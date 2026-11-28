Sánchez chtěl posílit levicovou politiku. Španělsku nakonec může vládnout pravice s odporem k imigraci
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- Bydlení je ústředním motivem voleb, Sánchez ale už v této oblasti nemá velkou důvěru.
- Letní migrační krize pomohla dostat téma přistěhovalectví do centra pozornosti.
- Pravicově populistická strana Vox by mohla vládnout společně s lidovci.
Španělský premiér Pedro Sánchez chtěl posílit levici, a tak vyhlásil předčasné volby. Nyní to vypadá, že se tento krok může obrátit proti němu. Průzkumy před nedělním hlasováním naznačují, že by většinu mohli získat tradiční konzervativci, tedy lidovci, dohromady se stranou Vox, které se z pravého kraje podařilo proniknout do mainstreamu. Povzbudila ji letní migrační krize, jež z přistěhovalectví učinila důležité téma. Bez ohledu na výsledek není jisté, že klání nevyvolá novou vlnu protestů, protože země je silně polarizovaná a důvěra v politiky je nízká.
Sánchez v posledních letech ustál řadu korupčních skandálů, které se týkaly jeho pracovního okolí i rodiny. Nakonec by mu mohla podrazit nohy vlna protestů za dostupnější bydlení, které přitom chtěl řešit. Vzedmutí vášní koncem září vyvolalo násilné vystěhování madridské stařenky. Premiér chtěl zklidnit situaci dvěma dekrety na ochranu nájemníků, ukázalo se však, že jeho menšinová vláda je příliš slabá na to, aby je prosadila.
Pravice má šanci na koalici
Šéf vlády nejspíš uvěřil, že mu aktuální nálady pomohou odvést pozornost od vlastních kauz a jiných politických témat a posílit jeho socialisty (PSOE). A tak se rozhodl uspíšit hlasování, které se mělo v řádném termínu konat až příští rok. „Musíme se zmobilizovat a získat v parlamentu mnohem silnější progresivní většinu, která nám umožní překonat úzké mocenské zájmy, dosáhnout dalšího sociálního pokroku a pokračovat v proměně Španělska,“ odůvodnil riskantní krok.
Jenže z posledních průzkumů, které před volbami mohla média publikovat, vyplývá, že vítězství socialistů není příliš pravděpodobné. A i kdyby se jim uspět povedlo, bude pro ně složité sestavit funkční vládu. Většina aktuálních šetření naznačuje, že volby vyhrají s náskokem dvou až tří procentních bodů lidovci (PP), v jejichž čele stojí Alberto Núñez Feijóo. Na třetím místě nejspíš skončí strana Vox, kterou vede Santiago Abascal. Analytici čekají, že společně by tyto dvě strany mohly mít většinu a ukončit osm let Sánchezovy vlády.
Lidovci doufají, že se dostanou k moci. |
„Nejpravděpodobnějším výsledkem se jeví koaliční vláda Lidové strany a Vox. V takovém případě by strana Vox své hlasy neposkytovala pouze z pozice mimo vládu. Podle aktuálních průzkumů by získala 55 až 69 křesel, což představuje téměř třetinu pravicového bloku. To by jí stačilo k tomu, aby si nárokovala ministerská křesla a mohla utvářet politiku,“ konstatoval ve své analýze Nic Lawley z think-tanku Chatham House. Přesto nevylučuje, že menší strana by mohla raději zůstat mimo, nezadat si s vládnutím a spíše zvenku podporovat lidovecký kabinet výměnou za ústupky.
Španělsko může nastartovat evropský trend
Vox stál poměrně dlouho mimo hlavní proud, jeho kritici mu připisovali oživování frankistické minulosti. Pomohla mu až obava ze separatistických tendencí španělských regionů a v poslední době i sílící strach z imigrace. Straně nezatížené vládnutím se navíc daří oslovovat voliče, kteří si stěžují na růst životních nákladů, a lovit i v levicových vodách, například mezi farmáři. Část Španělů je také unavená ze dvou hlavních stran. Zejména mladí jsou zklamaní a řada z nich se tak hlásí k Vox.
„Ve Španělsku potřebujeme změnu. Vox je jediná strana, která si stojí pevně za svým a nabízí ji,“ řekla Bloombergu studentka Melissa Aldari. „Když je u vlády jedna strana, nikdy skutečně neopraví to, co druhá učinila špatně. Potom, když se ta první vrátí, udělá totéž,“ uvedl i třicetiletý někdejší volič PP, který přešel k Vox.
Komentátoři tak podotýkají, že Španělsko by se mohlo stát předvojem nové vlny úspěchů pravicového populismu v Evropě. Následovat může Francie, kde se budou na jaře konat ostře sledované prezidentské volby, a posléze i Německo. „Pokud se strana Vox dostane do vlády, stane se Španělsko testovacím případem toho, co se stane, když evropská středopravice na celostátní úrovni odstraní bariéru vůči krajní pravici. Bude to mít přímé dopady na španělskou zahraniční politiku i na evropskou politiku v širším smyslu,“ je přesvědčen Lawley.
Vox, který se v europarlamentu řadí k Patriotům pro Evropu a podpořil jej i český premiér Andrej Babiš, kope například proti obchodní dohodě s jihoamerickým Mercosurem. Označuje ji za zradu španělských farmářů. K pomoci Ukrajině má partaj nejednoznačný postoj. Lidovci jsou však nakloněni pokračování podpory Kyjeva a nečeká se, že by jim v tom menší strana kladla překážky. Feijóo by se k tomu navíc nejspíš snažil napravit španělskou reputaci v NATO a zlepšit vztahy s Washingtonem. Není však jasné, zda by se přihlásil ke zvyšování výdajů na obranu ve výši pěti procent HDP, které Sánchez odmítl.
Sliby deportace a hrozba střetů s Marokem
Nejvýrazněji by se Vox samozřejmě mohl projevovat v otázce přistěhovalectví. Jeho ústředním slibem je „reemigrace“. Toto téma posílilo zejména po letní krizi ve španělské exklávě Ceuta, do níž ilegálně pronikly desítky tisíc lidí. „Ceuta je invaze a válečný akt,“ řekl tehdy novinářům Abascal a kritizoval Sáncheze. Pobouření u strany vyvolal premiér i plánem na legalizaci cizinců. Žádost o povolení k pobytu a práci si podalo přes milion osob, proces vyřizování je stále v běhu.
Lídr Voxu Santiago Abascal bude mít možná po volbách důležité slovo. |
„Otázkou už není, kdo další může přijít, protože pro nikoho jiného už tu není místo. Musíme začít přemýšlet o tom, kolika lidí se zbavit,“ řečnil nedávno Abascal na mítinku. Kromě deportace slibuje i přednostní přístup Španělů k veřejným službám a dávkám. Kvůli těmto plánům však nehrozí pouze spory s Bruselem. Předpokládá se, že Vox bude v případě vlády velmi tvrdý vůči Maroku. To by ho ale mohlo nakonec dostat do střetu s administrativou Donalda Trumpa, která je zatím poměrně vstřícná k marockým nárokům.
Přes důležitost imigrace zůstává podle sociologických šetření největší španělskou obavou dostupnost bydlení. Průměrná cena nájmu se za dekádu zhruba zdvojnásobila a Španělé za něj vynakládají velkou část příjmů. Nedávná studie organizace Oxfam Intermón varovala, že výdaje na bydlení zvýšily míru chudoby pracujících na více než 15 procent, což je v celé zemi přibližně 770 tisíc lidí.
Socialistům se nakonec v půlce listopadu podařilo jeden ze zmíněných dekretů na ochranu nájemníků těsně prosadit, lidovci ale už slíbili jeho zrušení. Pro Sáncheze je však problém, že v otázce bydlení patrně ztratil důvěru poměrně velké části vlastní voličské základny. A zbytek levice je roztříštěný, což nejspíš povede k propadnutí části hlasů na této části spektra. Odbory v poslední době naznačovaly, že volby nebudou znamenat konec protestů. Někteří jejich účastníci nejspíše už ztratili víru, že se tímto způsobem dá dosáhnout změny.
Polarizace odvádí od věcných témat
Paradoxní je, že španělské ekonomice se nyní celkově daří a patří k nejrychleji rostoucím v eurozóně. Sánchez je přitom přesvědčen, že imigrace ze zemí Jižní Ameriky je jedním z motorů úspěchu. Madrid se letos v době energetické krize dočkal od komentátorů chvály i za svou zelenou politiku. Díky rozvoji obnovitelných zdrojů není země tolik závislá na drahém plynu a dokáže tak přitahovat investory nejenom do datových center.
I ta se ovšem stala volebním tématem. Sánchezova vláda nedávno schválila regulace týkající se spotřeby vody, energie a kybernetické bezpečnosti. Podle lidovců ale fakticky znemožňují další výstavbu center a lidovci je proto plánují zrušit.
Někteří experti míní, že španělská společnost je v současnosti natolik rozdělená, že o věcná témata už ani tolik nejde. „Tato kampaň je v drtivé míře ideologická. To znamená, že nejde ani tak o to, aby voliči odměnili či potrestali vládu za její dosavadní výsledky nebo předkládané návrhy, ale spíše o příslušnost k jednomu či druhému ideologickému táboru,“ řekla BBC politoložka Cristina Monge z madridské Complutense University.
S tím souhlasí i někteří voliči. „Co mě velmi znepokojuje už delší dobu, je politická polarizace, kterou v této zemi zažíváme. Politické projevy jsou v ní téměř bezobsažné a místo nich převažují vzájemné urážky a napadání,“ postěžoval si Euronews herec José Félix, který se nyní chce stát policistou.
Někteří odborníci každopádně míní, že je stále předčasné premiéra odepisovat. Nemálo voličů ještě zůstávalo v posledním týdnu nerozhodnutých a průzkumy už nezachytily poslední pohyb. Sánchezův konec se čekal už v roce 2023, nakonec si ale vedl v klání nad průzkumy a i přes porážku se u moci udržel. „Sánchez je mistrem v tom, jak obrátit nepříznivé situace ve svůj prospěch,“ podotkl Javier Carbonell z think-tanku European Policy Centre.