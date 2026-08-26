Strnad starší obrací pozornost k Itálii. Může vstoupit do boje o část ocelářského gigantu
Česká skupina CE Industries Jaroslava Strnada podle italských médií krouží kolem tendru na zadluženou ocelárnu Acciaierie d’Italia.
Zajímat se má o takzvané studené válcovny.
Mezi zájemci je i majitel společnosti Vítkovice Steel.
Průmyslník Jaroslav Strnad by mohl posílit v ocelářském byznysu. Italská média píší, že se má připojit k prodejnímu procesu zadlužené jihoitalské ocelárny Acciaierie d’Italia (ADI, dříve Ilva Group). Hlavními zájemci jsou indický ocelářský gigant Jindal a blíže nespecifikované italské konsorcium.
Tendr, který trvá už od loňského roku, je kvůli insolvenci firmy, rezervovanému přístupu bank i politické angažovanosti složitý. V soutěži tak dlouho soupeřili jen dva zájemci, kteří však k finální dohodě o koupi nedospěli. Kromě skupiny Jindal, která od roku 2024 vlastní společnost Vítkovice Steel, jde také o americkou investiční společnost Flacks.
Čtyři zájemci
V úterý ale italský ministr pro podnikání Adolfo Urso prohlásil, že firma eviduje čtyři zájemce, když se do probíhajícího mezinárodního tendru „přihlásilo poměrně významné italské konsorcium a čtvrtý velký evropský provozovatel“. Italská média k tomu na základě svých zdrojů dodávají, že do virtuálního data roomu spojeného s tendrem by se měla v nejbližších dnech připojit česká skupina CE Industries. Data room je bezpečné online úložiště pro sdílení citlivých firemních dokumentů a dat se zájemci, poradci, právníky a s jinými partnery.
Jaroslav Gavenda, mluvčí Strnadovy skupiny CE Industries, však spekulace brzdí: „Skupina CE Industries v tuto chvíli žádnou nabídku na aktiva společnosti Ilva v Tarantu nepodala. Neexistuje tedy ani žádné rozhodnutí o rozsahu případného zájmu, který bychom mohli komentovat. Jakékoli spekulace o podobě či parametrech případné transakce jsou proto v tuto chvíli předčasné.“
Vysokou pec nechceme
Podle informací serveru Il Messaggero se CE Industries podobně jako italské ocelářské firmy zajímá pouze o takzvané studené válcovny. O vysoké pece, které směřují k odstavení do konce října, se podle stejných zdrojů neuchází.
Pro Jaroslava Strnada není ocelářský byznys neznámým prostředím. V minulosti se pokoušel získat ostravskou huť Liberty i maďarskou ocelárnu Dunaferr a jeho CE Industries je nyní klíčovým financujícím partnerem podniku Nová Huť, nástupce Liberty Ostrava, kterou koupil fond Iromet Sicav. Tím však Strnadova role v ostravském ocelářském komplexu nekončí. Redakce e15 už dříve zjistila, že se ve struktuře řídících partnerů Nové Hutě objevila jména jeho dlouholetých nejbližších spolupracovníků Jana Nekoly a Miroslava Dorňáka.
Nekola je například v dozorčí radě fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň, který loni ovládl Jaroslavův syn Michal, současný majitel Czechoslovak Group (CSG). Nekolova kancelář NKL Legal také sídlí na stejné adrese jako Czechoslovak Group. Dorňák je zase bývalý místopředseda CSG, který se v roce 2024 objevil v představenstvu společnosti Solek, když v ní Strnad mladší uplatňoval svůj vliv.
Skupina CE Industries se sídlem v Praze má více než tři tisíce zaměstnanců a působí především ve střední a jižní Evropě, kde investuje a drží podíly v odvětvích železniční dopravy, energetiky, recyklace a průmyslu. Vlastníkem firmy je Jaroslav Strnad. Nyní Jaroslav Strnad zakládá nový fond, s nímž se CE Industries otevře kvalifikovaným investorům. Během prvního roku chce vybrat až 200 milionů eur, které využije na akvizice a rozvoj firem z jeho skupiny.