Půl bilionu a jeden muž. Pořadí nejbohatších Čechů se mění, Kellnerová s dcerami je druhá
- Stovka nejbohatších Čechů a Slováků, kterou každoročně propočítává e15 magazín, má letos nového lídra.
- První desítka letos soustřeďuje majetek za 2,27 bilionu korun, o dobrou šestinu víc než loni.
- Do pořadí také zasáhli nováčci Petr Kellner mladší a Jaroslav Strnad, kteří se oddělili od rodinného majetku.
Největší změna pro rok 2026 se odehrála hned na prvním místě. Hodnota majetku Daniela Křetínského podle výpočtů e15 vzrostla z loňských 349 na letošních 480 miliard korun. Za posunem stojí především poslední akvizice i celkové směřování podnikání nejbohatšího Čecha. Renáta Kellnerová s rodinou zvýšila hodnotu majetku z 393 na 405 miliard korun, na udržení první příčky to však nestačilo i následkem podílu vyplaceného Petru Kellnerovi mladšímu. Odhadované jmění třetího Michala Strnada se díky růstu Czechoslovak Group, jejího uvedení na burzu a dalším aktivům zvýšilo z 239 na 347 miliard korun.
Čelní pětici doplňují Karel Komárek s 252 miliardami a Patrik a Jozef Tkáčové s 213 miliardami korun. Následují Radovan Vítek s rodinou se 139 miliardami, Andrej Babiš se 111 miliardami, Pavel Tykač se 110 miliardami, Martin Drda s rodinou se 109 miliardami a Ivan Jakabovič se 105 miliardami korun. Zatímco loni měla první desítka souhrnný majetek v hodnotě 1,94 bilionu korun, letos poskočil na 2,27 bilionu. Oborově se růst koncentruje především do energetiky, zbrojního průmyslu a do investic.
Jak jsme počítali žebříček
Při oceňování majetku nejbohatších Čechů jsme vycházeli stejně jako loni z hodnoty jejich firem a podílů v nich. Stavěli jsme na nejnovějších finančních výsledcích – primárně za rok 2024, v dostupných případech za rok 2025. U většiny podniků jsme násobili provozní zisk EBITDA odvětvovým koeficientem pro evropský trh. Od takto získané hodnoty firmy jsme odečetli čistý dluh a výsledek přepočítali podle velikosti vlastnického podílu. Odvětvové násobky jsme čerpali z veřejně dostupné databáze profesora Aswatha Damodarana z New York University Stern School of Business; výsledná čísla ještě prošla korekcí podle dat srovnatelných firem z oboru.
Pro každý typ podnikání není možné mechanicky použít jednotný vzorec. Při výpočtu žebříčku miliardářů 2026 jsme proto postupovali následovně: U veřejně obchodovaných společností jsme pracovali s tržní kapitalizací k 30. červnu 2026, pokud burzovní cena poskytovala dostatečně reprezentativní obraz hodnoty. U realitních skupin, investičních fondů a některých holdingů jsme vycházeli z čisté hodnoty aktiv. Finanční společnosti jsme posuzovali podle vlastního kapitálu, ziskovosti a odpovídajících tržních násobků. Pokud byla k dispozici relevantní transakce s podílem ve firmě, sloužila jako další důležitý orientační bod.
Rodinná pouta přestřižena
Výraznou změnou letos prošlo rodinné vymezení. Členy rodiny jsme počítali dohromady pouze tehdy, pokud vlastnili podíl ve stejném podniku a ten tvořil hlavní část jejich jmění. Jakmile se však jejich podnikání a majetek prokazatelně oddělily, dostali v žebříčku samostatné místo. Petr Kellner mladší se tak po vyplacení desetiprocentního podílu v PPF zařadil na 21. příčku s majetkem 44 miliard korun. Otec Michala Strnada Jaroslav, jehož hlavním podnikem je CE Industries, obsadil 44. místo s osmnácti miliardami.
Do odhadu jsme zahrnuli také významné investice do fondů, akcií, nemovitostí nebo do dalších firem, pokud bylo možné jejich hodnotu zodpovědně stanovit z dostupných podkladů. Stranou jsme naopak ponechali osobní aktiva, která neslouží k podnikání, například rodinné domy, rekreační nemovitosti, umělecká díla, jachty nebo soukromá letadla. Nejde o zanedbatelné položky, jejich zahrnutí by však kvůli nedostatku ověřitelných údajů znemožnilo férové srovnání.
Výsledkem našeho snažení není a ani nemůže být účetní soupis veškerého majetku nebo cena, za kterou by bylo možné celý podnikatelský celek okamžitě prodat. Jde o kvalifikovaný odhad založený na jednotném rámci, veřejných datech a informacích, které jsme ověřovali přímo u firem. Do žebříčku jsme proto jako vždy zařadili pouze podnikatele, u nichž jsme dokázali výslednou hodnotu dostatečně podložit. Pokud dosáhlo více lidí stejného odhadu majetku, sdílejí příslušné rozpětí pozic a jsou řazeni podle abecedy. Meziroční změny mohou vedle výkonu podniků odrážet také pohyb tržních násobků, kurzu měn, zadlužení nebo vlastnické struktury.