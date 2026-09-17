Loňská účetní injekce se neopakovala. Zisk EPH klesl, jádro byznysu roste
Čistý zisk EPH klesl v prvním pololetí o více než polovinu na 933 milionů eur.
Propad způsobily hlavně loňské jednorázové účetní výnosy spojené s převzetím Slovenských elektráren.
Běžný byznys skupiny sílil. Očištěná provozní EBITDA výrazně vzrostla.
Energetickému a průmyslovému holdingu (EPH) miliardáře Daniela Křetínského (spoluvlastník Czech News Center, vydavatele e15) klesl meziročně čistý zisk v 1. pololetí o více než polovinu z 2,2 miliardy eur (zhruba 53,2 miliardy korun) na 933 milionů eur (přibližně 22,7 miliardy korun). Vyplývá to z ve čtvrtek zveřejněných výsledků skupiny.
Jádro byznysu roste
Pololetní provozní zisk meziročně vzrostl o deset procent na 1,36 miliardy eur (zhruba 33 miliard korun) a tržby se zvýšily o 29 procent na 16,7 miliardy eur (přibližně 405 miliard korun). Objem úvěrů a půjček EPH klesl z 9,87 miliardy eur na 9,22 miliardy eur.
Ještě výrazněji vzrostl ukazatel očištěná EBITDA, kterým EPH měří očištěnou provozní výkonnost. Meziročně se zvýšil o 55 procent na 1,9 miliardy eur. Skupině tak rostl běžný byznys, i když čistý zisk proti loňsku výrazně klesl.
Největší část provozního zisku vytvořil segment bezuhlíkové a uhlíkově neutrální energetiky. Na čistém i provozním zisku skupiny se podílel více než polovinou. Do segmentu patří i Slovenské elektrárne. Zhruba čtvrtina provozního zisku připadla na energetickou infrastrukturu EP Infrastructure a podobný podíl na segment Flexible Power, do něhož spadají zejména plynové a uhelné elektrárny, obchodování s energií a dodávky zákazníkům.
Slovenská injekce, která nakopla zisk
Loni EPH ovládla Slovenské elektrárne. Samotné převzetí jí tehdy podle účetních pravidel jednorázově výrazně zvýšilo zisk, a to nejen přeceněním dříve drženého podílu, ale i účetním bonusem z výhodné akvizice. Letos se obdobné mimořádné účetní výnosy neopakovaly, proto čistý zisk na první pohled prudce klesl. Na očištěné provozní úrovni skupina rostla, zejména díky celopololetnímu zahrnutí Slovenských elektráren.
EPH letos dokončila spojení části svých flexibilních elektráren s TotalEnergies. Do společnosti TTEP vložila vybraná plynová, biomasová a bateriová aktiva v Itálii, Nizozemsku, Británii, Irsku a Francii. Poloviční podíl v TTEP následně získala TotalEnergies, od níž EPH na oplátku obdržela 4,2procentní podíl ve francouzském energetickém koncernu.
Křetínského Energetický a průmyslový holding (EPH) tvoří více než 160 společností v Evropě a patří mezi přední evropské energetické skupiny. Zahrnuje například provozovatele plynovodů Eustream, společnosti SPP Infrastructure a SPP – distribúcia i největšího slovenského výrobce elektřiny Slovenské elektrárne. Do skupiny patří také italské společnosti EP Produzione a Biomasse Italia, severoirská plynová elektrárna EP Ballylumford, britské elektrárny EP Kilroot, EP Langage a EP South Humber Bank, nizozemský provozovatel paroplynových elektráren EP NL nebo francouzská GazelEnergie.