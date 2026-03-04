Daniel to zná z Česka, s výdejními boxy se u vás inspirujeme, říká Křetínského manažer v Royal Mail
- Daniel Křetínský za poslední rok po převzetí Royal Mail investoval do britské firmy další velké peníze.
- Na konci března ho čeká slyšení na poslaneckém výboru v britské Dolní sněmovně, tématem bude zasílání dopisů.
- Royal Mail prochází rychlou digitalizací a směřuje k většímu zaměření na zasílání balíků.
Daniel Křetínský a jeho EP Group je od loňského léta oficiálně stoprocentním vlastníkem skupiny International Distribution Services (IDS), pod níž spadá legendární britská poštovní společnost Royal Mail založená v roce 1516. Jednalo se historicky o vůbec největší českou investici v zahraničí v hodnotě přibližně 150 miliard korun včetně převzetí dluhu. „Máme za sebou dlouhou cestu. Royal Mail byla ve ztrátě, ztráceli jsme hodně peněz. V minulém finančním roce jsme ale vykázali vyrovnaný výsledek,“ říká šéf mateřské společnosti IDS Martina Seidenberg pro e15.
Křetínský (spolumajitel provozovatele webu e15.cz) přitom nebyl pro vedení firmy neznámou postavou. Jeho skupina držela téměř třicetiprocentní podíl už před samotným převzetím, takže komunikace probíhala dlouhodobě. Přesto byl vstup českého investora do jedné z nejstarších britských institucí citlivým tématem. Royal Mail má více než pět set let historie a v očích Britů není jen firmou, ale součástí národní identity.
„Když jsem do Británie přišel jako Němec, měl jsem obavy, jak to lidé přijmou. Ale byl jsem pozitivně překvapen. Pokud chápete tradici a respektujete značku, Britové to berou racionálně,“ popisuje Seidenberg. Podle něj sehrála klíčovou roli otevřená komunikace Křetínského s vládou, médii i zaměstnanci. „Daniel velmi brzy mluvil se správnými stakeholdery. A ukázalo se, že co říká, to také dělá.“
Opravdu masivní investice
Součástí ujištění bylo zachování značky Royal Mail v Británii i závazek plnit takzvanou univerzální službu – doručování pošty do každé domácnosti ve Spojeném království, včetně odlehlých oblastí a ostrovů, za jednotnou cenu bez ohledu na místo doručení. „Dal jasně najevo, že nechce měnit značku ani přesouvat firmu mimo Británii. To bylo zásadní,“ dodává Seidenberg.
Nový vlastník zároveň do firmy za poslední rok vložil další peníze, podle informací e15 jde v přepočtu o miliardy korun. „Je to významná částka. Opravdu masivní investice,“ říká šéf IDS. Peníze směřují do modernizace IT, automatizace i budování sítě výdejních míst a samoobslužných boxů. Počet takzvaných out-of-home poštovních bodů se podle Seidenberga za poslední dva roky více než zdvojnásobil na současných zhruba 25 tisíc.
Royal Mail například předělává některé historické červené schránky tak, aby lidé vedle dopisů mohli odesílat i menší balíčky. Úprava jedné takové historické schránky vyjde na pár stovek liber. Firma také koupila podíl ve společnosti Collect+ provozující parcel shopy. BalíkomatyRoyal Mail se začaly instalovat v ulicích loni a bude jich přibývat tempem 3500 ročně.
Inspirací je pro Royal Mail český trh, kde je doručování mimo domov běžné. „Daniel to zná z Česka. Tam jde většina balíků přes výdejní místa. Britové se zatím chovají jinak, ale věří, že se to změní. Proto investujeme,“ vysvětluje Seidenberg. Podle něj nejde o krátkodobou hru, ale o dlouhodobou transformaci.
Slyšení před poslaneckým výborem
Napětí ve firmě však přetrvává. Royal Mail čelí kritice kvůli kvalitě doručování dopisů, celou záležitostí se bude na konci března zabývat Výbor pro obchod a podnikání britské Dolní sněmovny, kam Daniel Křetínský hodlá osobně dorazit a vysvětlit poslancům současné fungování pošty. Zároveň je pravděpodobné, že se bude snažit poslance přesvědčit, aby dál podporovali změny zkostnatělé poštovní legislativy, která nereflektuje pokles zájmu o posílání dopisů.
Poslance ale zajímají hlavně problémy s doručováním. Aktuálně dosahuje úspěšnost doručení takzvanou první třídou zhruba 78 procent, což je pod požadovanou úrovní. „Je třeba to dát do kontextu. Dopisy první třídy dnes tvoří jen osm procent všech zásilek,“ upozorňuje Seidenberg.
Hlavní problém podle něj spočívá v tom, že regulační rámec vznikl v době, kdy Royal Mail ročně doručovala kolem 20 miliard dopisů. Dnes je to přibližně 6,3 miliardy. Současně ale přibyly čtyři miliony adres. „Pošťák dnes musí ujít více než třikrát delší trasu, aby doručil stejný počet dopisů. To je nákladné i provozně složité,“ říká.
Firma proto brzy začne se změnou způsobu doručování po změnách provedených poštovním regulátorem Ofcom. Zavádí takzvané A a B dny, kdy pošťáci střídají trasy a kombinují pěší doručování s jízdou dodávkou. „Není otázka, zda změnu uděláme, ale jak ji uděláme. Máme 1200 doručovacích kanceláří, kde je potřeba přenastavit trasy,“ vysvětluje Seidenberg. Změny povedou k postupnému snížení počtu zaměstnanců, avšak bez nuceného propouštění. „Máme dohodu s odbory, že nenastane propouštění. Dojde k tomu prostřednictvím přirozeného úbytku zaměstnanců a dobrovolného odchodu. A růst v oblasti balíků by měl také vytvořit více pracovních míst.”
Budoucnost je balíková
Dlouhodobě je podle něj zřejmé, že objem dopisů bude dál klesat. „Je to otázka digitalizace. V severských zemích je mnohem pokročilejší, a proto tam klasická pošta rychle mizí,“ říká s odkazem na Dánsko, které výrazně omezilo doručování dopisů. Ve Spojeném království však takový scénář v dohledné době neočekává. Národní zdravotní služba například stále posílá pozvánky k vyšetřením poštou a tradice vánočních přání zůstává silná. „Lidé si tady stále píší dopisy a posílají vánoční přání. Je to součást tradice,“ dodává.
Budoucnost Royal Mail proto vidí v balíkovém byznysu. „Ano, musíme nahrazovat příjmy z dopisů balíky,“ tvrdí Seidenberg. Právě tam směřují investice a strategická pozornost nového vlastníka, který vsadil na modernizaci jedné z nejstarších britských institucí. Paradoxní je, že jeden z nových výdejních boxů u sídla Royal Mail v Londýně se nachází na ulici hned u zdi třídícího centra pro dopisy, kde dodnes fungují i téměř čtyřicet let staré stroje. Obě technologie tak přímo vedle sebe ještě nějakou dobu budou koexistovat.
Royal Mail má přitom v rámci balíkového byznysu ideální výchozí pozici. Británie zatím není zcela posetá výdejními boxy a balíkomaty. Na britském trhu se na ně soustředí především polský InPost s minoritními vlastníky z české PPF. InPost aktuálně provozuje ve Spojeném království zhruba 15 tisíc balíkomatů. „Máme největší síť a nejrozsáhlejší řešení. Vybudovat a napodobit naši síť výdejních míst ve Spojeném království by jim mohlo trvat deset let,” reagoval na dotaz e15 k novým balíkomatům Royal Mailu Michael Rouse, šéf mezinárodních operací InPostu.
„Ale pokud chce Royal Mail dělat kampaň na to, aby si lidé vyzvedávali zásilky mimo domov, jsem za to velmi vděčný. Můžeme toho využít a já je v tom podporuji,” dodal s úsměvem Rouse. Britská pošta nicméně disponuje širokou sítí poboček i doručovatelů, čímž se konkurenti pochlubit nemůžou.