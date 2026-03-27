KKCG vylepšuje nabídku. Komárek chce v italské loděnici Ferretti držet téměř 30 procent
- Investiční skupina KKCG Karla Komárka navýšila nabídku na ovládnutí téměř 30 procent italského výrobce luxusních jachet Ferretti na 203,3 milionu eur (cca 5 miliard korun).
- Nová cena 3,90 eura za akcii reaguje na předchozí kritiku nezávislých poradců, kteří původní nabídku označili za neatraktivní.
- Cílem miliardáře není stažení firmy z burzy, ale posílení vlivu v ikonické značce, kde chce KKCG hrát aktivnější strategickou roli.
Investiční společnost KKCG Maritime zlepšila dobrovolnou nabídku na převzetí dalších akcií v italském výrobci luxusních jachet a motorových člunů Ferretti. Celkem je ochotna zaplatit až 203,3 milionu eur (více než 4,9 miliardy Kč). Informovala o tom dnes agentura Reuters. Firma podnikatele Karla Komárka ve Ferretti drží 14,5 procenta akcií a podíl chce zvýšit na 29,9 procenta.
Nová nabídka je 3,90 eura za akcii a celou firmu ohodnocuje na 1,32 miliardy eur. Představuje prémii 2,7 procenta proti poslední závěrečné ceně a 35,1 procenta proti ceně před zahájením nabídky. KKCG Maritime se snaží získat až 52,1 milionu akcií Ferretti.
Akcie Ferretti na burze v Miláně dopoledne přidávaly přes jedno procento a pohybovaly se blízko 3,84 eura za kus. Zvýšená nabídka má za cíl podpořit účast akcionářů a posílit strategii KKCG Maritime, která chce hrát aktivnější roli ve vývoji společnosti Ferretti.
Původní nabídka byla neatraktivní
Italský podnik tento měsíc uvedl, že nezávislý finanční poradce považoval původní nabídku KKCG Maritime v částce 182 milionů eur za neatraktivní. Nezávislý výbor představenstva společnosti doporučil akcionářům nabídku odmítnout. Společnost KKCG Maritime pak uvedla, že nabídku dál zvyšovat nebude.
KKCG Maritime je plně vlastněnou součástí skupiny KKCG, akcionářem společnosti Ferretti je od jejího vstupu na burzu Euronext v Miláně v roce 2023. Nabídka nesměřuje ke stažení akcií Ferretti z burzy, KKCG Maritime nemá v úmyslu podíl zvýšit nad 30 procent.
Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává více než 16.000 lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.