Češi propadli motorkám. Král trhu těží z trendu, který jiné děsí
- České silnice zažívají rok motorky.
- Rekordní odbyt platí pro menší skútry i větší motocykly.
- Ze zájmu těží dlouhodobý lídr českého trhu Honda, ale i jeho početná konkurence.
Prodeje motocyklů v Česku trhají historické rekordy, na vlně silné poptávky se veze i dlouhodobá jednička tuzemského trhu Honda. Jen v prvním půlroce prodala 4055 motorek a skútrů, o šestnáct procent více než ve stejném období loni. Výrobce z tokijské čtvrti Minato by letos rád pokořil svůj dosud nejúspěšnější rok 2023, kdy Čechům udal 6901 strojů.
„Máme velkou radost, že trh roste. Počítali jsme s tím, takže jsme objednali dost motorek do zásoby, abychom pokryli rostoucí poptávku. Doufáme, že se letos dostaneme k sedmi tisícům prodaných motorek, tedy na rekord,“ říká Adam Elcner, manažer prodejů české divize Honda Motor Europe.
Mimořádný zájem zákazníků zaznamenávají i konkurenti jako CF Moto, Yamaha, BMW, Aprilia, Kawasaki, KTM nebo Jawa. Tak silný půlrok, jakým byl ten první letošní s téměř 19,5 tisíci prodeji v Česku, nepamatují. O mimořádně silné poptávce svědčí i fakt, že množství za jeden měsíc prodaných motorek překonalo čtyřtisícovou hranici od roku 2004 jen pětkrát. Jednalo se o předchozí čtyři měsíce letošního roku a o červen 2008.
České silnice zažívají rok motorky hned z několika důvodů. K vysokému meziročnímu růstu částečně přispívá loňská nižší srovnávací základna, kterou zkreslil přechod na novou emisní normu Euro 5+. Zásadní roli ovšem sehrává rostoucí zájem z řad zákazníků.
„Hraje nám do karet to nešťastné globální oteplování. Prodlužuje motorkářskou sezonu. Už to není jako dříve, kdy se dalo jezdit jen od dubna do září. Otrlejší to nyní zvládnou i přes zimu, ostatní to v pohodě dávají od března do listopadu. Z motorky se stává takřka celoroční dopravní prostředek,“ parafrázuje zkušenosti zákazníků Elcner.
Z analýz japonské společnosti vyplývá, že by se měl český trh objemy prodejů přibližovat jižním státům Evropy. „Tím neříkám Itálii, kde je odbyt mnohonásobně vyšší, ale třeba k takové Francii by směřovat mohl. V době, kdy společnost neumí efektivně řešit problémy s hustotou dopravy nebo dostatkem parkovacích míst, navíc vycházejí motorky a skútry jako vhodné řešení, jak pohodlně dojíždět do práce, čím dál většímu množství klientů,“ dodává Elcner.
Motorky a skútry na vzestupu
Bestsellerem Hondy je v Česku už více než deset let skútr PCX125 od 75 tisíc korun, tvoří asi třetinu prodejů. Jen za pololetí jich výrobce udal 941, meziročně o polovinu více. V segmentu klasických velkých strojů se nejlépe daří adventure motorkám, tedy cestovním endurům. U Hondy patří k nejprodávanějším Africa Twin 1100 a Transalp 750 s cenami od 350 a 250 tisíc. Vrchol nabídky pak představuje Gold Wing za necelý milion korun.
Vzhledem k boomu českého trhu chystá Honda na příští rok novinky napříč modelovou řadou, stejný plán má i původem čínská dvojka českého trhu CF Moto.
„Motocykl už dnes zdaleka není jen sezonním koníčkem. Stále více lidí jej využívá jako prostředek pro cestování, každodenní dopravu i aktivní trávení volného času. Zároveň se výrazně posunula nabídka výrobců. Zákazníci dnes mohou vybírat z technicky velmi vyspělých motocyklů,“ komentoval dění Eduard Šlampa, ředitel společnosti JourneyMan, dovozce CF Moto. Tato značka cílí na nejlevnější segment; její stroje začínají přibližně na sedmdesáti tisících korun. Bestseller posledních dvou let 450MT nabízí za 154 tisíc.