Křetínského reforma se rozjíždí. Royal Mail končí se sobotním doručováním obyčejných dopisů
- Dohoda s odbory umožní Royal Mail zrušit doručování dopisů druhé třídy o sobotách a přejít na úspornější režim.
- Mzdy pošťáků vzrostou až o 4,75 procenta výměnou za souhlas s transformací doručovacích procesů po celé Británii.
- Daniel Křetínský uspěl s tlakem na modernizaci operátora, který čelí propadu objemu listovních zásilek.
Britský poštovní operátor Royal Mail zahajuje rozsáhlou restrukturalizaci své logistické sítě v reakci na kritickou situaci, kterou musel investor a největší akcionář společnosti Daniel Křetínský před měsícem obhajovat před parlamentním výborem pro obchod a podnikání Dolní sněmovny.
Po měsících vyjednávání s odborovým svazem Communication Workers Union (CWU) došlo k dohodě, která umožňuje zrušení doručování dopisů druhé třídy během sobot. Tento krok je sice prezentován jako nezbytná reforma univerzální služby, v praxi však znamená osekání poštovního servisu, který se má do prosince letošního roku v této úsporné podobě rozšířit na všech 1200 dodacích úřadů po celém Spojeném království.
Aktuální dohoda s odbory CWU, o níž informoval list Independent, představuje výraznou změnu v doručovacích procesech. Reforma se v rámci probíhajícího testování nově rozšiřuje do dalších 240 dodacích úřadů. Hlavním cílem je sjednotit celou síť pod nový operační model, který počítá s doručováním dopisů druhé třídy pouze v pracovní dny, a to v režimu obden.
„Tato dohoda s CWU dláždí cestu k zavedení reformy univerzální služby a představuje významnou investici do našich lidí. Posun podpoří doručování spolehlivé, efektivní a finančně udržitelné poštovní služby pro naše zákazníky v celé Británii,“ uvedl výkonný ředitel Royal Mail Alistair Cochrane.
Pošťáci si také přilepší. Mzdové ujednání, které je pevnou součástí dohody, počítá s navýšením platů o 4,75 procenta pro zaměstnance, kteří do společnosti nastoupili po prosinci 2022. Pracovníci na starších smlouvách získají tříprocentní mzdový růst. Součástí balíčku je také sjednocení pracovního týdne na 37 hodin pro nové síly. Reforma navíc umožňuje přibližně šesti tisícům zaměstnanců na částečný úvazek navýšit jejich průměrné týdenní hodiny, což má pomoci s efektivnějším odbavováním rostoucích objemů balíků v rámci celého logistického řetězce.
Velký přerod ve firmu pro 21. století
Tato transformace přichází v době, kdy Royal Mail čelí masivnímu tlaku na efektivitu a kvalitu. Daniel Křetínský při březnovém slyšení před britskými poslanci připustil provozní potíže, za které pošta loni v říjnu obdržela od regulátora Ofcom pokutu přesahující 500 milionů korun. Právě „grilování“ Křetínského před britským parlamentním výborem odhalilo hloubku problémů, jimž tamní pošta čelí.
Poslanci českého miliardáře nešetřili a požadovali vysvětlení nejen pro chronické zpožďování zásilek, ale i pro podezření z umělého vylepšování statistik doručování. Křetínský musel čelit dotazům na miliony nedoručených vánočních přání i na vysokou nemocnost personálu. Podle největšího akcionáře Royal Mail je reforma nevyhnutelná kvůli propadu objemu dopisů z dřívějších 20 miliard na současných 6,3 miliardy ročně.
Křetínský tehdy rovněž upozornil na nerovné podmínky na trhu, kdy Royal Mail nese vysoké personální náklady na kmenové zaměstnance, zatímco konkurence využívá smluvní řidiče bez pevných úvazků v rámci gig economy. Změna frekvence doručování psaní druhé třídy je pokusem o stabilizaci hospodaření podniku, který se dlouhodobě potýká s vysokou nemocností personálu a přetížením v balíkovém segmentu. Podle Křetínského je úspěšná transformace na balíkového operátora jedinou cestou, jak udržet klasické poštovní služby za dostupné ceny.
Daniel Křetínský je spolumajitelem provozovatele webu e15.