Balíkový byznys čeká zlom. Šéf GLS prozradil, co přijde po éře výdejních boxů
- GLS chce v Česku posílit a stát se jedničkou na trhu balíkové logistiky.
- Podle šéfa firmy Petra Pěchy už doručování nebude jen o převozu zásilek, ale o širším ekosystému služeb.
- V rozhovoru ve speciálním dílu pořadu FLOW z konference SHIFTS26 mluvil také o tom, jakou roli bude hrát AI a export českých e-shopů.
Evropská logistika vstupuje do období, kdy už nebude stačit jen rychle a levně doručit zásilku z místa A do místa B. Podle výkonného ředitele GLS Petra Pěchy se z balíkového byznysu postupně stává širší ekosystém služeb, ve kterém budou hrát roli výdejní boxy, doručení domů, exportní logistika, práce s uživatelskými preferencemi i umělá inteligence.
„Logistika směřuje k tomu, že se stává ekosystémem. Už to nejsou oddělené služby, jako byly dřív,“ řekl Pěcha ve speciálním vydání pořadu FLOW, které vzniklo přímo na konferenci SHIFTS26. Právě letošní téma konference Eternal podle něj dobře vystihuje dobu, do které firmy vstupují. Odolnost v čase podle Pěchy neznamená schopnost najít jednu pevnou strategii a té se držet, ale naučit se fungovat v nejistotě.
„Schopnost překonat to se rovná schopnosti naučit se s tím žít. My se musíme naučit žít v nejistotě,“ uvedl. Poslední dekády podle něj řadě firem nabízely relativní stabilitu, která nyní mizí. „Počítat s nejistotou a naučit se v ní rozhodovat bude nová superschopnost manažerů,“ dodal.
Data nejsou všechno
Právě schopnost rozhodovat se bez stoprocentních vstupů považuje za jednu z největších výzev současného byznysu. Pěcha přitom varuje před přílišným spoléháním na data. Ta podle něj zůstávají důležitá, ale v rychle se měnícím prostředí nemohou být jediným kompasem. „Nechci, aby můj život nebo mou firmu řídila data. To dělají všichni nebo většina firem,“ řekl. Ve chvíli, kdy data začnou ztrácet část své rozhodovací váhy, přichází podle něj na řadu intuice, schopnost číst situaci a práce s lidmi.
Pěcha v této souvislosti zmiňuje i své vzdělání. Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, což je v českém prostředí mezi vrcholovými manažery stále spíše výjimkou. Podle něj ale právě podobný typ vzdělání může být v nové době výhodou. „Dřív vám k úspěchu stačily hluboké znalosti a data. Dnes je to hodně o tom umět vyřešit slona v místnosti. A na to mnohdy data neodpoví,“ uvedl.
Budoucnost logistiky přirovnává Pěcha s nadsázkou k modelu Netflixu. Ne ve smyslu, že by se z doručování stala streamovací služba, ale v měnících se očekáváních zákazníků. Ti budou podle něj stále více předpokládat, že logistická firma zná jejich preference a dokáže jim nabídnout službu na míru. „Uživatel bude očekávat, že známe jeho preference a že mu dokážeme nabídnout nejen logistiku, ale i další služby kolem,“ řekl.
Balík se podle Pěchy může stát produktem, na němž samotném nemusí ležet hlavní zisk. Ten se může přesunout do navazujících služeb. Už se testují modely předplatného, v nichž zákazník platí pravidelný poplatek výměnou za speciální servis či doručení zdarma. „Profit možná nebude úplně na balíku, ale ve službách kolem,“ míní.
Čínský dědeček s QR kódem
Česko je podle Pěchy pro podobné inovace vhodným trhem. Není ani příliš malé, ani příliš velké, takže se zde dají nové služby zavádět relativně rychle a plošně. „My nejsme ani malí, ani velcí. Jsme tak akorát,“ řekl. Pokud chce firma otestovat službu, která má vytvořit síť, může podle něj Česká republika dávat smysl, i když krátkodobě nemusí být projekt ziskový. Profitabilita pak přichází až s větším měřítkem.
Ve srovnání s Asií je však Evropa podle Pěchy pomalejší. Část rozdílu vysvětluje tím, že evropské trhy prošly celým technologickým vývojem od stolních počítačů přes notebooky až po chytré telefony. V Asii řada lidí přeskočila rovnou k mobilům. „Když jsem v Číně viděl osmdesátiletého dědečka, jak úplně normálně platí QR kódem, a to bylo před sedmi lety, říkal jsem si, že tam je ta adaptace jiná,“ popsal Pěcha.
Jak změní GLS Křetínský?
Zásadním tématem je pro GLS také proměna českého trhu po vstupu Daniela Křetínského a EP Group do vlastnické struktury GLS. Pěcha odmítá, že by firma po změně vlastníka prošla překotným strategickým obratem. Zdůrazňuje ale, že český trh má nyní pro skupinu zvláštní význam. „Máme tady českého majitele, je to domácí trh, domácí hřiště, takže bychom měli být inspirací i pro ostatní,“ řekl.
GLS chce podle něj v Česku posilovat výrazněji než dosud. Firma zde působí dvacet let a už nyní patří mezi hlavní hráče. Ambice jsou ale vyšší. „Cílíme na to stát se českou jedničkou. Mezi top ligou jsme, ale chceme být první,“ uvedl. Inspiraci vidí mimo jiné v čínské e-commerce, kde během několika let dokázali vyrůst noví hráči typu Pinduoduo, dnešní mateřské platformy Temu.
Jednou z největších výhod GLS má být podle Pěchy evropská síť. Firma působí v 21 zemích Evropy, což podle něj nelze rychle zkopírovat. Význam této infrastruktury roste i proto, že české e-shopy čím dál více expandují za hranice. „Řada top českých e-shopů má mnohem větší obraty v zahraničí než v České republice. Evropská síť je proto důležitá stejně jako síť boxů,“ řekl.
Právě výdejní boxy jsou dalším pilířem strategie GLS. Pěcha připouští, že trh směřuje ke sdílení boxové infrastruktury mezi více firmami, zároveň ale trvá na tom, že každý vážný hráč musí mít vlastní páteřní síť. „Když máte jen půjčené boxy, je to fajn, ale můžete o ně kdykoliv přijít. A přijít o ně můžete především v okamžiku, kdy je nejvíc potřebujete, tedy v sezoně,“ řekl.
Boxy proto označuje za kritickou infrastrukturu. GLS podle něj v Česku staví vlastní síť rychlým tempem. „Loni jsme stavěli každých šest hodin jeden box. Budeme stavět dál. Kritickou infrastrukturu budujeme a vybudujeme,“ uvedl Pěcha.
Jak se promění role kurýrů?
Role kurýrů se podle něj ani s rozvojem technologií úplně neztratí. Změní se ale způsob jejich práce. Umělá inteligence bude plánovat lepší trasy, zrychlovat procesy a odstraňovat duplicity. „Efektivita bude slovo, které to bude řídit. Řada věcí v logistice se dnes dělá manuálně, nadvakrát a zbytečně složitě. Tohle všechno zmizí,“ míní.
AI podle něj může postupně vstoupit do velké části logistických procesů. Nemusí to ale nutně znamenat méně zaměstnanců. „Klidně v polovině procesů dnes může AI fungovat. Nemusí to znamenat, že firma bude potřebovat méně lidí, ale efektivita se výrazně zvýší,“ řekl.
Co přijde po boxech? Za realistické považuje Pěcha technologie, které dnes v Evropě působí zatím sporadicky, například autonomní doručovací vozy. V Asii už ale podobné služby fungují. „Nic není nereálné. Všechno bude směřovat k mnohem větší rychlosti, flexibilitě a ekosystému, který to celé dotvoří,“ uzavřel.