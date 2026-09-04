Obrat ve fotbalovém West Hamu. Křetínský se stane největším akcionářem klubu
- Majitel Sparty a nejbohatší český podnikatel Daniel Křetínský by měl navýšit svůj podíl až na 46 procent, píší britská média.
- Transakce by se podle nich mohla uzavřít do konce září.
- Změnit se mají i podíly dalších akcionářů slavného fotbalového klubu.
Daniel Křetínský by se měl stát největším akcionářem slavného anglického fotbalového klubu West Ham United. Podle informací britského deníku The Times má nejbohatší český podnikatel a majitel fotbalové Sparty navýšit svůj podíl z dosavadních 27 procent na 46 procent.
Křetínský, který je též spolumajitelem provozovatele webu e15, podle deníku uzavřel dohodu o převzetí akcií, které dosud držel Gold Family Trust. Svůj podíl má na 40 procent navýšit také David Sullivan. Nováčkem v akcionářské struktuře se má stát americký investor Tripp Smith s 11 procenty.
Transakce zatím není dokončena. Podle britských médií by se tak mohlo stát do konce září. Vedení West Hamu změny ve vlastnické struktuře oficiálně nepotvrdilo. Také Křetínského skupina zatím nebude informace britských médií komentovat, transakce ani její parametry podle mluvčího EPH Daniela Častvaje dosud dojednány nejsou.
Pokud by však byly informace The Times přesné, šlo by o zásadní obrat. Ještě letos v létě se totiž schylovalo ke zcela jinému scénáři. Vanessa Gold tehdy oznámila, že se dohodla na prodeji svého více než čtvrtinového podílu konsorciu vedenému britskou podnikatelkou Amandou Staveley, píše server Sport.cz.
Současní akcionáři West Hamu ale získali předkupní právo a této možnosti podle britského deníku využili. Nejvíce právě Daniel Křetínský, který by tak výrazně posílí svůj vliv ve slavném londýnském klubu, v němž působí i český reprezentant Tomáš Souček.