Strnadův fond překonal první plán. Na obranu a letectví získal přes 3,6 miliardy
- Fond Jaroslava Strnada získal od investorů přes 3,6 miliardy korun.
- Peníze mají podpořit jeho aktivity v průmyslu, letectví a obraně.
- Do konce roku chce fond vybrat až 4,9 miliardy korun.
Podnikatel Jaroslav Strnad otevírá investorům část svého průmyslového impéria. Jeho fond CE Industries & Aerospace Sicav získal během prvního upisovacího období přes 3,6 miliardy korun. Informovala o tom Strnadova společnost CE Industries.
Vybrané peníze mají směřovat do rozvoje firem CE Industries a Helicopter Alliance a jejich aktivit v průmyslovém, leteckém a obranném sektoru v Česku i dalších evropských zemích. Strnad si ve fondu ponechává většinový podíl a zůstává jeho hlavním investorem.
200 milionů eur do konce roku
Fond už v první fázi překonal původní očekávání. Strnad letos v březnu časopisu Forbes řekl, že chce od investorů nejprve získat 100 milionů eur, tedy přibližně 2,4 miliardy korun. Do konce roku by se podle agentury Bloomberg mohl objem vybraných peněz zvýšit až na 200 milionů eur, v přepočtu 4,9 miliardy korun.
„Výsledek prvního upisovacího období představuje pro fond velmi dobrý vstup do jeho dalšího fungování. Zároveň je důležité zdůraznit, že jsme teprve na začátku. V dalších čtvrtletích se chceme soustředit na oslovování dalších kvalifikovaných investorů a rozšiřování spolupráce s distribučními partnery,“ uvedl obchodní ředitel TILLER investiční společnosti Vít Bozděch. Ta Strnadův fond spravuje společně s firmou BDO Fund Administration.
TILLER investiční společnost Strnadův fond obhospodařuje a firmou BDO Fund Administration jej spravuje. Fond nyní pokračuje ve standardním otevřeném režimu. Investiční akcie si mohou investoři objednávat průběžně, rozhodným dnem je vždy poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí.
CE Industries & Aerospace Sicav vznikl v červnu 2026 jako fond kvalifikovaných investorů. Strnad dříve uvedl, že do něj plánuje vložit až polovinu svých firem.
Jeho současné podnikatelské aktivity podle agentury Bloomberg zahrnují 34 společností. Patří mezi ně také podnik zaměřený na renovace vrtulníků Black Hawk.