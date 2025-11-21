Polské hory lákají na levné skipasy. Přehled dostupných lyžařských areálů
- Jednodenní skipasy v nejznámějších českých skiareálech dnes jen výjimečně klesnou pod 1300 korun, zatímco v Polsku se ceny často drží kolem tisícovky.
- Polské areály jsou cenově dostupnější, dobře dostupné z Krkonoš, Orlických hor či Beskyd a nabízejí srovnatelnou infrastrukturu i služby.
- Přinášíme žebříček oblíbených polských středisek v dosahu českých a slovenských hranic.
1. Ski Arena Szrenica
- Délka všech sjezdovek dohromady: 12 km
- Jednodenní skipas 2025/2026: 175 zlotých (cca tisíc korun)
- Cesta z Prahy: 2:15 h
- Cesta z Brna: 4 h
Ski Arena Szrenica je hlavní lyžařské středisko polských Krkonoš, situované u města Szklarska Poręba jen kousek od českých hranic. Nabízí 11–12 kilometrů sjezdovek včetně téměř čtyřkilometrové tratě Lolobrygida a moderní šestisedačky s převýšením přes 500 metrů. Díky vyšší nadmořské výšce a rozsáhlému zasněžování drží areál dobré sněhové podmínky. Lyžaři mohou volit mezi modrými, červenými i černými trasami; nechybí půjčovny ani lyžařské školy.
2. Karpacz Ski Arena
- Délka všech sjezdovek dohromady: 7 km
- Jednodenní skipas podle webu skiareálu stále pro rok 2024/2025: 140 zlotých (cca 800 korun)
- Cesta z Prahy: 2:30 h
- Cesta z Brna: 4 h
Karpacz Ski Arena leží na úpatí Sněžky a těží z vyšší nadmořské výšky i převýšení přes 520 metrů. Středisko obsluhují dvě sedačkové lanovky a několik vleků. V areálu fungují půjčovny, lyžařská škola a díky své poloze jde o jednu z nejpohodlnějších možností, jak si zalyžovat v polských Krkonoších.
3. Zielenec
- Délka všech sjezdovek dohromady: 26 km
- Skipas na 7 hodin 2025/2026: 160 zlotých (cca 914 korun)
- Cesta z Prahy: 2:10 h
- Cesta z Brna: 2:30 h
Zieleniec leží na rozhraní Orlických a Bystřických hor a patří k největším areálům v Polsku, přístupný snadno i z české strany hranic. Na ploše 75 hektarů nabízí přes 26 kilometrů sjezdovek obsluhovaných 31 vleky a lanovkami, včetně moderních šestisedaček. Typické je zde stabilní mikroklima s bohatou sněhovou nadílkou a rozsáhlé večerní lyžování. Areál je silně orientovaný na rodiny s výukovými zónami, dětskými parky a širokou nabídkou mírných či středně těžkých tratí.
4. Czarna Góra
- Délka všech sjezdovek dohromady: 14,7 km
- Skipas na 7 hodin 2025/2026: 155 zlotých (cca 885 korun)
- Cesta z Prahy: 3 h
- Cesta z Brna: 2:30 h
Czarna Góra v pohoří Králického Sněžníku nabízí 14,7 kilometru převážně středně těžkých sjezdovek s převýšením až 379 metrů. Moderní lanovky, včetně rychlých šestisedaček, zajišťují plynulý provoz. Středisko je orientované na rodiny, jsou tu dětské parky, výukové svahy i tubing. Pro zkušenější návštěvníky má areál několik černých a červených tratí.
5. Szczyrk Mountain Resort
- Délka všech sjezdovek dohromady: 36 km
- Jednodenní skipas 2025/2026: 175 zlotých (cca tisíc korun)
- Cesta z Prahy: 5 h
- Cesta z Brna: 2:50 h
Szczyrk patří k největším a nejznámějším lyžařským oblastem v Polsku. Nabízí pestrou síť sjezdovek na třech vrcholech v nadmořské výšce do 1257 metrů, s možnostmi jak pro začátečníky, tak zkušené lyžaře. Je zde moderní kabinová lanovka Szczyrk Gondola a vrchol Skrzyczne, odkud vedou dlouhé modré, červené i černé tratě s převýšením až 710 metrů. Díky vyšší poloze v horní části areálu bývají dobré sněhové podmínky i v pozdější části sezony.
6. Korbielów – Pilsko
- Délka všech sjezdovek dohromady: 20 km
- Jednodenní skipas 2025/2026: 161 zlotých (cca 920 korun)
- Cesta z Prahy: 5 h
- Cesta z Brna: 3 h
Pilsko je jedno z nejvýše položených středisek v Polsku a nabízí až 20 kilometrů tratí v nadmořské výšce do 1550 metrů. Areál je vhodnější pro zkušenější lyžaře, protože většina sjezdovek má červené značení a převýšení dosahuje až 770 metrů. Díky severní orientaci svahů se zde lyžuje často až do dubna. K dostupným službám patří snowpark, lyžařské školy i restaurace.
7. Białka Tatrzańska
- Délka všech sjezdovek dohromady: 21 km
- Jednodenní skipas 2025/2026: 150 zlotých (cca 857 korun)
- Cesta z Prahy: 6:20 h
- Cesta z Brna: 4:15 h
Białka Tatrzańska v polských Tatrách tvoří propojený komplex tří areálů s více než 20 kilometry převážně modrých tratí. Jde o níže položené středisko, které cílí především na rodiny a rekreační lyžaře. Velkým lákadlem jsou termální lázně situované přímo u sjezdovek.
8. Krynica – Jaworzyna Krynicka
- Délka všech sjezdovek dohromady: 8,3 km
- Jednodenní skipas 2025/2026: 195 zlotých (cca 1114 korun)
- Cesta z Prahy: 7:20 h
- Cesta z Brna: 5:20 h
Jaworzyna Krynicka je jedno z už vzdálenějších, ale zároveň nejmodernějších středisek Malopolska s kabinkovou lanovkou dlouhou přes dva kilometry a celkově 8,3 kilometru tratí. Převládají zde středně těžké červené sjezdovky, doplněné o několik kratších modrých úseků pro začátečníky. Součástí areálu je snowpark, lyžařské školy i půjčovny. Díky dobré infrastruktuře patří středisko k nejoblíbenějším v jihovýchodním Polsku.
9. Słotwiny Arena
- Délka všech sjezdovek dohromady: 10 km
- Jednodenní skipas 2025/2026: 195 zlotých (cca 1114 korun)
- Cesta z Prahy: 7:15 h
- Cesta z Brna: 5:30 h
Słotwiny Arena v Krynici-Zdrój nabídne přibližně 10 kilometrů lehkých a středně těžkých sjezdovek s převýšením kolem 160 metrů. Středisko je obsluhováno dvěma moderními šestisedačkami a několika vleky, přičemž část tratí je osvětlená pro večerní lyžování. Nachází se zde také nový snowpark.
10. Master-Ski
- Délka všech sjezdovek dohromady: 9,5 km
- Jednodenní skipas 2025/2026: 125 zlotých (cca 714 korun)
- Cesta z Prahy: 7:20 h
- Cesta z Brna: 5:20 h
Master-Ski u Tylicze je menší, nejvzdálenější a cenově nejdostupnější středisko zaměřené na rodiny a začínající lyžaře. Nabízí 9,5 kilometru širokých, mírných tratí, které jsou plně zasněžované a vybavené výukovými pásy i dětským zázemím. Součástí je zimní hřiště, funpark a menší snowpark. Areál těží z blízkosti lázeňského města Krynica-Zdrój.
Poznámka redakce: Uvedené ceny za skipasy jsou bez jakýchkoli slev při online nákupu či využití zákaznických karet typu Gopass a obvykle odrážejí částku zaplacenou přímo u pokladny.