aktivit.
Německá bankovní skupina Commerzbank zvažuje omezení svých aktivit na americkém trhu se státními dluhopisy. Důvodem jsou mimo jiné vyšší náklady spojené s novými pravidly ohledně jejich obchodování. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom dnes informovala agentura Bloomberg.
Banka zvažuje několik možností. Jednou z nich je úplný odchod z amerického trhu s repo operacemi, tedy krátkodobými půjčkami zajištěnými cennými papíry, nebo spolupráce s jiným obchodníkem s cennými papíry při obchodování se státními dluhopisy, uvedl jeden ze zdrojů. Žádný z nich si nepřál být jmenován, protože jde o důvěrné informace. Záležitost se ovšem stále posuzuje a banka zatím žádné rozhodnutí nepřijala. Zástupce Commerzbank se k informacím odmítl vyjádřit.
Vyšší náklady
Důvodem zvažovaných kroků jsou vyšší náklady, které částečně souvisejí s novými pravidly v USA, uvedl zdroj. Nová pravidla by měla obchodování s americkými státními dluhopisy a repo operace přesunout do centrálních clearingových systémů, tedy ke zprostředkovatelským institucím, které za vypořádání obchodů ručí. Transakce se státními dluhopisy na sekundárním trhu musejí novým požadavkům vyhovět do konce letošního roku, u repo operací je termín stanoven na polovinu roku 2027.
Některé zahraniční banky se vůči novým pravidlům vymezily a prostřednictvím Institutu mezinárodních bankéřů (IIB) se u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) snaží vyjednat výjimku. Komise v říjnu oznámila částečné zmírnění požadavků pro některé repo transakce mezi zahraničními subjekty.
Možné omezení aktivit přichází v době, kdy se Commerzbank připravuje na převzetí italskou bankou UniCredit. Ta ve své strategii pro německou banku počítá mimo jiné s omezením jejího působení v zahraničí.
Commerzbank přitom na americkém trhu působí jako tvůrce trhu, nikoli jako primární obchodník se státními dluhopisy. Její americká dceřiná společnost Commerz Markets LLC měla na konci loňského roku hrubé závazky z repo operací v objemu 16,2 miliardy dolarů. Přibližně 97 procent, tedy 15,7 miliardy dolarů, se týkalo amerických státních dluhopisů.