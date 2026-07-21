Češi se kvůli válce přesunuli jinam. Jedna dovolenková stálice výrazně propadla
- Černý scénář se nenaplnil, hlavní letní sezoně nechybějí ani davy turistů, ani letecké palivo.
- Češi nejčastěji míří do Řecka, Itálie a Turecka.
- Hlavně v případě evropských destinací platících eurem si oproti loňsku značně připlácejí.
USA začaly bombardovat Írán, ceny ropy vyletěly přes sto dolarů za barel, česká vláda vysílala repatriační lety na Blízký východ, nablýskaná Dubaj se přes noc změnila v horor. Akcie největší evropské cestovní kanceláře TUI odepsaly během dvou měsíců asi čtvrtinu své hodnoty a ani v kancelářích tuzemských cestovek nepanovala zrovna nadšená nálada.
Obavy ze ztracené hlavní letní sezony se však nenaplnily stejně jako varování Mezinárodní agentury pro energii před nedostatkem leteckého paliva. Místo toho jsou letadla opouštějící Prahu, Brno, Ostravu a regionální letiště takřka plná.
Lidé nakupovali na poslední chvíli
„Někteří lidé kvůli konfliktu na Blízkém východě vyčkávali s nákupem, takže letos evidujeme více last-minute zájezdů než loni. Od druhé poloviny května se ale tento propad vyrovnával. Momentálně už jsme na stejných prodejích jako loni touto dobou,“ shoduje se s dalšími oslovenými Jan Bezděk, mluvčí skupiny DER Touristik. Ta sdružuje cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer. Pro konkrétnější představu: na celém trhu se v minulých letech prodávalo přibližně 35 až 40 procent zájezdů v režimu first minute a asi 45 procent ve fázi last minute, uvádí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
Z jejích dat vyplývá, že Egypt, jeden z tradičních bestsellerů, se v pořadí nejžádanějších destinací tohoto léta propadl až na šestou příčku. Letos Češi nejčastěji míří do Řecka, v žebříčku následuje druhá Itálie, třetí Turecko, čtvrté Španělsko a páté Chorvatsko. Například DER Touristik uvádí průměrnou cenu zájezdu ve výši 24 tisíc korun.
„Napříč trhem nečekáme výrazné meziroční navýšení, jen v řádu nižších stovek korun na osobu, protože se letos prodává na poslední chvíli, tedy s výraznými slevami. Rozdíly v cenách však jsou u jednotlivých destinací. Například v Chorvatsku se zvýšily průměrné výdaje na rodinu a pobyt v českých cestovních kancelářích a agenturách už o dvanáct procent,“ říká výkonná ředitelka zmíněné asociace Kateřina Chaloupková.
To v praxi znamená, že za dovolenou ve Splitu, Zadaru, Primorsku, nebo třeba Šibeniku – kam se klienti většinou dopravují po vlastní ose – zaplatí rodina v průměru 38,5 tisíce, meziročně o čtyři tisíce více. Důvodem nemusí být nutně jen zdražování, ale také větší zájem o kvalitnější služby. To je i cílem řady investorů v Chorvatsku, kteří v posledních letech zrychlují výstavbu luxusních pětihvězdičkových hotelů a častěji cílí na movitější klientelu.
V případě klasických zájezdů k moři i s dopravou činí průměrná letošní útrata za rodinnou dovolenou 69 tisíc, počítá cestovní agentura Invia, která sdružuje zájezdy největších hráčů na trhu.
Pětihvězdičkové lokality si troufly zdražit více
Nejvíce tlačí na zdražování hoteliéři v destinacích eurozóny a v nejžádanějších středomořských oblastech, dodává mluvčí CK Blue Style Simona Fischerová. „Pozorujeme výrazné meziroční zdražování – o 20 až 40 procent – především v nejoblíbenějších pětihvězdičkových středomořských destinacích. Primárně jde o řecké ostrovy, Sardinii, Azurové pobřeží a Španělsko,“ souhlasí Štěpán Borovec, provozní ředitel cestovky Elite Voyage. Ta se zaměřuje na luxusní segment dovolených. Desítky klientů u ní letos platí v průměru 824 tisíc za zájezd.
Ve srovnání s minulými roky si naopak cestovky pohoršily, pokud jde o prodeje dovolených v regionu Blízkého východu či východní Asie. Ztráty sčítá hlavně Dubaj a okolní destinace, jejich sdružení (GCC) odhadovalo v dubnu ztrátu příjmů v rozmezí 13 až 32 miliard dolarů plynoucí z úbytku turistů o osm až devatenáct milionů. Oxford Economics odhadovala výpadek až 56 miliard dolarů a až 38 milionů zahraničních návštěvníků. Poptávka po regionu se sice postupně obnovuje, o skutečné výši ztrát však napoví až výsledky firem za druhé a probíhající třetí čtvrtletí.
Poptávka po dovolených se z Blízkého východu přesouvá primárně do Evropy. O deset a více procent rostou v meziročním srovnání Albánie, Malta, Norsko a Polsko, uvádí asociace. Černý scénář, který se rýsoval po vpádu USA do Íránu, se tak nenaplňuje. „Tržby z letošní letní sezony by se měly pohybovat přibližně na úrovni loňského roku, případně ji mírně překonat. Neočekáváme však žádný skokový nárůst – jde spíše o stabilizaci na velmi vysoké úrovni,“ říká za Blue Style a zároveň shrnuje náladu na trhu Fischerová.
Cestovní kanceláře na českém trhu v posledních letech stabilně rostou, dominují mu především DER Touristik, Čedok a Blue Style. První dvě zveřejnila naposledy výsledky za rok 2024. DER Touristik v něm utržil 19,3 miliardy a vytvořil provozní zisk 736 milionů. Obrat Čedoku dosáhl v témže roce 9,9 miliardy, výsledkem ovšem byla čtvrtmilionová provozní ztráta. Ředitel společnosti Stanislav Zeman ji vysvětloval kurzovými ztrátami na úrovni nižších stovek milionů. Blue Style zatím nezveřejnil ani data za rok 2024, známé jsou pouze jeho výsledky za rok 2023. Tržby dosáhly 8,2 miliardy, provozní zisk přesáhl půl miliardy.
Silným trendem, který může ovlivnit výsledky cestovek v právě probíhajícím létě, je sílící poptávka po wellbeingu, tedy po hotelech dopřávajících skutečný blahobyt. „Klienti častěji vyhledávají destinace, které nabízejí aktivní vyžití, a preferují hotely se silným wellness a wellbeing zázemím. K takovým patří třeba Zannier Île de Bendor na malém soukromém ostrově u pobřeží Provence,“ říká Borovec.