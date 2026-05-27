Historický úpis akcií SpaceX na trhu Nasdaq ohrožuje dominanci Tesly a láká miliony drobných investorů
- Vesmírný kolos Elona Muska oficiálně zahájil cestu na burzu Nasdaq a plánuje od investorů získat rekordní kapitál.
- Finanční výsledky SpaceX odhalují hluboké ztráty i ambiciózní sázku na budoucnost technologií s umělou inteligencí.
- Očekávaný úpis akcií vyvolal euforii v celém sektoru a může vyvolat přesun miliard dolarů od automobilky Tesla.
vítejte u dalšího vydání investičního newsletteru e15. V pondělí byly sice zámořské trhy zavřené kvůli Dni obětí války, avšak to neznamená, že by se na trzích nic nedělo. Po víkendu otevřely hlavní americké indexy skokem vzhůru a dostaly se tak na nová historická maxima – Nasdaq poprvé v historii zdolal hranici 30 tisíc bodů a S&P 500 poprvé uzavřel nad 7 500 body. Nálada na trzích je tak překvapivě pozitivní i přesto, že se výnosy dluhopisů s dlouhou splatností nacházejí poblíž svých maxim. To je způsobeno nárůstem inflace, do které se již promítl růst cen pohonných hmot kvůli konfliktu na Blízkém východě, a zároveň růstem pravděpodobnosti odkotvení inflačních očekávání. Pojďme se tedy společně podívat na hlavní události, které se na finančních trzích odehrály.
V tomto vydání se dozvíte ✅
- Jaký je zájem tuzemských investorů o státní dluhopisy?
- Co čekat od IPO společnosti SpaceX?
- Jak potěšila společnost Nvidia své investory?
Stručně 📻
Dluhopisy Republiky překonaly očekávání
Nová emise státních Dluhopisů Republiky se u Čechů setkala s mimořádným zájmem, když aktuální objem objednávek dosáhl více než 44 miliardy korun. Ministerstvo financí tak více než dvojnásobně překonalo původně plánovaný cíl ve výši 20 miliard korun, přičemž nabízí občanům tři typy obligací – pětiletý fixní dluhopis s průměrným výnosem 4,5 procenta, pětiletý protiinflační dluhopis (s bonusem 2,5 procenta v posledním roce) a nově také tříměsíční Flexi bond, jehož úročení se odvozuje od aktuální repo sazby České národní banky. Velkým lákadlem pro investory je navíc fakt, že výnosy ze všech tří typů těchto dluhopisů jsou osvobozeny od daně z příjmů.
Podle ministryně financí Aleny Schillerové je suverénně největší poptávka po pětiletých fixních dluhopisech, kterých si lidé objednali již za 24 miliard korun. Zájemci z řad fyzických osob mohou do státních dluhopisů investovat částky od jednoho tisíce do tří milionů korun, přičemž upisovací období potrvá až do 28. června. Z pohledu státu je hlavním cílem diverzifikovat investorskou základnu a navýšit podíl domácností na státním dluhu, což by mělo přinést vyšší stabilitu financování. Analytici však zároveň upozorňují na riziko u protiinflačních dluhopisů – pokud by přišla další nečekaná inflační vlna, mohly by tyto cenné papíry vyjít státní rozpočet dráž než standardní financování na institucionálním trhu.
Nvidia potvrdila status krále
Technologický hegemon Nvidia potvrdil svou dominanci na poli umělé inteligence a v prvním čtvrtletí opět výrazně překonal očekávání Wall Street. Tržby společnosti vyletěly meziročně o 85 procent na 81,62 miliardy dolarů a upravený zisk na akcii pak vystřelil dokonce o 140 procent na 1,87 dolaru, čímž Nvidia jasně potvrdila, že zlatá horečka kolem umělé inteligence ani zdaleka nekončí. Hlavním tahounem růstu zůstává klíčová divize datových center, která vygenerovala tržby ve výši 75,25 miliardy dolarů. Podle generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se celosvětová výstavba „AI továren“ zrychluje a takzvaná agentní umělá inteligence se stává realitou, která firmám přináší skutečnou hodnotu.
Společnost nezklamala ani svým výhledem pro druhé čtvrtletí, ve kterém očekává tržby v rozmezí zhruba 89 až 93 miliard dolarů, čímž pohodlně překonala tržní konsenzus na úrovni 87,36 miliardy dolarů. Aby dobrých zpráv nebylo málo, vedení firmy se rozhodlo podělit o zisky a významně odměnit své investory navýšením čtvrtletní dividendy z původních 0,01 na 0,25 dolaru na akcii. Představenstvo zároveň schválilo nový program zpětného odkupu akcií v ohromném objemu 80 miliard dolarů. Přestože analytici hodnotí čísla jako extrémně silná, upozorňují zároveň na otázku, jak dlouho je takto strmý růst v sílícím konkurenčním prostředí udržitelný. To se odrazilo i na bezprostřední reakci akciových trhů, kdy kurz akcií po zveřejnění výsledků hledal jasný směr a aktuálně se pohybuje zhruba pět procent pod předvýsledkovou úrovní.
Téma týdne 🗞️
Široká investiční veřejnost se připravuje na historický milník, který má potenciál přepsat pravidla kapitálových trhů. Společnost SpaceX ovládaná Elonem Muskem oficiálně zahájila proces primárního úpisu akcií tím, že na stránkách americké Komise pro cenné papíry zveřejnila podrobný prospekt pro investory. Samotný vstup na burzu Nasdaq, kam by společnost měla vkročit s tickerem SPCX, by se mohl uskutečnit již v průběhu příštího měsíce, přičemž cílem je vybrat od investorů astronomických 75 miliard dolarů. S odhadovanou tržní hodnotou přesahující dva biliony dolarů se tento krok stává suverénně nejsledovanější a zřejmě i největší událostí na Wall Street nejen v tomto roce. Spolu se společností SpaceX se zároveň často zmiňují i společnosti Anthropic a OpenAI, u nichž se spekuluje, že by po vzoru vesmírného startupu také upsaly svůj kapitál na veřejných trzích.
Zveřejněné finanční detaily konečně poodhalují masivní rozsah operací i finanční náročnost Muskova vesmírného byznysu. V prvním čtvrtletí letošního roku SpaceX sice dokázala meziročně zvýšit své tržby z necelých čtyř miliard na téměř 4,7 miliardy dolarů, avšak ruku v ruce s tím dramaticky prohloubila svou čistou ztrátu – ta dosáhla 4,28 miliardy dolarů, přičemž o rok dříve činila ve stejném období „pouhých“ 528 milionů dolarů. Tento obrovský odliv hotovosti je daní za extrémně ambiciózní cíle společnosti, mezi něž patří vývoj špičkových technologií na Zemi i ve vesmíru a v konečném důsledku kolonizace Marsu. Sám Elon Musk již v roce 2023 v rozhovoru upozornil, že z jeho projektů představuje SpaceX zdaleka nejtěžší oříšek, a to především kvůli mnohem delšímu časovému horizontu cílů a obrovskému množství peněz, které firma během cesty logicky prodělá.
Přestože si trhy i veřejnost spojují SpaceX primárně s raketami a satelitním internetem Starlink, což je klíčový byznys s rychle rostoucími zisky, burzovní prospekt odhaluje zcela nečekané zaměření. Dokument totiž operuje s celkovým oslovitelným trhem ve výši 28,5 bilionu dolarů, přičemž plných 93 procent z této sumy má souviset s umělou inteligencí. Přestože AI divize společnosti v roce 2025 pálila značné množství hotovosti a sotva rostla, firma se na tuto oblast zjevně upíná jako na budoucí „zlatý důl“. Očekávaný úpis SpaceX bude mít s největší pravděpodobností zásadní dopad i na další pilíř Muskova impéria – automobilku Tesla. Analytici upozorňují, že pravděpodobně dojde k přesunu obrovského množství kapitálu od Tesly právě směrem k novému „vesmírnému“ lákadlu. K masivní migraci peněz navíc přispívá fakt, že SpaceX zvažuje vyhradit až 30 procent svého úpisu výhradně pro drobné retailové investory.
Pouhé zveřejnění prospektu SpaceX okamžitě odstartovalo mohutnou rally v celém přidruženém sektoru. Akcie společností z oblasti vesmírné infrastruktury, raket a satelitní komunikace prudce posílily – například akcie společnosti Redwire (RDW) vyskočily až o 31 procent, AST SpaceMobile (ASTS) o 20 procent, výrobce raket Firefly Aerospace (FLY) o 21 procent a kanadská firma MDA Space (MDA) si připsala 10 procent. I přes nákupní euforii se však na Wall Street ozývají i hlasy vyzývající k opatrnosti. Eric Sterner, investiční ředitel společnosti Apollon Wealth Management, varuje před napjatými valuacemi. Většina vesmírných startupů je podle něj stále hluboce ztrátová a jejich současné nacenění je značně nadhodnocené. Investoři by podle něj měli být v této vysoce spekulativní oblasti obezřetní a udržovat si v ní jen menší kapitálové pozice.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Osobnost týdne 👑
Fred Wilson (*1961) je americký obchodník, venture kapitalista a blogger. Na prestižním Massachusettském technologickém institutu (MIT) získal titul v oboru strojního inženýrství, ale brzy zjistil, že spíše než samotné vynalézání ho fascinuje byznys, který inovace pohání. Rozhodl se proto pro studium MBA na Wharton School při University of Pennsylvania.
Svou kariéru v rizikovém kapitálu odstartoval v roce 1987 ve společnosti Euclid Partners, kde sbíral zkušenosti téměř deset let, než se rozhodl postavit na vlastní nohy. V roce 1996 založil Wilson společně s Jerrym Colonnou fond Flatiron Partners, který se stal jedním z předních investičních nástrojů během dot-com horečky. Firma masivně investovala do prvotních internetových projektů a sídlila symbolicky v newyorské budově Flatiron. Když však internetová bublina na přelomu tisíciletí splaskla, fond Flatiron Partners to tvrdě zasáhlo a nakonec musel ukončit svou činnost. Pro Wilsona to byla tvrdá, ale zásadní lekce o řízení rizik, valuacích a udržitelnosti technologických firem. Z tohoto neúspěchu si odnesl cenné ponaučení, které definovalo jeho další a mnohem slavnější životní kapitolu.
V roce 2003 založil Wilson spolu s Bradem Burnhamem fond Union Square Ventures (USV). Právě zde Wilson naplno uplatnil svou vizi. USV se řídil velmi jasnou a v té době průlomovou investiční tezí: „Investujeme do velkých sítí angažovaných uživatelů, které se odlišují uživatelským zážitkem a jsou obhajitelné díky síťovým efektům.“ Tato strategie se ukázala jako geniální – USV se stalo jedním z nejúspěšnějších fondů na světě a formovalo éru takzvaného Webu 2.0. Mezi jejich „trefy do černého“ patří Twitter, Tumblr, Etsy, Kickstarter či Coinbase.
Fred Wilson dnes platí za šedou eminenci technologického světa. Ačkoli USV spravuje miliardy dolarů, Wilson si zachovává pověst skromného, analytického a nesmírně čestného investora. Místo neustálého nahánění zisků klade důraz na budování dlouhodobě udržitelných ekosystémů, podporu vzdělávání v New Yorku a v posledních letech i na etický rozvoj decentralizovaného internetu (Web3).
Graf týdne 📊
Největší IPO v historii |
Zatímco historicky největší IPO drží Saudi Aramco s valuací přes 2,1 bilionu dolarů, očekávaný vstup SpaceX na burzu by se této hranici mohl téměř vyrovnat. Ještě výraznější je ale skutečnost, že OpenAI a Anthropic by při případném IPO mohly debutovat s hodnotou okolo 900, respektive 850 miliard dolarů, tedy několikanásobně výše než kdysi Alibaba nebo Facebook.
Zdroj: Paul Kedrosky
