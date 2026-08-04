Český miliardář Němec kupuje jednu z nejstarších lyžařských značek na světě
- Česká společnost ConsilTech miliardáře Tomáše Němce kupuje norského výrobce běžek Madshus od dosavadního majitele Elevate Outdoor Collective.
- Podpis dohody společnosti oznámily v tiskové zprávě zveřejněné na webu norského výrobce, hodnotu transakce neuvedly.
- ConsilTech vlastní mimo jiné výrobce lyží Kästle CZ se sídlem na Novém Městě na Moravě.
Transakce má být dokončena v příštích týdnech, uvedly společnosti. Norskou firmu založenou v roce 1906 nově povede Torstein Myklebostad, který posledních deset let stál v čele výrobce lyžařských vázání Rottefella.
„Madshus je jednou z nejuznávanějších značek v oblasti běžeckého lyžování a naším cílem je zajistit, aby tato značka i nadále prosperovala. I v nových majitelích bude mít Madshus vlastníky, kteří skutečně rozumějí lyžování a výrobě," řekl Myklebostad.
„Tento sport nám velmi leží na srdci a společně zajistíme, aby Madshus zůstal preferovanou volbou pro nadšence do běžeckého lyžování i rekreační lyžaře po celém světě," dodal nový generální ředitel norské společnosti.
Běžky po covidu vykazují slabší výsledky
Už krátce před začátkem léta firma Madshus po několikaměsíčním dočasném pozastavení obnovila výrobu v norském Biri. Závod aktuálně vyrábí lyže, které si zákazníci objednali na nadcházející zimní sezonu, Část výroby Madshus, která se donedávna nacházela v Číně, se již dříve přesunula do závodu Kästle CZ v Novém Městě na Moravě.
Trh s běžeckými lyžemi podle Myklebostada po pandemii covidu-19 vykazuje slabé výsledky. „Madshus není výjimkou a do budoucna bude důležité zajistit konkurenceschopnost a přizpůsobit firmu trhu, jehož velikost je zhruba poloviční oproti stavu před několika lety," uvedl.
„Zároveň však pozorujeme velký zájem o běžecké lyžování, a to zejména díky rostoucí účasti na dálkových závodech, jako jsou Birkebeinerrennet v Norsku a Vasův běh ve Švédsku,“ dodal Myklebostad.
Jeden z nejstarších výrobců lyží
Společnost Madshus patří mezi nejstarší stále fungující výrobce lyží na světě. Vedle běžeckých lyží prodává lyžařské boty, hůlky a další vybavení na běžky. ConsilTech patří Tomáši Němcovi, někdejšímu spolumajiteli gumárenské firmy ČGS Holding, kterou koupila švédská skupina Trelleborg v roce 2015. Podle žebříčku e15 nejbohatších Čechů a Slováků je na 35. - 36. místě s majetkem v hodnotě 20 miliard korun.
Kromě výrobce lyží Kästle CZ na Vysočině, který dříve nesl název Sporten, má Němec podíl například ve firmě vyrábějící sýry Brazzale Moravia. V roce 2025 prodal společnost BioVendor zabývající se laboratorní medicínou, kterou koupil v roce 2017.