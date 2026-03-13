Ferretti odmítá nabídku KKCG. Komárkův plán prý zvyšuje nejistotu ve firmě
- Finanční poradce Ferretti označil nabídku KKCG na navýšení podílu za neatraktivní a nezávislá komise doporučila akcionářům ji odmítnout.
- Firma varuje, že silnější pozice KKCG bez získání většiny by mohla vytvořit mocenský duopol s čínským akcionářem FIH.
- KKCG chce zvýšit podíl z 14,5 na 29,9 procenta a prosadit změny ve správní radě.
Nezávislý finanční poradce italského výrobce jachet Ferretti označil nabídku investiční skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka na zdvojnásobení podílu ve společnosti za neatraktivní. Nezávislá komise správní rady, která nabídku posuzovala, se s hodnocením poradce ztotožnila a doporučila nezávislým akcionářům její odmítnutí. V prohlášení to uvedla firma Ferretti.
„Zejména duopol významných podílů společností Ferretti International Holding (FIH) a KKCG Group, přičemž žádná z nich nedrží většinový podíl, může vyvolat značnou nejistotu ohledně dlouhodobé obchodní strategie a provozního řízení společnosti,“ uvedl Ferretti.
Společnost KKCG Maritime, která je součástí skupiny KKCG, v lednu oznámila, že se rozhodla podat nabídku na odkup až 52,1 milionu akcii firmy Ferretti za 3,5 eura za kus. Maximální celková hodnota nabídky tak činí zhruba 182,5 milionu eur (4,5 miliardy korun). KKCG Maritime chce v rámci této nabídky zvýšit podíl ve společnosti Ferretti na 29,9 procenta ze současných 14,5 procenta a prosadit změny ve správní radě jmenované čínským majoritním akcionářem, čínským státním výrobcem průmyslových zařízení Weichai Group.
Větší nejistota
Firma zároveň dodala, že skupina KKCG Group do pátku s žádným z jejích ředitelů nejednala mimo jiné o jejich případném zařazení na seznam kandidátů pro obnovu správní rady, což podle společnosti zvyšuje nejistotu kolem jejích budoucích plánů.
Čínská Weichai vlastní ve Ferreti podíl prostřednictvím FIH. Již dříve společnost uvedla, že nabídku KKCG nepodpoří, protože svou investici považuje za dlouhodobou a strategickou. Celkem vlastní ve výrobci jachet podíl 38 procenta.
Zpráva přišla necelý den poté, co americká investiční společnost Biglari Holdings získala ve Ferretti podíl 3,4 procenta, upozornila agentura Reuters.
KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Ve svých portfoliových společnostech zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.