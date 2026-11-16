Investoři včetně Muska lobbují za návrat šéfa Nvidie, Bílý dům však žádá nového lídra zvenku
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- Investoři a spojenci ze Silicon Valley včetně Elona Muska lobbují za návrat Jensena Huanga do funkce píše businessový newsletter 11am.
Americká administrativa v čele s ministrem financí Scottem Bessentem však tento scénář odmítá.
Skandál kolem pašování čipů do Číny oslabuje akcie Nvidie a zároveň komplikuje vyjednávací pozici prezidenta Donalda Trumpa na klíčovém summitu s Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem.
Případ Jensena Huanga, který minulý týden musel odejít z postu šéfa Nvidie – největšího výrobce čipů pro umělou inteligenci (AI) –, bude mít ještě dohru. Huang sice skončil kvůli vztahu se ženou podezřelou ze špionáže ve prospěch Číny, ale jeho pozice ve skupině je natolik silná, že investoři lobbují za manažerův návrat. Vedení společnosti je však pod tlakem z Bílého domu, aby rychle vybralo nástupce zvenku, jenž by v Nvidii udělal pořádek.
Podle zdrojů deníku Financial Times (FT) tlačí Huangovi spojenci ze Silicon Valley na představenstvo Nvidie, aby se do funkce generálního ředitele mohl vrátit. A to i přesto, že v případu paralelně běží několik vyšetřování, včetně šetření v samotné firmě. Podle FT mají tito podporovatelé v plánu získat také podporu Bílého domu.
Jedním z projevů veřejné kampaně za Huangův návrat je i online výzva „Bring Jensen Back“ (Přiveďte Jensena zpátky), která v současnosti registruje už téměř 175 tisíc podporovatelů včetně současných i bývalých zaměstnanců firmy a akcionářů. Jsou mezi nimi také zakladatel Tesly a SpaceX Elon Musk nebo Tim Sweeney, ředitel herního vývojáře Epic Games, tvůrce populární hry Fortnite.
„Organizátoři a signatáři se obávají, že Jensen mohl být donucen odstoupit bez řádného procesu a aniž dostal pár dní na to vysvětlit své stanovisko,“ stojí ve výzvě. Organizátoři petice požadují návrat Huanga, „dokud nezávislé vyšetřování nezjistí fakta a dokud (představenstvo) neposkytne přesvědčivé důkazy o tom, že jeho odvolání je v nejlepším zájmu společnosti Nvidia“.
Huang vybudoval z málo známé firmy na vývoj grafických karet pro herní počítače bilionový byznys a klíčového amerického dodavatele čipů pro obor umělé inteligence. Firma má téměř 90procentní podíl na trhu s pokročilými procesory a stala se strategickou součástí amerického úsilí o udržení technologické převahy nad Čínou. Od rozmachu AI si administrativa prezidenta Donalda Trumpa slibuje revoluci ve všech sférách hospodářství, včetně posílení obrany.
Miláček akcionářů
Díky boomu AI udělal Jensen Huang z Nvidie nejhodnotnější veřejně obchodovanou společnost na světě, v Silicon Valley se stal ikonou a oblíbencem akcionářů. Ještě před měsícem se tržní kapitalizace skupiny vyšplhala téměř na 5,8 bilionu dolarů (128 bilionů korun).
Za uplynulý měsíc se však akcie propadly bezmála o 24 procent, a minulý týden se jejich cena dokonce dostala na letošní nejnižší úroveň. Oslabování se v pondělí před otevřením amerického trhu zatím zastavilo na úrovni kolem 161 dolarů.
Nyní bude důležité, jak se k situaci postaví administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Huang měl s Trumpem dosud mimořádně dobré vztahy a prezident ho ještě minulý týden bránil jako „úžasného chlapa“ a „čestného muže“. Huang u Trumpa často lobboval za to, aby Amerika prodej pokročilých čipů do Číny méně omezovala. Argumentoval, že exportní zákaz bude nutit tamní výrobce vyvíjet domácí alternativy, což by americkou strategickou pozici v odvětví oslabilo.
Tento týden se ale do debaty vložil ministr financí Scott Bessent, který de facto vyloučil možnost manažerova návratu do vedení. Představenstvo Nvidie v rozhovoru pro Fox News vyzval k „dramatické reorganizaci“ a k tomu, aby hledalo nového generálního ředitele z kandidátů “mimo firmu.” Ministr to řekl . Bessent minulý týden také obvinil ministerstvo obchodu, vedené Howardem Lutnickem, že nezajistilo, aby důsledně prosazovalo exportní omezení na pokročilé čipy, které se používají pro trénování AI.
Huang se před týdnem přiznal k milostnému poměru s Alicí Huangovou, zakladatelkou singapurské společnosti Megaspeed. Ta je velkým zákazníkem Nvidie a podle amerických vyšetřovatelů právě tato společnost sloužila jako prostředník pro pašování pokročilých AI čipů do Číny. Úřady rovněž podezírají Huangovou, která je v současnosti v Pekingu, z průmyslové špionáže. Shoda příjmení obou aktérů kauzy je náhodná.
Huang se odchodu z postu šéfa firmy několik dní bránil, ale v čtvrtek představenstvo skupiny oznámilo, že rezignuje s okamžitou platností na funkci prezidenta, generálního ředitele i člena vedení. Dokud nebude jmenován jeho nástupce, firmu vede současná finanční ředitelka Colette Kressová.
Nepříjemnost kolem možného čínského vlivu na Nvidii a její byznys americká administrativa řeší v době začínajícího summitu v čínském Šen-čenu, na kterém bude Trump jednat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ruským lídrem Vladimirem Putinem. Setkání lídrů největších jaderných mocností světa přirovnávají média k Jaltské konferenci, na které si na sklonku druhé světové války tehdejší lídři mocností rozdělili Evropu na sféry vlivu. Trumpovu pozici bude komplikovat nejen oslabení na domácí půdě po prohře republikánů ve volbách do Kongresu, ale právě také aféra s podezřeními na čínskou vlivovou akci v Nvidii.
Ještě před summitem se USA s některými spojenci, včetně Japonska, Austrálie, Izraele a Spojeného království, dohodli na společné úsilí při zajištění strategických technologií, včetně AI a materiálů, což má pomoci čelit technologické síle Číny. Napsaly to FT, s odvoláním na náměstka amerického ministra zahraničí Jacoba Helberga.
Deklaraci podepsaly také Jižní Korea, Indie, Katar a Spojené arabské emiráty a příští týden se připojí i Evropská komise a řada evropských zemí. Dohoda je součástí americké iniciativy Pax Silica, což je úsilí vedené USA o zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců souvisejících s umělou inteligencí – od čipů a kritických minerálů až po energii. Washington a jeho partneři posilují spolupráci tváří v tvář rostoucí konkurenci a ekonomickému tlaku ze strany Číny, zejména v oblasti umělé inteligence.