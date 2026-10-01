Když průmysl ztrácí trhy, nestačí vystavit stroje. Brno chce hledat řešení
- Pro firmy je cennější tisíc kvalifikovaných partnerů než deset tisíc náhodných návštěvníků, říká ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata.
Strojírenský veletrh má v době ztracených trhů a nejistoty v Německu nabídnout prostor pro hledání řešení.
Brněnský areál se má proměnit v živou laboratoř pro startupy, firmy a technologie.
Počet návštěvníků a vystavovatelů bývá nejviditelnějším měřítkem veletrhů. Generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata ale v pořadu Business Club říká, že pro byznysový veletrh je podstatnější něco jiného: kdo do hal skutečně přijde. Tisíc kvalifikovaných návštěvníků může mít pro vystavovatele větší cenu než desetkrát větší dav veřejnosti.
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Právě to podle něj rozhoduje o smyslu Mezinárodního strojírenského veletrhu, který letos čeká 67. ročník. Český průmysl totiž ztratil některé významné trhy a tlak přichází také z nejisté situace v Německu i obchodních vztahů mezi Evropou a Spojenými státy. Brněnská akce má proto fungovat jako laboratoř kondice domácího hospodářství – i jako místo, kde se hledá cesta, jak mu pomoci.
Kubata sází na to, že veletrh dokáže propojit lidi, kteří se jinak u jednoho stolu často nepotkají. Vedle průmyslníků a obchodních partnerů mají do Brna přijíždět také bankéři, zástupci evropských institucí a politici, jejichž rozhodnutí ovlivňují podnikatelské prostředí. Firmy tu podle něj potřebují otevřeně říct, co je brzdí a co by od státu či Evropy naopak potřebovaly.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě:
🟡 Proč se po covidu nepotvrdilo, že veletrhy nahradí online
🟡 Co dnes musí veletrh nabídnout kromě pronájmu plochy
🟡 Podle čeho se měří úspěch veletrhu, když počet návštěvníků nestačí
🟡 Které segmenty strojírenství přišly kvůli geopolitice o trhy
🟡 Co ho překvapilo, když se ptal firem, co je nejvíc brzdí
🟡 Jak funguje živá laboratoř, ve které se v areálu testují drony a autonomní mobilita
Veletrhy Brno zároveň nechtějí zůstávat uzavřeným ostrovem, který jednou za rok zaplní výstaviště. V areálu už vzniká prostor pro testování nových produktů a technologií ve spolupráci s městem, krajem, univerzitami i firmami. Brno má pro takový model silné podhoubí v technických oborech, startupech a mladých lidech; cílem je, aby z takového propojení časem vznikaly i samostatné projekty.
Výstaviště, které bude za zhruba rok a půl slavit sto let, tak čeká proměna širší než jen modernizace hal. Veletrhy Brno chtějí zlepšovat servis, více využívat technologie včetně umělé inteligence a pracovat s unikátním areálem i mimo hlavní výstavní termíny. „Do Brna by se mělo jezdit proto, že člověk chce vědět, co se v jeho oboru bude za rok nebo dva odehrávat,“ říká Kubata.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(00:33) Jak covid změnil veletrhy a proč nezanikly
(01:59) Co dnes veletrh musí nabídnout kromě plochy
(06:09) Vize na pět let: tým, technologie a areál
(11:10) Živá laboratoř: drony, autonomní mobilita a startupy
(15:26) Které segmenty strojírenství nejsou v kondici
(19:32) Co dnes nejvíc tlačí byznys, a není to regulace
(21:17) Matchmaking: jak se propojují firmy z celého světa
(23:21) 55 tisíc návštěvníků a multiplikační efekt pro Brno
(26:06) Co přinese nová multifunkční aréna
(27:47) Sto let výstaviště a oslavy v roce 2028