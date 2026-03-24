Křetínský chce velkou reformu pošty v Británii. Před poslanci hájil Royal Mail
- Britská pošta se dostala pod silný tlak politiků, regulátora i vlastních zaměstnanců.
- Daniel Křetínský slibuje změny, zároveň ale naráží na limity starého modelu doručování.
- Podle Křetínského je pro lepší budoucnost společnosti potřeba změna regulatorního rámce.
Daniel Křetínský musel v úterý před britským výborem pro obchod a podnikání (Business and Trade Committee) Dolní sněmovny vysvětlovat problémy, které provázejí fungování Royal Mail, který převzal ke konci roku 2024. Na slyšení dorazil také výkonný ředitel britské pošty Alistair Cochrane. Poslanci řešili především stížnosti na opožděné doručování, ztracené zásilky i předchozí postihy od regulátora.
Křetínský připustil, že část zákazníků se službou nemá dobrou zkušenost, zároveň ale odmítl výklad, že by se výkon pošty v posledních letech dramaticky zhoršoval. Hlavní problém podle něj spočívá v tom, že Royal Mail se musí podřizovat pravidlům, která už neodpovídají současnému trhu: objem dopisů prudce klesá, zatímco rozhodující roli hrají balíky.
Už loni v říjnu dostala Royal Mail od britského regulátora Ofcom pokutu přes půl miliardy korun za neplnění cílů včasného doručování zásilek. Kritice čelila i během vánoční sezony, kdy milionům lidí doručila dopisy a balíčky se zpožděním. Křetínský po převzetí podniku sliboval modernizaci a investice, zároveň ale připouštěl, že změny se neprojeví okamžitě.
Potřeba reformy
Spor se mimo jiné vede o budoucí podobu britské poštovní služby. Křetínský před poslanci hájil změnu regulatorního rámce, bez níž podle něj nepůjde obnovit kvalitu služeb ani udržet ekonomiku podniku. „Musíme provést reformu. Bez reformy nemáme šanci napravit kvalitu poštovních služeb,“ řekl.
Hlavní problém spočívá v tom, že regulační rámec vznikl v době, kdy Royal Mail ročně doručovala kolem 20 miliard dopisů. Dnes je to přibližně 6,3 miliardy. Současně ale přibyly čtyři miliony adres. Naopak se výrazně rozvíjí byznys doručování balíků.
„Protože bude v budoucnu méně dopisů, tak my v Royal Mail potřebujeme úspěšný balíkový byznys, abychom mohli dotovat poštovní služby za současné nízké ceny. Náš hlavní problém je naprostá absence rovných podmínek na trhu. My zaměstnáváme lidi. Naše konkurence využívá smluvní řidiče,“ uvedl Křetínský.
Tradiční model povinného plošného doručování dopisů ve fixních termínech považuje za ekonomicky neudržitelný v době, kdy objem listovních zásilek dlouhodobě klesá a dominují balíky.
„Prvotřídní služba (doručení následující pracovní den) je opravdu nejobtížnější službou pro jakoukoli poštovní společnost na světě. V Evropě je z velkých trhů pouze jedna země, která nadále poskytuje prvotřídní službu jako povinnost univerzální služby, a tou je Spojené království,“ dodal Křetínský.
Nespokojení zaměstnanci
Do debaty navíc vstupují i zaměstnanci a odbory, které dlouhodobě upozorňují na přetížení personálu, vysokou nemocnost a nevyhovující pracovní podmínky. Podle zjištění BBC mají někteří pracovníci čelit tlaku, aby nedoručené zásilky při interních kontrolách dočasně mizely z dohledu a statistiky pak působily příznivěji.
Zaměstnanci zároveň tvrdí, že kvůli rostoucímu objemu balíků často nestíhají doručovat běžné dopisy, které pak zůstávají ležet a k adresátům se dostávají až další den.Vedení firmy taková obvinění odmítá.
