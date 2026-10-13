Strnadova CSG míří do vesmíru. Získala podíl v kanadském technologickém gigantovi, chystá další expanzi
- Zbrojařská skupina CSG Michala Strnada vstupuje do kosmického průmyslu a stává se největším akcionářem kanadské MDA Space.
Investicí získala 9,5procentní podíl ve společnosti zaměřené na satelity, vesmírnou robotiku a obranné technologie.
Skupina plánuje další rozvoj v kosmickém sektoru, včetně možné spolupráce na výrobních kapacitách v Evropě. Uvedla to v úterý v tiskové zprávě.
Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada rozšiřuje své působení do kosmického průmyslu. Nákupem akcií získala 9,5procentní podíl v kanadské technologické společnosti MDA Space, čímž se stala jejím aktuálně největším akcionářem. Firma patří mezi významné světové výrobce kosmických technologií a její akcie se obchodují na burzách v Torontu a New Yorku.
MDA Space se specializuje na satelitní systémy, vesmírnou robotiku, pozorování Země a technologie využívané v obranném průmyslu. Za více než 55 let existence se podílela na více než 450 kosmických misích. CSG si od investice slibuje především přístup k technologickým zkušenostem kanadské společnosti a možnost rozšířit vlastní nabídku produktů a služeb. Podle předsedy představenstva CSG Michala Strnada chce skupina v MDA Space působit jako dlouhodobý strategický akcionář.
Vstup do kanadské společnosti by mohl otevřít prostor také pro další společné projekty. Obě firmy podle CSG zvažují například investice do výrobních kapacit na evropském trhu, spolupráci při akvizicích nebo využití obchodních kontaktů české skupiny při mezinárodní expanzi MDA Space. Nejde přitom o první investici CSG do tohoto odvětví. Prostřednictvím fondu rizikového kapitálu Tech Horizons již dříve kapitálově vstoupila do britské společnosti SatVu a německé AtmosSpaceCargo.
Vesmírná ekonomika má růst
Kosmický průmysl skupina považuje za další oblast svého dlouhodobého rozvoje, která navazuje na její aktivity v obranném a leteckém sektoru. Podle odhadů citovaných CSG by se hodnota světové vesmírné ekonomiky mohla do roku 2035 ztrojnásobit na 1,8 bilionu dolarů. Celosvětové vládní výdaje na obranné aktivity ve vesmíru přitom loni dosáhly přibližně 74 miliard dolarů. Skupina chce v tomto odvětví postupně rozvíjet vlastní odborné kapacity a uskutečňovat další vybrané strategické investice.
Vedle nákupu akcií MDA Space proto CSG sestavila také specializovaný tým pro rozvoj kosmických aktivit. Jeho technologickou strategii povede Ladislav Stahl, který v minulosti působil jako poradce NATO pro zpravodajství a bezpečnost ve vesmíru a vedl české Satelitní centrum. Investice a obchodní rozvoj bude mít na starosti Filip Kocián, dříve působící v evropském investičním fondu Expansion Ventures. Tým doplní kanadský manažer Cameron McKenzie, který se zaměří na obchodní aktivity skupiny v Kanadě.
Vedení MDA Space vstup českého investora vítá. Generální ředitel společnosti Mike Greenley očekává, že spolupráce pomůže posílit její vztahy s evropskými investory a obchodními partnery. „Do kosmického průmyslu vstupujeme se stejným přístupem, jakým se řídíme při všech našich rozhodnutích o investicích a expanzi: s dlouhodobou vizí a důrazem na finanční disciplínu,“ uvedl investiční ředitel CSG Stanislav Kuba.
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