Bílý most a dál nic. Centrum Špindlu se má proměnit podle jednoho z těchto tří návrhů
- Investiční společnost Penta má v plánu proměnit centrum Špindlerova Mlýna.
- Mezinárodní soutěž má tři finalisty, jejichž návrhy nyní společnost představila veřejnosti.
- Podívejte se, jak může v budoucnu vypadat atraktivní horské městečko.
Horské městečko v Krkonoších láká už několik dekád milionáře, celebrity, sportovce i obyčejné lidi. I v tom je Špindlerův Mlýn poněkud zvláštní úkaz. Kdo sem ale zavítá až v dospělosti, bez předchozí citové vazby, vidí neurčité horské město, které se na jedné straně snaží tvářit světově, na druhé by nejradši přebilo tóny tekoucího Labe repráky. Přesně takové je i centrum města, kterému se neřekne jinak než Špindl. Změnit to chce jeden z nebjohatších Čechů - Marek Dospiva a jeho Penta.
Ještě před dvěma sty lety byste v místě dnešního Špindlerova Mlýna našli jen pár osad. O budoucnosti oblíbené turistické destinace rozhodl kostel a úřední chyba. Bůh byl tehdy od Špindlu daleko, konkrétně ve Vrchlabí, kde stál augustiniánský klášter. Staral o náboženské vyžití široko daleko, ovšem z hor sem vedla jen jedna mizerná cesta. Tehdejší horalé proto začali usilovat o vznik vlastního kostela a také farnosti. Největší iniciativu tehdy nesl mlynář Špindler. Právě k němu chodili horalové sepisovat žádosti, které mířily na císařský dvůr.
Ve Vídni tehdy došlo k omylu. Kostel vrchnost povolila, ovšem pro neexistující město s názvem Špindlerův Mlýn. I kvůli kostelu lidé název nakonec přijali. Navíc to byl právě mlynář, kdo předurčil budoucí centrum města, když sem v roce 1765 přestěhoval svůj mlýn. Tím význam místa vzrostl.
Centrum jako křižovatka
Dnes tvoří centrum Špindlu v podstatě křižovatka. Nachází se v místě kolem pošty. Pokud se chcete dostat k bankomatu, musíte úplně jinam. Pokud se chcete dostat na pěší cestu dál do lesa, musíte místo složitě obcházet. Pokud se chcete projít kolem Labe, ideální je to jen na jedné straně, ta druhá gentrifikaci unikla a je tu tak jen nevzhledný plac.
Právě tady chce nyní Penta Špindl změnit. V plánu je přeložit onu zmiňovanou křižovatku před poštou a vzniklý plac přetvořit v opravdové centrum. K dispozici k tomu má Dospivova firma 25 tisíc metrů čtverečních plochy, která ovšem ze čtyřiceti procent patří městu, část pozemku pak patří společnosti Špindlerovská, která ve městě působí už několik let. Sama přitom měla ve středu města v minulosti plány.
„Přesunutím komunikace za poštu chceme získat prostor pro nové centrální náměstí určené pro setkávání, kulturní akce i každodenní život města. Centrum by mělo žít v průběhu celého roku a mělo by sloužit místním stejně jako návštěvníkům. Naším cílem tedy není jen kvalitní architektura, ale především celoročně funkční urbanistický koncept pro celé území,“ říká šéf Penta Real Estate David Musil. Právě realitní divize investiční společnosti má na starosti mezinárodní soutěž, která má přinést kýžený výsledek.
Soutěž je dnes v pokročilé fázi. To znamená, že jsou známi tři finalisté. S jejich návrhy se v sobotu seznámí místní. A podrobí je kritickému domovskému oku. Finální workshop poroty a tří ateliérů pak proběhne 19. července, posléze by měl být jasný vítěz. Rozhodovat se bude mezi českými ateliéry ADR, OV Architekti a slovenským Sadovsky & Architects.
Soutěž, která přinese reálnou změnu
„Špindlerův Mlýn je nejznámější lyžařské středisko u nás. Jezdí se tu Světový pohár, takže i sjezdovky jsou tu objektivně nejlepší. Obraz města je tedy velký, ale v detailu je těžko definovatelné. Centrum dnes vnímáme jako most, který vede přes Labe, ale to je všechno. Soutěž má ambici to doplnit o náměstí, obchodní služby, ale i atmosféru,“ líčí architekt Ondřej Králík z ateliéru OV Architekti.
Všechna tři architektonická studia vidí v místě ohromný potenciál, který má celé město významně posunout. „Jsem přesvědčený, že si to území zaslouží velkou revitalizaci. Má úplně jiný charakter, než třeba Pec pod Sněžkou nebo Horní Malá Úpa, třeba Pec je klasickou údolní zástavbou. Špindlerův Mlýn je oproti tomu soustředěná městská zástavba kolem Labe a bílého mostu,“ uvádí architekt Aleš Lapka z ARD.
Podle třetí postupujícího týmu Sadovsky & Architects se město potýká s problémy, jaké mají i města ve Slovenských Tatrách - zažili silnou éru a dostali pár ran, hlavně pak v druhé polovině dvacátého století, kdy na ně působil minulý režim, prioritizace dopravy, přechod na soukromé vlastnictví a v poslední době také vizuální smog. „Jsou to všechno témata, která dokážou dát městům zabrat. Špindlerův Mlýn má ale obrovský potenciál a ta soutěž může přinést změnu, která reálně ovlivní místní život. Pro obyvatele i návštěvníky,“ míní architekt Oliver Sadovsky.
Vstup k řece i byty
Všechna tři studia se s návrhem vypořádala po svém. Náměstí umisťují architekti do různých míst, všichni museli do návrhu zapracovat návštěvnické centrum, potraviny, hotel a wellness. Zatímco ADR navrhuje v místě výstavbu dřevěných domů s náměstím přírodního charakteru, OV Architekti umístili do centra různorodé horské budovy a na náměstí také altán, ve které je možné trávit čas i pořádat různé akce. Sadovsky si centrum Špindlu představuje s náměstím s vodním prvkem, ale také jako okružní třídu pro návštěvníky.
„Každý z návrhů nabízí jiný pohled na to, jak by to mělo vypadat. Všechny ale mají urbanistickou i architektonickou kvalitu potřebnou k tomu, aby vytvořily reprezentativní centrum Špindlerova Mlýna pro další generace,“ říká k tomu předseda poroty Igor Marko.
Architekti měli svými návrhy navázat na historický charakter a genius loci města. Zástavba má respektovat terén, ale i průhledy na okolní svahy. Podmínkou je rovněž nové reprezentativní náměstí, s aktivním parterem s obchody a službami. Vzniknout by tu měly kulturní i gastronomické koncepty, které přitáhnou lidi i mimo hlavní sezónu.
Počítá se ale také s tím, že v centru vzniknou nové byty, které podpoří ekonomiku celého projektu. Jejich správa by měla napomoci tomu, aby nebyly dlouhodobě prázdné a podpořily celoroční život ve městě. Součástí má být také dostatek zeleně, která doplní památnou jedli se smrkem. Zároveň je cílem propojit oba břehy.
Podmínkou je také začlenění samotné řeky. Nově by tak mělo být možné dostat se přímo k vodě. Centrum bude sloužit převážně chodcům, vzniknou ale také nové cyklostezky a bude tu minimalizovaná automobilová doprava. Parkování včetně návštěvnických stání bude řešeno v podzemí, na povrchu se počítá jen s obsluhou a krátkodobým stáním pro návštěvníky obchodů.
Zároveň návrhy mají předestřít hlavně urbanismus místa, s vítězným týmem pak proběhne dopracování projektu. Je to startovací čára, což znamená, že funkce se budou ještě řešit.
„Budoucí centrum je pro město i Špindleráky zásadní téma, protože bude sloužit především místním obyvatelům. I proto je důležité, že se ještě před výběrem vítězného návrhu mohou takto aktivně zapojit do rozhodování o jeho podobě,“ uvádí starosta města Martin Jadura. Penta, respektive porota soutěže, slibuje, že názory místních bude brát vážně a jejich připomínky pak při rozhodování zváží.
Investiční společnost, která stojí za pražskou Masaryčkou či Nuselským pivovarem, získala lukrativní pozemky v roce 2024, a to od podnikatele, lobbisty a politika Tomáše Hrdličky. V té době tu Dospiva už vlastnil několik nemovitostí. To nakonec vedlo i k cíli zušlechtit centrum města. „Rozhodly emoce. Špindl je vlastně další městská část Prahy, dřív se říkalo Praha 11. Zájem o něj měl navíc sám Marek Dospiva, který má Špindl jako velmi srdcovou záležitost, takže jsme se rozhodli, že z toho uděláme plnohodnotný projekt, a to se vším všudy,“ vylíčil v rozhovoru pro e15 Musil. Pokud se vše podaří, stavět by se tu mohlo začít v roce 2029. Čekat se ale bude mimo jiné na to, zda to projektu nějak promluví volby. Další jednání, včetně změny územního plánu, začnou až po nich.