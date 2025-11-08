Skiareál ve Špindlu proškrtal náklady, jeho historická přeměna už běží naplno
Kořeny příběhu propojení dvou lyžařských areálů ve Špindlerově Mlýně sahají zhruba dvacet let do minulosti. Ještě před covidem měla jeho realizace stát 750 milionů korun, těsně po covidu už miliardu a půl. Letos se projekt rozjel naplno, byť s částečně seškrtanými plány. V režii ho má společnost Melida, v níž drží podíl impérium miliardáře Igora Rattaje – skupina TMR.
Pár dní stará zpráva o tom, že přes řeku Labe u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně začali usazovat nosné konstrukce nového lyžařského mostu, nebyla jen regionální notickou. Jde o jeden z klíčových kroků při historické proměně nejnavštěvovanějšího lyžařského střediska v zemi.
René Hroneš, rodák ze Špindlu a šéf společnosti Melida, má v projektu jasno. Když se ho zeptáte, kdy bude propojení Svatého Petra a Medvědína dokončeno a kolik peněz nakonec stavba spolkne, projeví se jeho roky zkušeností. „Těch termínů a částek jsme už řekli tolik a nakonec z nich museli ustoupit, že ode mě nikdo nic konkrétního neuslyší, dokud nebude hotovo,“ říká.
Platí ale, že propojení obou středisek by mělo vyjít zhruba na miliardu korun. A co se první fáze týká, lyžaři si její výsledky začnou užívat už v příští sezoně. Z původních plánů musela firma kvůli ekonomickým turbulencím v postcovidové době škrtnout zejména velký zastřešený objekt s parkovacím domem, nástupištěm lanovky a dojezdem sjezdovek na střechách, restaurací a půjčovnou lyží.
„Ekonomicky nám to už nevycházelo. Položili jsme si proto otázku: co je to hlavní z celého projektu, aby dával stále smysl? Samozřejmě sjezdovky a lanovky, ty jsme chtěli zachovat. Museli jsme proto plány překreslit, znovu jednat s městem Špindlerův Mlýn jakožto držitelem pozemků a tuto část dořešit,“ popisuje Hroneš.
Co je už z velké části připravené, jsou sjezdovky – Lesní na Medvědíně a Přehradní na Svatém Petru. Novinkou je právě osazení mostu, po kterém lyžaři ze sjezdovky Přehradní překonají Labe a dostanou se k budoucímu lanovkovému terminálu. Samotná lanovka má začít vznikat příští rok a první lyžaři by se po ní měli svézt v prosinci. Bude šestimístná, vyhřívaná a s krycí bublinou. Tím bude první etapa propojení hotová.
„Následně se vrhneme do prací na straně Medvědína, kde vybudujeme podobný most přes příjezdovou silnici z Vrchlabí, kterým bude ukončena sjezdovka Lesní. Přes něj se lyžaři dostanou do stejného místa lanovkového terminálu jako ze sjezdovky Přehradní. Následným krokem pak bude stavba lanovky směrem na Medvědín,“ vyjmenovává Hroneš.
Kromě rozšíření lyžařských služeb a dalšího pozvednutí skiareálu i města jako moderního horského střediska bude mít propojení ještě jeden efekt – zklidnění dopravy ve městě. Ve špičce tak nebudou muset lyžaři přejíždět mezi areály skibusy, auty nebo taxíky.
Otázka, která se při tak velké investici nabízí, logicky míří ke klimatické změně. Investovat miliardu do areálu v nadmořské výšce, která už by v Alpách nebyla považována za vhodnou pro lyžařské středisko, může být riziko. Melida ale investici obhajuje. „Krkonoše jsou specifické. Od Severního moře jsou to první hory a přísun srážek je tu poměrně velký. Díky proudícímu studenějšímu arktickému vzduchu nám stále přejí i teploty. Máme moderní zasněžování a i když je jasné, že klima se mění a měnit bude, jsme přesvědčení, že investice ve Špindlu má smysl,“ říká Hroneš.
V mezičase se středisko chystá na aktuální sezonu – kontrolují se lanovky, připravuje zázemí pro lyžaře a jakmile teploty klesnou na vhodnou úroveň, začne se zasněžovat. Špindl Ski Opening, oficiální zahájení letošní sezony spojené s hudebním festivalem na sněhu, je naplánováno na 13. prosince. Na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru vystoupí kapely Wohnout, PSH a Lucie.