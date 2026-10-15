Křetínského britská pošta čelí vážné krizi. Stovky zaměstnanců týdně odcházejí
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- Britská poštovní společnost Royal Mail, nad kterou v loňském roce získala kontrolu skupina EP Group českého podnikatele Daniela Křetínského, je na pokraji kolapsu.
- Každý týden dávají výpověď stovky doručovatelů, kteří nejsou spokojeni s novými pracovními podmínkami.
- Napsal to list The Telegraph s odvoláním na tvrzení odborového svazu Communication Workers Union (CWU).
CWU zastupuje více než 100 tisíc pracovníků pošty. Podle odborů každý týden odchází téměř 400 doručovatelů. To vyvolává obavy o včasné doručování zásilek o letošních Vánocích. Royal Mail má zhruba 83 tisíc poštovních doručovatelů.
Britská pošta nyní zkouší nový způsob doručování v rámci reformy své povinnosti zajišťovat základní poštovní služby, která jí ukládá doručovat dopisy šest dní v týdnu. Nově přestane v sobotu doručovat dopisy druhé třídy. Odborový svaz CWU, který změny dlouhodobě odmítá, ale varuje, že kvůli zavádění nového systému a rostoucímu počtu balíků může být předvánoční období pro zaměstnance mimořádně náročné. Upozorňuje na vážné provozní problémy a nezvladatelnou pracovní zátěž.
Royal Mail rovněž najímá 22 tisíc dočasných pracovníků, kteří mají pomoci zvládnout dodatečné pracovní zatížení v náročném předvánočním období. Vedení odborů ale varovalo, že firma má potíže s náborem a udržením zaměstnanců. Vyzvalo k urgentním jednáním s vedením společnosti a vládou s cílem pomoci krizi vyřešit.
Royal Mail chystá velké propouštění
Minulý týden poštovní společnost oznámila, že v rámci revize své centrály a podpůrných funkcí zruší až 2500 pracovních míst. Škrty se sice nedotýkají doručovatelů v první linii, podle listu ale poukazují na tlak, kterému podnik čelí kvůli prudkému poklesu počtu posílaných dopisů.
Společnost za poslední čtyři roky nahromadila ztrátu 800 milionů liber (23,1 miliardy korun). Roční objem dopisů klesl o 70 procent na šest miliard. Před dvěma desítkami let dosahoval vrcholu kolem 20 miliard. Poštovní společnost rovněž čelí silnému politickému tlaku kvůli klesající kvalitě služeb, kdy domácnosti upozorňují na dlouhá zpoždění při doručování dopisů.
Problémy Royal Mail musel už letos v březnu vysvětlovat před britskými poslanci také samotný Křetínský. Hájil přitom rozsáhlou reformu poštovních služeb, bez níž podle něj nelze obnovit kvalitu doručování ani zajistit ekonomickou udržitelnost podniku. Upozorňoval zejména na zastaralá pravidla, která poště ukládají rozsáhlé povinnosti navzdory prudkému úbytku dopisů. „Musíme provést reformu. Bez reformy nemáme šanci napravit kvalitu poštovních služeb,“ uvedl tehdy Křetínský.
Argumentoval také nerovnými podmínkami na trhu, kde Royal Mail musí na rozdíl od některých konkurentů spoléhat především na vlastní zaměstnance. Právě zavádění změn ale nyní podle odborů přispívá k rostoucí nespokojenosti pracovníků.
Průzkum organizace Citizens Advice zjistil, že pošta loni o Vánocích nedoručila včas dopisy a balíky přibližně 16 milionům lidí. Regulační úřad Ofcom společnosti opakovaně udělil pokuty za nesplnění doručovacích cílů. Firma se zavázala v příštích pěti letech investovat 500 milionů liber do řešení problému opožděného doručování dopisů. Peníze jsou určené na posílení personálu. Pošta Royal Mail vznikla v roce 1516. Zaměstnává celkem přes 150 tisíc lidí.