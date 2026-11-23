Oblíbené hobbymarkety se stovkami prodejen se spojují, jedna ze značek zanikne
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- Skupiny Rewe a Tengelmann sloučí své obchody pro kutily.
- Dohromady mají jen v Německu přes 650 prodejen.
- Hodnotu transakce firmy nezveřejnily.
Německé maloobchodní řetězce s potřebami pro kutily Obi a Toom se spojí. Značka Toom postupně zanikne a její prodejny přejdou pod značku Obi. Oznámily to v tiskové zprávě skupina Tengelmann, která je většinovým vlastníkem Obi, a maloobchodní skupina Rewe, které patří Toom. Hodnotu transakce firmy nezveřejnily.
Dohodu musí ještě schválit antimonopolní úřady. Po dokončení získá Rewe podíl přibližně 30 procent v holdingové společnosti Obi a plánuje společný podnik dále finančně podpořit.
Cílem spojení je podle prohlášení spojit silné stránky obou společností a vytvořit konkurenceschopnou nabídku, která bude připravena na budoucí vývoj trhu. Přeměna prodejen Toom na Obi by měla trvat 12 až 18 měsíců od získání potřebných povolení.
Obi a Toom patří v Německu spolu s řetězci Bauhaus, Hornbach a Hagebau k největším prodejcům potřeb pro kutily a vybavení pro dům a zahradu. Toom má podle vlastních údajů v zemi zhruba 300 prodejen a 18 tisíc zaměstnanců. První obchod otevřel v roce 1978 ve Frankfurtu. Skupina Rewe získala v roce 1974 podíl ve společnosti Leibbrand, do níž patřil také Toom. Od roku 1989 je řetězec plně ve vlastnictví Rewe. Obi v současnosti provozuje v Německu více než 350 prodejen.
Skupina Rewe patří k největším maloobchodním společnostem v Evropě a podniká i v cestovním ruchu. Provozuje obchodní řetězce Penny, Billa a Bipa, hobbymarkety Toom a síť obchodů se smíšeným zbožím Lekkerland. V cestovním ruchu působí prostřednictvím skupiny DERTOUR, která zahrnuje cestovní kanceláře, hotely a internetové cestovní portály. V roce 2025 skupina působila ve 21 evropských zemích, včetně Česka, a zaměstnávala zhruba 380 tisíc lidí.
Řetězec Obi působí od roku 1995 i na českém trhu. V současnosti má po celé zemi 32 hobbymarketů.