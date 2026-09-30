PPF Real Estate rozšiřuje své portfolio o kancelářskou budovu Telehouse v Praze
- Firma uzavřela dohodu o akvizici budovy Telehouse v Dejvicích.
- Převezme ji od skupiny investorů zahrnující BPD Development a také společnost Engine Prague Development Radka Pokorného.
- Budovy je v blízkosti sídla skupiny PPF.
Telehouse nabízí více než 21 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch a dlouhodobě se těší vysoké obsazenosti díky stabilnímu mixu renomovaných nájemců z různých oborů, včetně technologií, telekomunikací, zdravotnictví a farmacie. Budova doplní portfolio PPF Real Estate zaměřené na investice do kvalitních komerčních nemovitostí s dlouhodobým potenciálem růstu hodnoty, v perspektivních evropských lokalitách.
„Telehouse je vysoce kvalitní kancelářské aktivum ve výborné lokalitě s dlouhodobě silnou poptávkou nájemců. Oceňujeme také strategickou polohu budovy v bezprostřední blízkosti sídla skupiny PPF a kanceláří PPF Real Estate. Akvizice je v souladu s naší strategií investovat do prvotřídních nemovitostí,“ uvedl Robert Ševela, předseda představenstva PPF Real Estate.
Budova se nachází v etablované kancelářské lokalitě Prahy 6 a těží z výborné dopravní dostupnosti, občanské vybavenosti a blízkosti Letiště Václava Havla.
„Telehouse se od své výstavby v roce 2019 zařadil mezi nejkvalitnější kancelářské budovy v Praze a dlouhodobě si udržuje vysokou atraktivitu. Jsme rádi, že budova přechází do rukou investora se strategickou vizí a výbornou znalostí lokálního trhu. Věříme, že PPF Real Estate dokáže plně využít její další potenciál,“ sdělili zástupci prodávajícího.
Zúčastněné strany se dohodly nezveřejňovat finanční podrobnosti transakce.