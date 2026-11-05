Albert po měsíci znovu spustí aplikaci. Jak se změní a co musí zákazníci před nákupem udělat
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- Aplikace Můj Albert má opět fungovat od středy 11. listopadu.
- Vypnutá byla celý měsíc kvůli hackerskému útoku.
- Řetězec oznámil, jak to nyní bude se slevami, kredity nebo sbíráním bodů.
Celý měsíc byla aplikace Můj Albert nefunkční. Firma ji vypnula po kybernetickém útoku na celou nizozemskou skupinu Ahold Delhaize, do níž patří i české prodejny Albert. Příští týden se ji chystá znovu spustit.
„Ve středu 11. listopadu bude aplikace Můj Albert opět dostupná. Abyste ji mohli znovu naplno používat, doporučujeme ji ve středu ráno po otevření obchodů Albert aktualizovat,“ oznámil řetězec na sociálních sítích.
Slevy se vrátí přímo do aplikace, zároveň budou součástí akčního letáku platného od 11. do 17. listopadu. „Jako poděkování za trpělivost a omluvu za dočasnou nedostupnost aplikace na uživatele aplikace čeká dvojnásobný počet slev,“ sdělil mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček.
Do té doby se podle firmy nic nemění a stejné ceny platí pro všechny zákazníky bez rozdílu. A to i u zboží, které je označené jako „Pouze s aplikací“ nebo „Nejnižší ceny s aplikací“, případně jsou u něj žluté akční cenovky.
Zůstanou kredity i slevy
Zákazníci nepřijdou ani o kredity a slevy, které získali před vypnutím aplikace. Ty, které ke konci listopadu vypršely, řetězec prodlouží až do konce letošního roku. Kdo měl aktivovanou nabídku, za jejíž plnění měl získat extra kredity, se může obrátit na zákaznickou linku a nárok doložit účtenkou.
Složitější je situace u věrnostních kampaní. „Body nasbírané na papírové a digitální kartičce mezi sebou nejde kombinovat: je nutné dosbírat papírové body, nebo body v aplikaci. V aplikaci je možné sbírání bodů digitálně vypnout,“ popsal Albert.
Od 11. listopadu se vrátí také možnost placení přes službu CVAK, kterou podporují banky Air Bank a Moneta. Albert ale upozornil, že cashbacky od bank (vrácení části peněz z nákupu při splnění stanovených podmínek) mohou mít zpoždění.
Firma zatím nezjistila, že by při kyberútoku unikly citlivé údaje. „Přestože interní vyšetřování kybernetického incidentu ve skupině Ahold Delhaize stále probíhá, v tuto chvíli nemáme žádné důkazy o tom, že by při incidentu došlo k odcizení citlivých dat zákazníků, zaměstnanců či obchodních partnerů,“ uvedla.
Ahold čeká horší výsledky
Samotný mateřský Ahold Delhaize očekává kvůli kybernetickým útokům horší výsledky za čtvrté čtvrtletí. Předpokládá pokles tržeb o 200 až 250 milionů eur (až 6 miliard korun). Incident z 11. října se dotkl prodejen v Nizozemsku, Belgii a ve Spojených státech. Firma poté preventivně odpojila část systémů včetně nákupních aplikací. Později potvrdila, že šlo o kyberútok a případ předala policii.
Tento týden Ahold čelil dalšímu útoku, který tentokrát zasáhl chladicí boxy. Podobný případ se stal před měsícem ve Francii, kde hackeři na dálku vypnuli chladicí systémy. Zatím není jasné, zda spolu útoky souvisí, ani kdo za nimi stojí.
Firma také oznámila výsledky za třetí čtvrtletí. Tržby skupiny vzrostly na 23 miliard eur (560 miliard korun) a upravený provozní zisk na 946 milionů eur (23 miliard korun).
Albert patří k největším obchodním řetězcům v Česku, na zdejším trhu působí už od počátku 90. let. Letos koncem října Ahold oznámil, že za 41 miliard koupí obchody Tesco v Česku a na Slovensku. Transakci ale ještě budou posuzovat úřady, rozhodnutí firmy očekávají v druhé polovině příštího roku. Spojením by vznikl největší řetězec v Česku.