3. Michal Strnad
Zbrojařské uskupení CSG Michala Strnada pokračuje v růstu na klíčových trzích v Evropě, a především ve Spojených státech. Vnímá sílící poptávku nejen po pozemní vojenské technice, munici a střelivu, ale také po systémech protivzdušné obrany. Čím dál více cílí na pokročilé technologie.
K dalšímu upevňování globální pozice mají Strnadovu impériu pomoci nově získávaní zahraniční manažeři. Patří mezi ně šéf divize CSG Land Systems a technologický ředitel skupiny Benjamin Hudson, který působil ve společnostech Rheinmetall, BAE Systems a General Dynamics European Land Systems. I další posily CSG, jako jsou Jason Alejandro Monahan, Matthew Harvey nebo Tom Winney, pracovaly pro největší zbrojařské hráče na světě. Pro byznys mladého českého miliardáře byl klíčovým krokem lednový vstup CSG na hlavní trh burzy v Amsterdamu a na neregulovaný trh pražské burzy. V úpisu skupina získala 3,8 miliardy eur. Počáteční úspěch však vystřídala značně kolísavá přízeň investorů. Poslední červnový čtvrtek spadly akcie CSG na nové dno, když jejich hodnota klesla o více než šest procent a činila 12,35 eura za akcii. Konkurence však dopadla ještě hůře, například Rheinmetall ztratil až 20 procent. Od poloviny července začaly akcie CSG mírně posilovat. Trhy příznivě vnímají pozitivní čísla. Tržby skupiny za první pololetí narostly o více než sedmnáct procent. Meziroční zvýšení dosáhlo 3,251 miliardy eur. Čistý zisk CSG stoupl téměř o 85 procent na 572 milionů eur. Výhled pro rok 2026 i střednědobý výhled byly potvrzeny. Solidní hospodářské výsledky by důvěru investorů měly obnovit, jakkoli sledují i jiné údaje. Je to provozní peněžní tok CSG, který před zdaněním skončil na minus 411 milionech eur. A čistý dluh skupiny vystoupal na 2,914 miliardy eur. Strnad to vysvětluje strategickým předzásobením a slibuje uvolnění kapitálu ve druhém pololetí. Přestože se burzovní výkyvy podepisují na obrazu české zbrojařské jedničky, její rozšiřování to podle všeho zásadně nebrzdí. „Poptávka po našich produktech zůstává robustní a podnikli jsme další strategické kroky k uvedení nových produktů a systémů na trh, prohloubení vertikální integrace a rozšíření naší přítomnosti na klíčových mezinárodních trzích,“ říká majitel CSG. Mezi nejdůležitější počiny patří založení CSG Land Systems North America v Michiganu, jež zastupuje společnosti Excalibur Army, Tatra Defence a Tatra Trucks, a otevření kanceláře skupiny ve Washingtonu, D. C. Dále je to zahájení programu Future Artillery Complex v Iowě, který rozšíří záběr Strnadova podnikání v USA, tedy na největším zbrojním trhu na světě. Vývoj války na Ukrajině nutí zbrojaře diverzifikovat. Česká skupina proto posiluje v pokročilých technologiích, konkrétně v protivzdušné obraně a pohonných systémech pro bezpilotní vzdušné prostředky. Svědčí o tom podnik Firecrest Aerospace ve Spojených státech zaměřený na proudové motory pro drony a prostředky přesného úderu. Investice do North Vector Dynamics jí zase umožní posilovat výrobu přesně naváděných střel, protidronové ochrany a hypersonických technologií nové generace.
Hodnota majetku podle e15: 347 miliard korun
- věk: 34 let
- obory: zbrojní průmysl
- zdroj majetku: Czechoslovak Group