Slavná značka alkoholu s více než 230letou tradicí omezuje výrobu. Sklady jsou plné, zájem zákazníků klesá
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- Tradiční americký výrobce bourbonu Jim Beam prodlužuje odstávku své historické palírny v Kentucky.
- Výrobu, kterou původně pozastavil na jeden rok, neobnoví ani v roce 2027.
- Američtí výrobci whiskey se potýkají s nadbytkem zásob a slábnoucí poptávkou.
Výrobce jednoho z nejznámějších bourbonů na světě Jim Beam, jehož historie sahá až do roku 1795, prodlužuje odstávku své hlavní palírny v Clermontu v americkém státě Kentucky. Výrobu v ní pozastavil na začátku letošního roku, původně pouze na dvanáct měsíců, nyní však společnost potvrdila, že ji neobnoví ani v roce 2027. Konkrétní termín opětovného zahájení produkce zatím nestanovila.
Jim Beam výrobu bourbonu přesunul do své největší palírny Booker Noe v nedalekém Bostonu v Kentucky. Historický areál v Clermontu nadále slouží ke skladování, zrání a ke stáčení alkoholu do lahví a v provozu zůstává také menší palírna, kde vznikají destiláty dalších značek, a návštěvnické centrum. Prodloužení odstávky podle společnosti není spojeno s propouštěním zaměstnanců.
Amerika má whiskey přebytek
Podle říjnové analýzy společnosti IWSR, která sleduje globální trh s alkoholem, odpovídají současné zásoby americké whiskey zhruba trojnásobku odhadované roční poptávky. Celosvětový objem prodeje americké whiskey loni klesl o tři procenta, v nejnižší cenové kategorii o sedm procent. Situaci komplikují také obchodní spory a odmítání amerického alkoholu ze strany kanadských spotřebitelů.
Výrobci bourbonu navíc musejí plánovat objem produkce s několikaletým předstihem, protože alkohol před uvedením na trh zraje v sudech. Pokud je následně poptávka nižší, než očekávali, hromadí se jim zásoby a musejí omezovat další výrobu. Jim Beam není jediným výrobcem, který letos v Kentucky přistoupil k podobnému kroku. Produkci ve svých palírnách pozastavil také výrobce Lux Row Distillers, upozornil americký deník USA Today.
První sud svého bourbonu prodal zakladatel značky Jacob Beam v roce 1795. Rodinný podnik později zasáhla americká prohibice, která v letech 1920 až 1933 znemožnila legální výrobu bourbonu pro běžný prodej. Po jejím skončení nechal James Beauregard Beam vybudovat palírnu v Clermontu, kde v roce 1935 vznikla první várka bourbonu. Právě v tomto závodě nyní firma výrobu své hlavní značky utlumuje.
Hlavní palírna Jim Beama v Clermontu v americkém státě Kentucky |