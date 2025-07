Zatímco dříve lidé starší padesáti let představovali jednu z nejohroženějších skupin na trhu práce, dnes je podle personalistů situace už úplně jiná, mezi firmami o ně sílí zájem. „Víme, že v tuto chvíli generace 45 plus bude na trhu zahrnovat padesát procent pracovní síly. A to znamená, že se na to firmy musí připravovat a upravovat podmínky tak, aby mohli pracovat všichni bez ohledu na věk,“ konstatuje manažerka péče o zaměstnance a interní komunikace společnosti Albert Denisa Maternová.

V následujících deseti letech má podle dat ministerstva práce a sociálních věcí odejít do důchodu více jak milion pracovníků. Firmy si ale stěžují už pár let, že jim zaměstnanci chybí. A s tím se tak mění i to, jak na ně nahlížejí. „Dnešní padesátníci zažili největší digitální revoluci, znají své priority a jsou zkušení. Rozhodně mají pracovnímu trhu co nabídnout,“ souhlasí manažerka péče o zaměstnance a interní komunikace společnosti Albert Denisa Maternová. Podle ní tak opravdu věku nezáleží, protože každý, kdo chce, může na sobě pracovat a dovzdělat se tak, aby dokázal to, co chce.

„Mladá generace přináší energii, dravost, asertivitu, a tak trochu jiný pohled. Ale generace 45 plus či lidé kolem padesáti let nabízí zase cenné zkušenosti získané z různých oblastí,“ vysvětluje důvod, proč si v Albertu velmi cení mezigeneračních týmů. Podle Maternové jsou totiž mnohem efektivnější než ty, které jsou složené pouze z mladších nebo naopak starších zaměstnanců. „Musí se samozřejmě nejprve naladit na společnou notu toho, na čem pracují. Ale když pochopí, že se můžou vzájemně doplňovat, tak to přináší výborné výsledky,“ vysvětluje.

V Albertu se dnes už zaměřují na takzvaný program udržitelné kariéry. Když chce někdo změnu – může ji mít. „Máme třeba máme manažery na vyšších pozicích, a ti se v určitém věku rozhodnou, že už takovou práci dělat nechtějí, protože se třeba chtějí více věnovat vnoučatům. V takovém případě jim nabízíme zkrácený úvazek anebo práci v jiném oddělení,“ vysvětluje manažerka péče o zaměstnance.

Mohou se tak například vrátit na prodejnu a dělat team lídra leadera nebo i jen doplňovat zboží, nebo třeba jít pracovat do oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance. „Dnes to není jako dříve, kdy za sebou následovala škola, práce, penze. Dnes je to škola, a pak jsou to dvě i tři kariéry a pak až penze,“ dodává Maternová.