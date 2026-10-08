Osm měsíců ve vesmíru a pak pád do oceánu. Astronauti SpaceX jsou zpět na Zemi
- Čtyři astronauti mise Crew-12 se po osmi měsících na ISS úspěšně vrátili na Zemi.
Modul společnosti SpaceX přistál na padáku v Tichém oceánu u pobřeží Kalifornie.
Posádka během pobytu ve vesmíru sledovala misi Artemis II a absolvovala několik výstupů do volného prostoru.
Modul společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou mise Crew-12 ve čtvrtek přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Zpět na Zemi jsou tak po osmi měsících na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) Američané Jessica Meirová a Jack Hathaway, Francouzka Sophie Adenotová a Rus Andrej Feďajev. Jejich návrat živě vysílal americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).
„Jsme nadšení, že jsme zpět na planetě Zemi po neuvěřitelné misi na Mezinárodní vesmírné stanici,“ řekla podle agentury AP Meirová krátce po přistání. Předtím ještě z oběžné dráhy vzkázala, že posádka prožívá „spoustu smíšených emocí“ a že jí budou chybět „úžasné výhledy na naši domovskou planetu“.
Na ISS už působí nová posádka, její start zdržely technické problémy
Čtveřice odstartovala k ISS v únoru, aby vystřídala posádku Crew-11, jejíž mise byla ukončena v polovině ledna kvůli zdravotní evakuaci zapříčiněné stavem Američana Mikea Finckea. Šlo o první zdravotní evakuaci NASA za 65 let pilotovaných letů do vesmíru.
Posádka Crew-12 z ISS pozorovala let mise Artemis II k Měsíci a ve vesmíru oslavila i 250. výročí vzniku Spojených států. Meirová se zúčastnila čtyř výstupů do volného prostoru, zatímco Adenotová opustila vesmírnou stanici třikrát kvůli údržbě 28 let starého vesmírného komplexu.
Astronauty mise na ISS vystřídala posádka Crew-13, která tam stráví šest měsíců. Dva Američany, Kanaďana a Rusa tam na začátku října vynesla raketa SpaceX. Start byl zpožděn o tři týdny kvůli nutným opravám v pohonném systému lodi.