Penny v Česku vydělalo 1,2 miliardy. Síť dál roste a má nového generálního ředitele
- Čistý zisk diskontního řetězce Penny Market loni v Česku meziročně vzrostl o 3,5 procenta na zhruba 1,2 miliardy korun.
- Tržby firmy dosáhly loni asi 64,9 miliardy korun, což je přibližně o pět procent více než v předminulém roce.
- Vyplývá to z účetní uzávěrky zveřejněné ve Sbírce listin. Penny Market společně s obchodním řetězcem Billa patří do německé skupiny Rewe.
Ke konci minulého roku síť Penny Marketu v Česku zahrnovala 439 prodejen, což bylo o osm více než v roce 2024. Nových poboček loni společnost otevřela devět, jednu zavřela a čtyři zrenovovala. U 20 dalších prodejen rozšířila prodejní plochu.
V přepočtu na plné úvazky Penny Market v Česku minulý rok zaměstnával průměrně 6706 lidí, předloni to bylo 6351 pracovníků. Vzrostl meziročně i počet zaměstnanců na vedoucích pozicích, a to z 54 na loňských 66. Mzdové náklady vzrostly firmě asi o devět procent na 3,6 miliardy korun. Společnost má od roku 2019 tři jednatele.
Od 1. října je generálním ředitelem řetězce v Česku Mathias Mentrop, sdělila firma v pondělí ČTK. Ve firmě Penny Market už dříve působil na jiných pozicích. Mentrop ve vedení Penny v Česku vystřídal Draška Lazoviče, kterého podle firmy čeká kariérní postup v Rewe Group v Německu.
Tržby mateřské skupiny Rewe loni činily 100,4 miliardy eur (asi 2,5 bilionu korun), což je asi pětiprocentní nárůst oproti roku 2024. Tržby skupiny přesáhly hranici 100 miliard eur poprvé.
Jak jsou na tom další řetezce?
Řetězec Billa ČR podle své poslední zveřejněné účetní uzávěrky za rok 2024 zvýšil čistou ztrátu asi na 357 milionů korun, což je asi 5,7krát větší ztráta než v roce 2023. Tržby firmy vzrostly o zhruba 7,5 procenta na 37,8 miliardy korun.
Největším obchodním řetězcem v Česku je Lidl z německé skupiny Schwarz, kam patří i řetězec Kaufland. Firma v prosinci 2023 změnila právní formu z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným, v důsledku čehož měla prodloužené finanční období, které trvalo od 2. prosince do 28. února 2025. Tržby v tomto období dosáhly 107,8 miliardy korun a firma vykázala čistou ztrátu 1,3 miliardy korun.